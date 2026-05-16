Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης και ταυτοποίησης της σορού που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία, βρίσκονται οι αρχές, την ώρα που οι δύο κατηγορούμενοι (ένας 43χρονος και ένας 44χρονος) για την υπόθεση έχουν πάρει το δρόμο για τη φυλακή.

Όλοι φαίνονται βέβαιοι ότι η σορός που βρέθηκε χθες στον ποταμό Λουδία, τέσσερα χιλιόμετρα από το σημείο που υπέδειξαν οι δράστες για το έγκλημα που έγινε πριν από μια εβδομάδα, ανήκει στον 54χρονο.

Ωστόσο, μένει αυτό να επιβεβαιωθεί, καθώς αναμένεται να εξακριβωθεί από το δείγμα DNA που έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τα αποτελέσματα των δειγμάτων αναμένονται μέσα στην εβδομάδα.

Η σορός βρέθηκε τυλιγμένη και βυθισμένη με τούβλα, καθώς επίσης είχε γύρω και διάφορα βαράκια που χρησιμοποιούν στη γυμναστική για να μην μπορέσει να βγει στην επιφάνεια.

Το έγκλημα τελέστηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή των Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 87,84 γραμμάρια μεθαδόνης, 11,30 γραμμάρια κοκαΐνης, 10,67 γραμμάρια ηρωίνης, 4,57- γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 230 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.