Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στο μικροσκόπιο ηχητικές καταγραφές από το σπίτι της οικογένειας

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Σημαντικά στοιχεία φαίνεται να έχουν προκύψει στην υπόθεση της δολοφονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα, καθώς οι Αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει ηχητικές καταγραφές από τον χώρο της οικίας, γεγονός που θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας.

«Η μοναδική φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχόλησε την Αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν υπήρξε τηλεφώνημα από οικείο πρόσωπο που ανησύχησε επειδή η γυναίκα δεν απαντούσε στο κινητό της τηλέφωνο και δεν είχε εμφανιστεί σε μάθημα χορού»

Ο 41χρονος, που έχει ομολογήσει την πράξη του, δεν απολογήθηκε την Πέμπτη. Πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας λίγο μετά τις 11 το πρωί και παρέμεινε στον χώρο για περίπου μία ώρα, προτού ζητήσει και λάβει νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για το αίτημα αναβολής φαίνεται να έπαιξαν τα νέα στοιχεία που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, η πραγματογνωμοσύνη της ιατροδικαστικής εξέτασης περιήλθε στα χέρια της υπεράσπισης μόλις το πρωί της προηγούμενης ημέρας, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δεν άφησε επαρκή χρόνο για τη μελέτη της.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ηχητικές καταγραφές που φέρεται να εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την προανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αρχεία βρέθηκαν σε κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρισκόταν στο γραφείο όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται συνομιλίες της συζύγου του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν η καταγραφή τους.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται τόσο στον χώρο εργασίας του 41χρονου όσο και στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί και αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και άλλα ψηφιακά πειστήρια.

Καλαμάτα: Ποτέ δεν έφτασε στην Αστυνομία πληροφορία για κακοποίηση

Τη θέση ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της 39χρονης εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στο Mega.

Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι, όπως προκύπτει πλέον, υπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον της γυναίκας που γνώριζαν ότι δεχόταν βία, η πληροφορία αυτή δεν έφτασε ποτέ στις αστυνομικές Αρχές.

Η κα Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η μοναδική φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχόλησε την Αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν υπήρξε τηλεφώνημα από οικείο πρόσωπο που ανησύχησε επειδή η γυναίκα δεν απαντούσε στο κινητό της τηλέφωνο και δεν είχε εμφανιστεί σε μάθημα χορού.

Όπως εξήγησε η κα Δημογλίδου, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας, φρόντισαν να απομονώσουν τη γυναίκα από τα παιδιά της προκειμένου να συνομιλήσουν μαζί της ιδιαιτέρως, χωρίς όμως να προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά.

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«Ο αξιωματικός υπηρεσίας του τμήματος με το περιπολικό έφτασαν στο σπίτι της γυναίκας, η οποία άνοιξε, ήταν με τα δύο της παιδιά στο σπίτι, σε ένα πολύ χαρούμενο περιβάλλον. Μάλιστα, οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν από την πρώτη στιγμή και απομόνωσαν από τα παιδιά τη γυναίκα, συζήτησαν, της ζήτησαν αν υπάρχει κάτι άλλο, για ποιο λόγο ανησύχησαν οι φίλοι της, και μάλιστα είχαμε και θετικά σχόλια από την πλευρά των ανθρώπων αυτών, γιατί ο αξιωματικός υπηρεσίας επικοινώνησε με αυτούς τους ανθρώπους, τους ενημέρωσε ότι είναι καλά, ότι ήταν με τα δύο της παιδιά, δεν επιθυμούσε να παρευρεθεί στο μάθημα, ήταν μόνη της, δεν βρισκόταν εκεί ο σύζυγός της. Και έμεινε εκεί. Δυστυχώς, όπως και σε κάθε τέτοια περίπτωση, το λέμε και το ξαναλέμε, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν την υποχρέωση που έχουμε ως άνθρωποι πρώτα απ’ όλα να καταγγέλλουμε τέτοια περιστατικά όταν διαπιστώνουμε ότι ένας άνθρωπος κακοποιείται. Και εδώ φαίνεται ότι οι άνθρωποι είχαν και αποδεικτικά στοιχεία ότι η γυναίκα αυτή κακοποιούνταν για αρκετά χρόνια» ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

Επίσης η εκπρόσωπος της Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι η 39χρονη δεν είχε δεχτεί το panic button ενώ σημείωσε ότι η εφαρμογή είναι κρυφή.