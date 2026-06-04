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Νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο ζήτησε και έλαβε ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (1.6.26). Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορό του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία.

«Η υπεράσπιση θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ θα προσκομιστούν και σχετικά ιατρικά έγγραφα που θεωρούμε σημαντικά για την υπόθεση»

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια Καλαμάτας το πρωί της Πέμπτης (4.6.26).

Σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Δείτε τη στιγμή που ο 41χρονος φτάνει στα δικαστήρια της Καλαμάτας

Καλαμάτα: «Ο εντολέας μου ουδέποτε ισχυρίστηκε πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας»

Ο συνήγορός του 41χρονου, Γιώργος Καμβύσης, προχώρησε σε δηλώσεις έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, δίνοντας το στίγμα της υπερασπιστικής γραμμής που αναμένεται να ακολουθηθεί. Ο κ. Καμβύσης υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν έχει ισχυριστεί ποτέ πως βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, τονίζοντας ότι «υπάρχει διαστρέβλωση των ισχυρισμών του από την πρώτη στιγμή».

Ο συνήγορος εξήγησε ότι ζήτησε την αναβολή της απολογίας, καθώς νέα στοιχεία της έρευνας και έγγραφα από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες παραδόθηκαν στην υπεράσπιση μόλις το πρωί της Πέμπτης, προκειμένου να ενσωματωθούν στο απολογητικό υπόμνημα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να διερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα της υπόθεσης. Ο κ. Καμβύσης γνωστοποίησε επίσης ότι η υπεράσπιση θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου του 41χρονου

«Υπέβαλα αίτημα στην κυρία ανακρίτρια για αναβολή της απολογίας του κατηγορουμένου, το οποίο έγινε δεκτό. Ο λόγος είναι ότι η δικογραφία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, καθώς η Ελληνική Αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα υπό τα οποία τελέστηκε το έγκλημα. Τα αντίγραφα της δικογραφίας που είχα στη διάθεσή μου παραλήφθηκαν μόλις χθες το βράδυ, ενώ σήμερα το πρωί προστέθηκαν νέα στοιχεία και έγγραφα από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, τα οποία έπρεπε να μελετηθούν και να ενσωματωθούν στο απολογητικό υπόμνημα», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του καθ’ ομολογίαν δράστη της άγριας δολοφονίας της 39χρονης.

«Θέλω να διευκρινίσω ότι ο εντολέας μου ουδέποτε ισχυρίστηκε πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Αυτό που έχει αναφέρει είναι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από επίθεση που, κατά τους ισχυρισμούς του, δέχθηκε ο ίδιος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και θεωρώ ότι έχει υπάρξει παρερμηνεία των λεγομένων του», τόνισε.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να εξαγάγω συμπεράσματα. Την αλήθεια και τις πραγματικές συνθήκες της υπόθεσης θα τις κρίνει η Δικαιοσύνη με νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Κατά την εκτίμησή μου, ο κατηγορούμενος βρισκόταν τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό σε κατάσταση σοκ. Σταδιακά φαίνεται να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα. Η υπεράσπιση θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ θα προσκομιστούν και σχετικά ιατρικά έγγραφα που θεωρούμε σημαντικά για την υπόθεση. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, το ενδιαφέρον του ήταν και παραμένει στραμμένο σε αυτά», ανέφερε ο δικηγόρος του 41χρονου.