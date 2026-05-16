Στη Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα ο Γιούρτσεβεν (pic)
Με επίσημη ανακοίνωση της, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε γνωστή την απόκτηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν μέχρι το τέλος της σεζόν.
Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημα από το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) ο Ομέρ Γιούρτσεβεν (1998, 2.13μ). Οι δύο πλευρές συμφώνησαν μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026, χωρίς να υπάρχει αναφορά για ενδεχόμενο επέκτασης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην ανακοίνωση των Ισπανών.
Σε 50 παιχνίδια της EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR πέρυσι και φέτος, ο διεθνής Τούρκος σέντερ μέτρησε 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά 17.3 λεπτά συμμετοχής.
Η προθεσμία για δήλωση παικτών στην EuroLeague, έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Τα ρόστερ δεν μπορούν να αλλάξουν. Επομένως, ενόψει Final Four, ο Γιούρτσεβεν δεν έχει δικαιώμα να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Λόγω της προθεσμίας η οποία έχει κλείσει και λόγω των τελικών δηλώσεων του ρόστερ. Δεν υπάρχει καμία δικλείδα για τους Μαδριλένους και ο Τούρκος είναι λύση που υπολογίζεται μονάχα για τη Liga Endesa. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
Όταν αποχώρησε από το τριφύλλι, ο Γιούρτσεβεν έκανε ένα σύντομο πέρασμα από την G-League κι εν συνεχεία έπαιξε 9 παιχνίδια στο NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχοντας 3.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:
«Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξε σε συμφωνία με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, με την οποία ο σέντερ θα ανήκει στον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2026.
Διεθνής με την Τουρκία, ο Γιούρτσεβεν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket 2025. Κατά τη διάρκεια της πορείας του στο NBA, αγωνίστηκε στους Μαϊάμι Χιτ (2021-2023), Γιούτα Τζαζ (2023-2024) και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (2026)».
Comunicado oficial: Ömer Yurtseven.
— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 16, 2026
