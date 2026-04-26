Νέα στοιχεία για τις κινήσεις του καθ’ ομολογία δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί που έχουν διεξάγει τις έρευνες για τη δολοφονία του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. στο πάρκο Ασυρμάτου, έχουν εντοπίσει τις κινήσεις του δράστη, όπως αυτές καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Τι ισχυρίστηκε ο 20χρονος

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε το MEGA, ο 20χρονος δράστης προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, καθώς κατέθεσε ότι στο μοιραίο ραντεβού μετέβη με το όχημα του πατριού του.

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει, όπως αποκαλύπτεται από βίντεο – ντοκουμέντο. Σε αυτό αποτυπώνεται η στιγμή που ο δράστης φτάνει στο ραντεβού που είχε με τον 27χρονο με ένα νοικιασμένο όχημα και όχι με το αυτοκίνητο του πατέρα του, όπως είχε καταθέσει.

Στο ραντεβού, ο 20χρονος είχε πάρει μαζί του το μαχαίρι και έναν φίλο του για να συναντήσει τον αντίζηλό του.

Αφού του κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στην καρδιά, το έβαλε στα πόδια και επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη του. Άλλαξε ρούχα, έκρυψε το φονικό μαχαίρι στην ταράτσα του σπιτιού του. Άλλαξε μέχρι και αυτοκίνητο για να πάει βόλτα στην Παραλιακή με την κοπέλα και τους φίλους του, μίση ώρα μετά τη δολοφονία.

«Όταν φτάσαμε στο σπίτι του Κ. αλλάξαμε αυτοκίνητο και πήρε ένα σκούρο μπλε που ανήκει στον πατριό του», είπε ο φίλος του.

«Δεν επιθυμούσα να αφαιρέσω τη ζωή του 27χρονου»

Ενώπιον των Αρχών πάντως ο 20χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος. «Δεν επιθυμούσα να αφαιρέσω τη ζωή του 27χρονου. Δεν είχα κανέναν τέτοιο σκοπό. Το αντιλήφθηκα πολύ αργότερα. Δηλώνω τη συντριβή μου για το τραγικό αυτό αποτέλεσμα».

Τι δήλωσαν τα δύο κορίτσια για τα όσα συνέβησαν

Τα κορίτσια που γνώριζαν ότι δράστης και θύμα θα συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους ρωτούσαν επίμονα να μάθουν τι είχε συμβεί. Ο 20χρονος όμως μέχρι την τελευταία στιγμή «έπαιζε» θέατρο. Μετά από αρκετές πιέσεις ο δράστης τους περιέγραψε τι συνέβη.

«Ο Κ. μας είπε ακριβώς τι είχε γίνει. Το θύμα εμφανίστηκε τελικά στον Ασύρματο και όταν συναντήθηκαν χαιρέτησε τον δράστη. Ο δράστης όμως θόλωσε και λέγοντάς του ”εσύ είσαι που θα μου γ@… το σπίτι;” έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε το θύμα στο πρόσωπο και στο στήθος. Η Μ. έκλαιγε και τον ρωτούσε πως είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο δράστης της απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους και για να σταματήσει να τους ενοχλεί το θύμα», είπε η 20χρονη.

Τα τρία άτομα που κατηγορούνται για υπόθαλψη αναμένεται να δικαστούν αύριο, ενώ ο 20χρονος απολογείται την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή.