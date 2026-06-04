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Καλαμάτα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 41χρονος συζυγοκτόνος
Ελλάδα 04 Ιουνίου 2026, 12:40

Καλαμάτα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 41χρονος συζυγοκτόνος

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο 41χρονος γυναικοκτόνος που δολοφόνησε την σύζυγό του Βασιλική

Upd:4.06.2026, 12:45
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Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα ο 41χρονος καθ’ ομολογία δράστης της στυγερής δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του, Βασιλικής, στην Καλαμάτα . Ο 41χρονος ζήτησε νέα προθεσμία με το αίτημά του να γίνει δεκτό και την απολογία του να προγραμματίζεται για το πρωί του Σαββάτου.

Σε βάρος του συζυγοκτόνου έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Η 39χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε με πρωτοφανή αγριότητα, με 45 μαχαιριές μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες τους βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Σε βάρος του συζυγοκτόνου έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης, πίσω από την άγρια γυναικοκτονία κρύβεται η παθολογική ζήλια του δράστη, ο οποίος είχε μετατρέψει σε εφιάλτη τους τελευταίους μήνες της ζωής της.

Ο 41χρονος φαίνεται πως είχε δημιουργήσει ένα καθεστώς απόλυτου ελέγχου στη ζωή της: την παρακολουθούσε στις μετακινήσεις της μέσω GPS στο αυτοκίνητό της, χρησιμοποιούσε ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ελέγχει τις επαφές της, ενώ είχε φτάσει στο σημείο να τοποθετήσει «κοριούς» μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Μάλιστα, δεν δίσταζε να την ακολουθεί σε εξόδους και να εμφανίζεται ξαφνικά σε μέρη όπου βρισκόταν το θύμα.

Καλαμάτα: Είχε πάει σε δικηγόρο η 39χρονη

Όπως αποκάλυψε το MEGA και το Live News μια από τις τελευταίες κινήσεις που έκανε η 39χρονη για να δώσει τέλος στην εφιάλτη της ήταν όταν επισκέφθηκε δικηγόρο στην Καλαμάτα και ζήτησε πληροφορίες για την έκδοση διαζυγίου. Δεν πρόλαβε όμως. Ο 41χρονος ήταν αποφασισμένος να μην την αφήσει.

«Πριν από περίπου 20 με 25 ημέρες η 39χρονη απευθύνθηκε σε εμένα προκειμένου να λάβει νομική υποστήριξη. Σκοπός της ήταν να μάθει πώς πρέπει να κινηθεί για να πάρει διαζύγιο», λέει η δικηγόρος.

Μάλιστα θυμάται ακόμα τα σημάδια της κακοποίησης στα χέρια της γυναίκας. Η εξομολόγηση της 39χρονης την είχε συγκλονίσει.

«Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην Αστυνομία και να την βοηθήσω κι εγώ σε περίπτωση που έχει υποστεί κακοποίηση οποιουδήποτε είδους».

«Η 39χρονη με κάλεσε πάλι την επόμενη μέρα και ήρθε και με βρήκε στα δικαστήρια. Εκεί, είδα κάποιον να μας κοιτάζει επίμονα και έντονα, σε σημείο που μου προκλήθηκε ανησυχία. Την ρώτησα εάν τον γνωρίζει, και όταν γύρισε και τον είδε, μου απάντησε: «Είναι ο άντρας μου». Και αμέσως, τρομαγμένη, σηκώθηκε και έφυγε. Την παρακολουθούσε, απ’ ό,τι κατάλαβα», ανέφερε η δικηγόρος.

«Καθαρές» οι εξετάσεις των παιδιών

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κατάσταση των δύο ανήλικων παιδιών του ζευγαριού. Το γεγονός ότι κοιμόντουσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του φονικού, χωρίς να αντιληφθούν τίποτα, έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Υπενθυμίζεται ότι στο σπίτι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς ηρεμιστικά χάπια, με αποτέλεσμα να εξετάζεται το ενδεχόμενο να τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και υποβλήθηκαν σε σειρά εξετάσεων. Οι πρώτες βιοχημικές αναλύσεις εμφανίζονται «καθαρές», χωρίς εμφανή ίχνη ουσιών, ωστόσο οι γιατροί αναμένουν τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων αίματος, που θα δείξουν με μεγαλύτερη ακρίβεια αν υπήρξε χορήγηση ηρεμιστικών.

Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται καθοριστικά τόσο για την προστασία των παιδιών όσο και για την πορεία της ανάκρισης.

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