Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στο in.gr για το κυκλοφοριακό στην πόλη

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Ο Πειραιάς αποτελεί τη μεγαλύτερη λιμενική πύλη της χώρας και έναν από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς και οικονομικούς κόμβους της Ελλάδας. Καθημερινά εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκους, εργαζόμενους, επισκέπτες και εκατομμύρια επιβάτες που μετακινούνται μέσω του λιμανιού του. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, το κυκλοφοριακό πρόβλημα παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη λειτουργία της πόλης.

Η αντιμετώπισή του δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικά τοπική υπόθεση. Απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό, στρατηγικές επενδύσεις στις υποδομές και στενή συνεργασία της Πολιτείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να διαμορφωθούν λύσεις που θα ανταποκρίνονται στον κομβικό ρόλο και τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του Πειραιά. Την ίδια στιγμή, η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο που βρίσκεται εντός των αρμοδιοτήτων της, προωθώντας παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης στην πόλη. Παρότι οι οριστικές λύσεις για το κυκλοφοριακό συνδέονται με μεγάλα έργα και κεντρικές πολιτικές αποφάσεις, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων και την ανακούφιση των πιο επιβαρυμένων περιοχών. Για όλα τα παραπάνω μίλησε αποκλειστικά στο in.gr ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

«Υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ»

Ο Γιάννης Μώραλης θέτει ως άμεσης προτεραιότητας παρέμβαση την υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΠΑ τονίζοντας: «Το κυκλοφοριακό αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες και πιο σύνθετες προκλήσεις για την καθημερινότητα των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης του Πειραιά. Πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής, την οικονομική δραστηριότητα και την συνολική λειτουργία της πόλης. Ωστόσο, σε μια πόλη που φιλοξενεί το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου και εξόδου για εκατομμύρια επιβάτες και οχήματα κάθε χρόνο, είναι σαφές ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του Δήμου και απαιτεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό από την Πολιτεία, με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα δώσουν ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ από το Νέο Φάληρο έως το λιμάνι, ένα έργο που διεκδικεί σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια η κοινωνία του Πειραιά, αποτελεί έργο κομβικής και στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της πόλης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που μπορεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης, αποσυμφορώντας κρίσιμους οδικούς άξονες και διευκολύνοντας τη ροή από και προς το κεντρικό λιμάνι της χώρας. Εάν τελικά δεν προχωρήσει, θα χαθεί μια ιστορική ευκαιρία για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης. Είναι ένα έργο καθαρά υπερτοπικού χαρακτήρα, που αφορά όχι μόνο τον Πειραιά και το μεγάλο λιμάνι, αλλά και τους εκατομμύρια πολίτες και επισκέπτες που χρησιμοποιούν το λιμάνι του Πειραιά κάθε χρόνο, αλλά συνολικά την χώρα.

Παράλληλα, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε ένα σημαντικό κενό στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό που έγινε πριν από πάρα πολλά χρόνια για την πόλη: τη μη δημιουργία σταθμού Μετρό στην Α’ Δημοτική Κοινότητα. Πρόκειται για το πολυπληθέστερο διαμέρισμα του Πειραιά, όπου λειτουργούν δύο μεγάλα νοσοκομεία, ενώ συγκεντρώνεται καθημερινά σημαντικός αριθμός επισκεπτών λόγω της κρουαζιέρας και της λιμενικής δραστηριότητας. Η απουσία άμεσης πρόσβασης στο δίκτυο του Μετρό στερεί από χιλιάδες πολίτες μια σύγχρονη, γρήγορη και αξιόπιστη επιλογή μετακίνησης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη πιεσμένο οδικό δίκτυο της περιοχής. Ως εκ τούτου αναζητούμε λύσεις που είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν».

Εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης αναφέρθηκε στο in και στις ουσιαστικές πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής δηλώνοντας: Από την πλευρά μας, ως Δημοτική Αρχή, προχωρούμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας. Μέχρι το τέλος του 2026 ξεκινά η εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και στις γύρω περιοχές, με στόχο τη πιο δίκαιη διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων και την αποσυμφόρηση των πιο επιβαρυμένων σημείων. Μια πρωτοβουλία που στηρίζει και ο Εμπορικός Σύλλογος του Πειραιά και δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια στα οποία περιμέναμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των νέων Δημοτικών Αστυνομικών που τώρα τέσσερα χρόνια μετά την ανακοίνωση εκπαιδεύονται και θα ασκούν καθήκοντα σε μερικές εβδομάδες.

Παράλληλα βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση διαθέσιμων και ελεύθερων χώρων, ώστε να δημιουργηθούν έστω μικροί νέοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσβασιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Την ίδια στιγμή, αναβαθμίζουμε διαρκώς τη δωρεάν δημοτική συγκοινωνία, η οποία το αμέσως προσεχές διάστημα θα ενισχυθεί με νέα δρομολόγια, με την ολοκλήρωση των προσλήψεων νέων οδηγών, προσφέροντας μια εναλλακτική και πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση μετακίνησης.

Ο Πειραιάς δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά τις υποδομές που αντιστοιχούν στον ρόλο, τη δυναμική και τη στρατηγική του σημασία για την εθνική οικονομία και τις μεταφορές. Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού απαιτεί συνεργασία, σχέδιο και πολιτικές αποφάσεις με ορίζοντα το μέλλον. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις μεγάλες και αναγκαίες παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η πόλη, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε παραγωγικά με το αρμόδιο υπουργείο και τους συναρμοδίους φορείς με στόχο να συνεχίσει ο Πειραιάς να γίνεται πιο λειτουργικός, πιο προσβάσιμος και πιο βιώσιμος για όλους».

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Πειραιά