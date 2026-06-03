Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Τον βρήκα νεκρό εκεί που παίζαμε μπάλα» – Τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου

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Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η δίκη των δύο νεαρών γυναικών και ενός νεαρού άντρα που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο τον περασμένο Απρίλιο.

Στο βήμα ανέβηκε ο πατέρας του θύματος ο οποίος περιέγραψε το μοιραίο βράδυ, κατά το οποίο ενημερώθηκε από την υπηρεσία του πως υπάρχει κάποιο συμβάν στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο. Ο άνδρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πήγε στο σημείο προκειμένου να ελέγξει τι συμβαίνει και αντίκρισε νεκρό το παιδί του, «εκεί όπου συνήθιζαν να παίζουν μπάλα» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του αναφέρθηκε και στη σχέση του 27χρονου με τη δεύτερη κατηγορούμενη, την πρώην σύντροφό του. Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στην κατηγορούμενη, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς και αποχώρησε προσωρινά από την αίθουσα, φωνάζοντας «Δεν αντέχω άλλο», με τη μητέρα του θύματος να απαντά «Εγώ δεν μπορώ».

Ο πατέρας του 27χρονου εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, 20 ετών, ο οποίος βρισκόταν στο πάρκο τη στιγμή της δολοφονίας, γνώριζε εκ των προτέρων τι επρόκειτο να συμβεί.

Νωρίτερα, η πλευρά των κατηγορουμένων υπέβαλε αίτημα αναβολής της δίκης, το οποίο απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησαν τον διαχωρισμό της υπόθεσης και την παραπομπή του 22χρονου κατηγορουμένου να δικαστεί για συνέργεια.