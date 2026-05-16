Πειραιάς: «Ημουν στο μπάνιο», κατέθεσε ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
Ελλάδα 16 Μαΐου 2026, 08:08

Πειραιάς: «Ημουν στο μπάνιο», κατέθεσε ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας

Από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία για πιθανό καβγά του ζευγαριού, ενώ επίσης δεν έχουν βρεθεί ίχνη πάλης.

Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας φαίνεται να καταλήγουν οι έρευνες της αστυνομίας για την 24χρονη που έπεσε από τον 70 όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 50χρονος σύντροφος της κοπέλας που προσήχθη προκειμένου να δώσει κατάθεση σχετικά με το περιστατικό είπε ότι όταν συνέβη το περιστατικό βρισκόταν στο μπάνιο.

Επίσης από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία για πιθανό καβγά του ζευγαριού, ενώ επίσης δεν έχουν βρεθεί ίχνη πάλης.

Κάτοικοι της περιοχής φέρεται να ανέφεραν πως δεν άκουσαν φωνές, καβγά ή φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην περιοχή.

Το χρονικό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου, όταν η 24χρονη έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συνθήκες της υπόθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο – Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση
Καιρός 16.05.26

Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο - Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε περιοχές της Πελοποννήσου των Κυκλάδων και της Κρήτης - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Τέμπη: Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει
Το υπόμνημα 16.05.26

Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει για τα Τέμπη

Τι είχε καταγγείλει ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος, ενημερώνοντας από το 2020 για τις παθογένειες και τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, τόσο το Μαξίμου όσο και τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Μίνα Μουστάκα
Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης
Απόφαση εφετείου 15.05.26

Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης

Το ένταλμα εις βάρος του ακτιβιστή, η στοχοποίησή του και η άρνηση των Νορβηγών δικαστών να επιτρέψουν την έκδοσή του στη χώρα μας. «Η Ελλάδα έχει ήδη τη μοίρα του μαντρόσκυλου», τονίζει ο δικηγόρος.

Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης
Ελλάδα 15.05.26

Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναβάλλονται όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τα 6 αδερφάκια που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες – Εικόνες μέσα από το σπίτι
Ελλάδα 15.05.26

Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τα 6 αδερφάκια που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες – Εικόνες μέσα από το σπίτι

Οι γονείς των παιδιών καταδικάστηκαν χθες για παραμέληση και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο - Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί της.

Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
Ελλάδα 15.05.26

Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters

Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ελλάδα 15.05.26

Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού με τα δύο μικρά παιδιά επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Ελλάδα 15.05.26

«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

Μίνα Μουστάκα
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο
Ελλάδα 15.05.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο

Κάμερα ασφαλείας μέσα στο μπαρ στην Καλλιθέα κατέγραψε τις στιγμές που ο δράστης με το όπλο στο χέρι αναζητά την 43χρονη και την πυροβολεί ανάμεσα στους θαμώνες - Η γυναίκα αρχίζει να τρέχει και ο δράστης ατάραχος παραμένει μέσα στο μπαρ

Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές

Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία, μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του προέδρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Ραντεβού με την πρόκριση στο Final Four τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού
Αθλητισμός & Σπορ 16.05.26

Ραντεβού με την πρόκριση στο Final Four τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού

Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Σαμπαντέλ και θα δώσει να βρεθεί σε ένα ακόμη Final Four Champions League – Φιλοδοξεί να μιμηθεί το κατόρθωμα των αντρών, αλλά και της ομάδας μπάσκετ

Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
ΗΠΑ 16.05.26

Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones
Κίνδυνος διάχυσης 16.05.26

Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones και συντριβές πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Διεθνής Οικονομία 16.05.26

Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Κοινωνικές κατοικίες: Πώς θα κατασκευαστούν
Κοινωνική αντιπαροχή 16.05.26

Πώς θα κατασκευαστούν οι κοινωνικές κατοικίες

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, μέσω συνεργασίας με ιδιώτες κατασκευαστές, προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες

Μαρία Βουργάνα
Παραγωγικότητα: Τι περιορίζει στην Ελλάδα την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη – Τα «γρανάζια» που λείπουν
Ελλάδα 2.0 16.05.26

Τι περιορίζει την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη - Τα «γρανάζια» που λείπουν

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000. Οι περιορισμένες δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλισης με την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Προβολή ισχύος 16.05.26

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία
Αυστραλία 16.05.26

Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση λευκού καρχαρία

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία μήκους περίπου πέντε μέτρων στην ακτή της νήσου Ρότνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ στην Αυστραλία.

Νυρεμβέργη: Ενας νεκρός και 17 στο νοσοκομείο από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο
Μεγάλη κινητοποίηση 16.05.26

Θανατηφόρα διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.

Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Εκλογικός χάρτης 16.05.26

«Οχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στους Δημοκρατικούς για τη Βιρτζίνια

Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.

Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
Ουκρανία 16.05.26

Ανησυχία Γκουτέρες για τα πλήγματα κατά οχήματος του ΟΗΕ στη Χερσώνα

Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Νέο μπλακ άουτ 16.05.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, μετά το νέο μπλακ άουτ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Λίβανος: Ζητά εγγυήσεις η Βηρυτός από τις ΗΠΑ για να εδραιωθεί η εκεχειρία – Επίθεση Σαλάμ στη Χεζμπολάχ
Παράταση εκεχειρίας 16.05.26

Εγγυήσεις από ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός και επιτίθεται στη Χεζμπολάχ

Ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας με το Ισραήλ και αμερικανικές εγγυήσεις, ενώ επιτίθεται στη Χεζμπολάχ διότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν «ανεύθυνο» πόλεμο.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

