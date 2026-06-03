Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την 39χρονη και τον εφιάλτη που βίωνε από τον 41χρονο σύζυγο και δολοφόνο της.

Όπως αποκάλυψε το MEGA και το Live News μια από τις τελευταίες κινήσεις που έκανε η 39χρονη για να δώσει τέλος στην εφιάλτη της ήταν όταν επισκέφθηκε δικηγόρο στην Καλαμάτα και ζήτησε πληροφορίες για την έκδοση διαζυγίου. Δεν πρόλαβε όμως. Ο 41χρονος που ομολόγησε ότι την σκότωσε με 45 μαχαιριές ήταν αποφασισμένος να μην την αφήσει.

«Πριν από περίπου 20 με 25 ημέρες η 39χρονη απευθύνθηκε σε εμένα προκειμένου να λάβει νομική υποστήριξη. Σκοπός της ήταν να μάθει πώς πρέπει να κινηθεί για να πάρει διαζύγιο», λέει ο δικηγόρος.

Τι λέει ο δικηγόρος

Η δικηγόρος λέει ότι θυμάται ακόμα τα σημάδια της κακοποίησης στα χέρια της γυναίκας. Η εξομολόγηση της 39χρονης την είχε συγκλονίσει.

«Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην Αστυνομία και να την βοηθήσω κι εγώ σε περίπτωση που έχει υποστεί κακοποίηση οποιουδήποτε είδους».

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος φαίνεται πως παρακολουθούσε την 39χρονη καθημερινά. Ήθελε να ελέγχει την κάθε της κίνηση. Είχε φτιάξει ψεύτικο προφίλ στο Facebook για να βλέπει τις εικόνες των φίλων της και, πολλές φορές, εμφανιζόταν μπροστά της ξαφνικά.

«Η 39χρονη με κάλεσε πάλι την επόμενη μέρα και ήρθε και με βρήκε στα δικαστήρια. Εκεί, είδα κάποιον να μας κοιτάζει επίμονα και έντονα, σε σημείο που μου προκλήθηκε ανησυχία. Την ρώτησα εάν τον γνωρίζει, και όταν γύρισε και τον είδε, μου απάντησε: «Είναι ο άντρας μου». Και αμέσως, τρομαγμένη, σηκώθηκε και έφυγε. Την παρακολουθούσε, απ’ ό,τι κατάλαβα», ανέφερε η δικηγόρος της.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που έκανε»

Ο ξάδερφος του 41χρονου είπε: «Ήταν το πιο ώριμο παιδί, το πιο καλό παιδί, από όλο μας το σόι. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπιόντουσαν πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα με τίποτα. Όλοι, εμείς, η οικογένεια, θα βάζαμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο, ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αυτός ο άνθρωπος να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή… κι αν δεν το παραδεχόταν, θα ήμουν σίγουρος ότι δεν το είχε κάνει αυτός. Ήταν ένα πράο παιδί, ένα ήρεμο παιδί. Ρωτήστε τους εργοδότες του, θα σας μιλήσουν για ένα άγγελο, όνομα και πράγμα».

Απευθύνθηκε σε ειδικούς

Άτομο από το περιβάλλον τους λέει, στο Live News, ότι μέχρι προχθές, δεν είχε δει με τα μάτια του, κανέναν από τους τσακωμούς τους. Σε καφετέρια της Καλαμάτας όμως, η αντίστροφη μέτρηση για το έγκλημα, είχε ήδη ξεκινήσει.

«Κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι. Στην καφετέρια δεν ασχολείται κανένας, δεν σηκώθηκε να του χώσει μία, ας πούμε, μπροστά στον κόσμο. την πήρε και φύγανε, και συνέχισαν στο σπίτι», αναφέρει μαρτυρία.

Η 39χρονη έμενε τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο σπίτι, κλεισμένη στον εαυτό της. Μόνη και απροστάτευτη, μαζί με τα δύο παιδιά της. Φοβισμένη αλλά αποφασισμένη, όπως φαίνεται, από κάποια στιγμή και μετά, να δώσει ένα τέλος σε αυτή τη βασανιστική καθημερινότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, είχε απευθυνθεί πριν από περίπου έναν χρόνο για βοήθεια, στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, της Καλαμάτας.

«Εμείς είμαστε εδώ, για να σχεδιάσουμε και το μετά. Για να κάνουμε πιο εύκολη το κομμάτι της εξόδου της, από μία κατάσταση ομηρίας», είπε υπάλληλος του Κέντρου.

«Είχαμε κάνει σχέδιο διαφυγής με την αδερφή μου, αλλά δεν πρόλαβε»

Ένα από τα άτομα που γνώριζε τον Γολγοθά που ανέβαινε, ήταν η αδελφή της. Όπως λέει, οι δυο τους είχαν συζητήσει, και είχαν ετοιμάσει, ένα σχέδιο διαφυγής της 39χρονης.

«Τώρα μπορώ να σας πω, ότι είχαμε κάνει ένα τέτοιο σχέδιο μαζί, για το πώς θα ξεφύγει, αλλά… δεν πρόλαβε. Μαζί το σχεδιάζαμε, αλλά… χωρίς κανένας, να το ξέρει. Ήθελε να φύγει με τα παιδιά, και δεν ήθελε τίποτα άλλο», υπογράμμισε.

Οι ισχυρισμοί του 49χρονου, άρχισαν να καταρρέουν γρήγορα απ’ τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί. Τα δικά του τραύματα, δεν παρέπεμπαν, σε επίθεση που είχε δεχτεί. Τα τραύματα στο σώμα της γυναίκας, δεν ήταν αποτέλεσμα αυτοχειρίας, όπως ο ίδιος έλεγε αρχικά.

Ο 49χρονος, δεν είχε, όπως αποδείχτηκε, το θάρρος να ομολογήσει το έγκλημα, από την πρώτη στιγμή. Το έκανε όπως έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, όταν κατάλαβε πως τα στοιχεία της έρευνας, θα ξεσκέπαζαν την αλήθεια.

«Ο γιος μου έχασε τα πάντα. Και σπίτια, και δουλειά του, και τα πάντα όλα. Δεν του έλειπε τίποτα», λέει ο πατέρας του 41χρονου.

Τα δυο παιδιά της 39χρονης παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Η αδελφή του, έχει ήδη ζητήσει, να αναλάβει την επιμέλεια τους.

«Τα παιδιά για μένα, είναι το λιγότερο, γιατί δεν έχουν θέμα, από αγάπη που έχουν, από εύπορη μεγάλη οικογένεια. Προϋπήρχε κάτι», είπε ο ξάδελφος του 41χρονου.

Η αθέατη όψη της γυναικοκτονίας – Αποκαλυπτικά στοιχεία

Η 39χρονη είχε γνωρίσει τον άντρα που έγινε δολοφόνος της, σε νεαρή ηλικία. Αρχικά απέφευγε να μιλήσει για τις εντάσεις και τα μεταξύ τους επεισόδια.

«Δεν το περιμέναμε με τίποτα. είχαν κάποια μικρά προβλήματα, τα οποία, ας πούμε, είναι στο πλαίσιο της «καθημερινότητας» των ζευγαριών, είπε ο εργοδότης του δράστη.

Με το πέρασμα του χρόνου όμως, όλο και περισσότεροι, γνώριζαν τα όσα συνέβαιναν. Τα σημάδια στο πρόσωπο και στο σώμα της δολοφονημένης γυναίκας, οι φωνές από το σπίτι και οι εκκλήσεις της για βοήθεια, είχαν κάνει γνωστά τα όσα βίωνε στην καθημερινότητα της.

Η παραβατικότητα αυτού δεν είχε όρια… από παιδί. Αν γνώριζε αυτή την κοπελίτσα από 16-17 Την έδερνε. [Πού ήσουνα ρε… τέτοια 5 χρόνια…; Φοβόμουν. Ρε φύγε, χώρισέ τον, τίποτα», τονίζει μαρτυρία στο Live News.

Ο χρόνος στη γειτονιά που έμενε το ζευγάρι, δείχνει να έχει σταματήσει από προχθές τα ξημερώματα. Οργή και θλίψη, για ένα έγκλημα, που έπρεπε να είχε αποφευχθεί.

Απολογείται αύριο ο δράστης

Ο πόνος, για τους στενούς συγγενείς της δολοφονημένης γυναίκας, αναμένεται σε λίγη ώρα να κορυφωθεί, κατά τη διάρκεια της κηδείας της. Ο 49χρονος που ομολόγησε το στυγερό έγκλημα, θα απολογηθεί αύριο το πρωί, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.