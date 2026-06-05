Άννα Πρέλεβιτς: Οι πρώτες ημέρες με τις δίδυμες κόρες της που γεννήθηκαν πρόωρα

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Η Αννα Πρέλεβιτς ανοίγει το παιδικό δωμάτιο των διδύμων και μοιράζεται τις πρώτες μέρες με τα κορίτσια της.

Αννα Πρέλεβιτς: «Ένα μικρό παραμυθένιο δωμάτιο για τις δύο νεραϊδούλες μας»

«Όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε ότι είμαι ο ορισμός του last minute.

Last minute τα θέματα του γάμου, last minute το bachelorette, last minute το baby shower… και φυσικά last minute και το παιδικό δωμάτιο των κοριτσιών!

Δεν είμαι άνθρωπος που αγχώνεται εύκολα. Π

άντα πιστεύω ότι στο τέλος όλα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν, και αν δε γίνουν.. δεν έγινε κάτι! Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα φανταστεί ακριβώς πώς θα είναι το δωμάτιο των κοριτσιών.

Ήθελα απλώς να είναι ζεστό, γεμάτο αγάπη και φυσικά… να είναι ροζ!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τελικά έγινε ακόμη πιο όμορφο απ’ ό,τι θα μπορούσα να είχα φανταστεί. Ένα μικρό παραμυθένιο δωμάτιο για τις δύο νεραϊδούλες μας, το οποίο ολοκληρώθηκε κυριολεκτικά δύο μέρες πριν γυρίσουμε σπίτι από τη ΜΕΝΝ».

View this post on Instagram A post shared by Anna Prelevic Nomikou (@annaprelevic)

Ο πρόωρος τοκετός

Η Άννα Πρέλεβιτς δεν έκρυψε πως ο σύζυγός της ήταν βράχος δίπλα της σε όλη αυτή τη διαδρομή. Στην πρώτη ανάρτηση μετά τον τοκετό έλεγε:

«Όλη ημέρα κλαίω από τη χαρά μου. Είναι η πιο ωραία ημέρα της ζωής μου μετά τη γέννηση την κοριτσιών. Έκλαιγα όταν τις πήρα αγκαλιά. Και ο μπαμπάς μου έκλαψε και από την αίθουσα τοκετού που κάναμε facetime. Ε

ίναι πολύ δύσκολο να τις βλέπεις μέσα στη θερμοκοιτίδα.

Για 7-8 ημέρες δεν μπορούσαμε να τις ακουμπήσουμε αλλά δεν έχασα ποτέ την καλή μου διάθεση. Έχουμε κάποια ονόματα για τα κορίτσια αλλά δεν έχουμε καταλήξει. Ο Νικήτας είναι βράχος δίπλα μου.

Έχω τεράστιο ενθουσιασμό», είχε δηλώσει συγκινημένη κατά το εξιτήριο.