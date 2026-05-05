Έρευνα: Εννέα στους δέκα Θεσσαλονικείς θεωρούν το κυκλοφοριακό νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης
Ελλάδα 05 Μαΐου 2026, 21:34

Έρευνα: Εννέα στους δέκα Θεσσαλονικείς θεωρούν το κυκλοφοριακό νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης

Δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσοστό όσων Θεσσαλονικέων θεωρούν ότι βιώσιμη κινητικότητα σημαίνει περισσότεροι δρόμοι και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα

Μέτρια βαθμολογία -2,6 στα 5- δίνουν στην ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη οι κάτοικοι της πόλης, με το κυκλοφοριακό πρόβλημα και την έλλειψη χώρων πρασίνου να δηλώνονται ως οι δύο κυρίαρχες προκλήσεις, με ποσοστά 32% και 22% αντίστοιχα και τη διαχείριση απορριμμάτων να ακολουθεί, συγκεντρώνοντας το 15,5% των απαντήσεων.

Όταν ερωτώνται τι σημαίνει κατά τη γνώμη τους ο όρος «βιώσιμη κινητικότητα», οι Θεσσαλονικείς την ορίζουν στην πλειονότητά τους (70,3%) ως «μετακινήσεις που μειώνουν τη ρύπανση και δίνουν προτεραιότητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, περπάτημα και ποδήλατο», σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Πάντως, δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσοστό όσων θεωρούν ότι βιώσιμη κινητικότητα σημαίνει περισσότεροι δρόμοι και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα (26%). Το τελευταίο εύρημα σχετίζεται άλλωστε και με το γεγονός ότι ενώ εννέα στους δέκα πολίτες θεωρούν το κυκλοφοριακό ως το σοβαρότερο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, πάνω από τους μισούς (54,2%) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν συχνότερα το ΙΧ τους για τις μετακινήσεις τους και μόλις το 15% τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά την ύπαρξη του Μετρό.

Εντυπωσιακό είναι πάντως το ποσοστό τεχνολογικής ωριμότητας των Θεσσαλονικέων: πάνω από οκτώ στους δέκα (85,3%) πιστεύουν ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο (44%) ή σε κάποιο βαθμό (41,3%) στη βελτίωση της καθημερινότητας στη Θεσσαλονίκη, ενώ εννέα στους δέκα θεωρούν ότι η «Έξυπνη Πόλη» δεν είναι απλώς να ψηφιακό κέλυφος, αλλά ένα εργαλείο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων.

Στο ερώτημα δε πώς προσεγγίζουν τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για τη λειτουργία της πόλης, σχεδόν οκτώ στους δέκα (78,9%) απαντούν θετικά ή μάλλον θετικά.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα με τίτλο «Εξυπνες και βιώσιμες πόλεις στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης», που η εταιρεία Interview διενήργησε για λογαριασμό του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΘ), σε δείγμα 1.514 ατόμων ηλικίας άνω των 17 ετών, στο διάστημα 13 έως 17 Φεβρουαρίου. H έρευνα παρουσιάστηκε απόψε, από τον υπεύθυνο ερευνών της Interview, Δημήτριο Βασιλειάδη.

Η έρευνα δείχνει ακόμη υψηλό ποσοστό αποδοχής (89,4%) για τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας (για παράδειγμα έξυπνων καμερών και συστημάτων ανάλυσης δεδομένων κυκλοφορίας, που μπορούν να εξομαλύνουν τη ροή οχημάτων, μειώνοντας τη συμφόρηση.

«Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε αύξηση παραγωγικότητας για επιχειρήσεις εντός πόλης αλλά και για όσες δραστηριοποιούνται στο υπεραστικό δίκτυο (μεταφορικές, βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις)» αναφέρουν οι μελετητές, σύμφωνα με τους οποίους εφαρμογή μοντέλων αστικής κινητικότητας, όπως η «Πόλη των 15 λεπτών», όπου οι βασικές υπηρεσίες και το εμπόριο είναι προσβάσιμα με τα πόδια ή ήπια μέσα, μπορεί να μεταμορφώσει την τοπική αγορά.

Όπως επισημαίνουν, όταν η κυκλοφορία η διαχείριση της κυκλοφορίας είναι έξυπνη (π.χ. Με εφαρμογές έξυπνης στάθμευσης, που οδηγούν τον οδηγό άμεσα σε κενή θέση), μειώνεται ο «κυκλοφοριακός φόρτος αναζήτησης», αυξάνοντας τον χρόνο που διαθέτει ο καταναλωτής στα καταστήματα.

Επιπλέον, οι εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας μπορούν να προσφέρουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τις ροές των πολιτών, επιτρέποντας στους εμπόρους να προσαρμόζουν τις προσφορές και το ωράριό τους, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα της επιχείρησής τους. Σημειώνεται επίσης μείωση χαμένων εργατοωρών λόγω καθυστερήσεων, ταχύτερες μετακινήσεις προσωπικού, προμηθευτών και πελατών, μείωση κόστους logistics και διανομών, καθώς και αύξηση αξιοπιστίας στα χρονοδιαγράμματα.

Το 78,9% των ερωτηθέντων βλέπει, όπως προαναφέρθηκε, θετικά τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Αυτό ανοίγει, σύμφωνα με τους μελετητές, τον δρόμο για τη δημιουργία ενός τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Οι έξυπνες πόλεις λειτουργούν ως «ζωντανά εργαστήρια» (Living Labs): μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ανοιχτά δεδομένα (Open Data) του Δήμου για να αναπτύξει εφαρμογές παράδοσης προϊόντων («παράδοση στο τελευταίο μίλι» -υπηρεσίες courier) με ηλεκτρικά ποδήλατα, απαντώντας στο αίτημα για βιώσιμη κινητικότητα (70,3% υπέρ). Η δε ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών (12,1% προτεραιότητα) θεωρείται ότι μειώνει τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, επιταχύνοντας τις επενδύσεις και τον ρυθμό της απόσβεσης τους.

Η έρευνα καταγράφει υψηλή συνείδηση για την Κυκλική Οικονομία (76,8%) και την ανάγκη για έξυπνους μετρητές ενέργειας (84,6%). Η βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να ενισχυθεί μέσω της Βιομηχανικής Συμβίωσης, όπου τα απόβλητα μιας μονάδας γίνονται πρώτη ύλη για μια άλλη. Επιπλέον, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης (55,1% θετική γνώμη) και η ανάγκη για υποδομές φόρτισης (18,7% θεωρεί την έλλειψή τους εμπόδιο) εκτιμάται ότι αποτελούν πεδίο δόξης λαμπρό για τη βιομηχανία τεχνολογικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Τι ειπώθηκε 05.05.26

Ανοιχτό παραμένει το σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. «Δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε.

Ελλάδα 05.05.26

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει», είπε μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Ελλάδα 05.05.26

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 7 μέλη, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ - Εξιχνιάστηκαν 41 περιπτώσεις

Ελλάδα 05.05.26

Όπως υποστήριξε ο 57χρονος στους αστυνομικούς, οι τρεις νεαροί είχαν προκαλέσει επεισόδιο και τον περασμένο Οκτώβριο στο ίδιο μαγαζί - Από την μεριά τους οι δράστες υποστηρίζουν ότι ήθελαν μόνο να φοβερίσουν και όχι να τραυματίσουν κάποιον.

Ελλάδα 05.05.26

Ο διανομέας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (κακούργημα), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης βλάβης κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Τεχνητή νοημοσύνη 05.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση deepfake φωτογραφιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ, όπου την παρουσιάζουν ημίγυμνη και σε προσωπικές στιγμές. Και κάλεσε το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και να διασταυρώνει τις πληροφορίες.

Επικαιρότητα 05.05.26

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Euroleague 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Τι είπε ο Θεοδωρικάκος 05.05.26

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Ελλάδα 05.05.26

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Ποδόσφαιρο 05.05.26

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

ΕΚΤ 05.05.26

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Culture Live 05.05.26

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

