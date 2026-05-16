Πειραιάς: «Ημουν στο μπάνιο», κατέθεσε ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
Στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας φαίνεται να καταλήγουν οι έρευνες της αστυνομίας για την 24χρονη που έπεσε από τον 70 όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 50χρονος σύντροφος της κοπέλας που προσήχθη προκειμένου να δώσει κατάθεση σχετικά με το περιστατικό είπε ότι όταν συνέβη το περιστατικό βρισκόταν στο μπάνιο.
Επίσης από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία για πιθανό καβγά του ζευγαριού, ενώ επίσης δεν έχουν βρεθεί ίχνη πάλης.
Κάτοικοι της περιοχής φέρεται να ανέφεραν πως δεν άκουσαν φωνές, καβγά ή φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας.
Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην περιοχή.
Το χρονικό
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου, όταν η 24χρονη έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη Πειραιά.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της.
Η 24χρονη μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Οι συνθήκες της υπόθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.
