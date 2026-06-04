Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους
Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν τη νύχτα που ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά για να μην ξυπνήσουν.
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Στο νοσοκομείο παραμένουν τα δύο κορίτσια της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον ίδιο τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα και ενώ τα ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.
Οι μαρτυρίες φίλων και γειτόνων της 39χρονης στο MEGA φωτίζουν το δράμα των δύο παιδιών της, που είχε ξεκινήσει πολύ πριν τη δολοφονία της μητέρας τους.
Οι κινήσεις και τα όσα έλεγε στο σχολείο η 10χρονη κόρη της αδικοχαμένης Βασιλικής, είχαν κατά καιρούς προβληματίσει. Το ίδιο και οι ερωτήσεις που έκανε στις φίλες της μητέρας της.
Τόσο η 10χρονη όσο και η 6χρονη αδερφή της, φαίνεται πως είχαν ζήσει αγριότητες στο σπίτι που έμεναν. Ξυπνούσαν τις νύχτες από τις φωνές και προσπαθούσαν να μάθουν τι έχει συμβεί.
Φόβος, αγωνία και ανασφάλεια για το αύριο. Αυτή ήταν από κάποια στιγμή και μετά η θλιβερή καθημερινότητα για τα δύο κοριτσάκια.
Μάρτυρες σε σκηνικά που είναι αμφίβολο αν ποτέ θα σβήσουν από τις μνήμες τους. Στο σπίτι που έμεναν, ο πατέρας όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, είχε φτάσει στο σημείο να κακοποιεί τη γυναίκα του ακόμα και με ζώνη.
Ο πατέρας του καθ’ ομολογίαν δράστη επιμένει, μιλώντας στο MEGA, πως δεν είχε καταλάβει το παραμικρό για την κακοποίηση της νύφης του και τα όσα προσπαθούσαν να διαχειριστούν οι εγγονές του.
Τα δύο κορίτσια παραμένουν στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν τη νύχτα του εγκλήματος, τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά για να μην ξυπνήσουν.
Δεν μπορεί να αναλάβει τις κόρες της 39χρονης η θεία τους
Η αδερφή της δολοφονημένης Βασιλικής, που είχε ζητήσει την επιμέλεια, φέρεται να είπε πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις.
Η σκέψη που υπάρχει για την επιμέλεια των δύο κοριτσιών είναι να δοθεί στη γιαγιά τους με δικαστικό συμπαραστάτη. Για την ώρα πάντως τα παιδιά παραμένουν στα χέρια των γιατρών.
«Έχει απαγορευτεί να τα βλέπουν ο συγγενείς του δολοφόνου», είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
Πριν από 4 χρόνια όλα έδειχναν διαφορετικά. Η Βασιλική ρωτούσε να μάθει τις τιμές για ξύλινες γραβάτες που έγραφαν «ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου» και εκδήλωνε ενδιαφέρον για να πιάσει δουλειά σε συνεργείο καθαρισμού.
Τα πάντα άλλαζαν προς το χειρότερο σταδιακά. Θύματα και τα δύο παιδιά της 39χρονης που πλέον έχουν μάθει για τον θάνατο της μητέρας τους. Το αύριο για αυτά τα κορίτσια προκαλεί συγκίνηση και έντονο προβληματισμό.
Η συμμετοχή της 39χρονης σε βίντεο κλιπ
Η ανάγκη της αδικοχαμένης Βασιλικής για οικονομική ανεξαρτησία, την είχε οδηγήσει στην αναζήτηση οποιασδήποτε εργασίας, όπως λένε στενοί φίλοι της. Σε αυτό το πλαίσιο είχε πάρει μέρος σε ένα σατιρικό βίντεο κλιπ, με ψεύτικα στοιχεία.
Η 39χρονη είχε αναφέρει τότε ότι δεν ήθελε να δηλώσει το πραγματικό της όνομα, επειδή φοβόταν για την αντίδραση του συζύγου της.
Ο δημιουργός και σκηνοθέτης του βίντεο αναζήτησε κοπέλες μέσω σχολής χορού στην Καλαμάτα.
Επρόκειτο για ένα σατιρικό τραγούδι που αφορούσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η 39χρονη Βασιλική είχε ζητήσει ρητά από τον παραγωγό να μην αναγραφεί το πραγματικό της όνομα στους συντελεστές.
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