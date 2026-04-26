Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. έχει μπει ένα ύποπτο μαύρο αυτοκίνητο που ίσως συνδέεται με τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, καθώς είναι νοικιασμένο και ενδέχεται να είναι το ίδιο με το οποίο ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να έφτασε στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται και από την κατάθεση του φίλου του που τον συνόδευε στο μοιραίο ραντεβού. «Όταν έφτασα κάτω από το σπίτι του, ο Κ. με περίμενε ήδη μέσα σε ένα μαύρο Smart για να φύγουμε. Αυτό το Smart δεν είναι του Κ. αλλά μου είχε πει ότι είναι νοικιασμένο. Ωστόσο, δεν ξέρω ούτε από ποια εταιρεία το είχε νοικιάσει ούτε θυμάμαι τις πινακίδες κυκλοφορίας που έχει. Στο πάρκο φτάσαμε περίπου στις 8:40 το βράδυ», αναφέρει στην κατάθεσή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο 20χρονος φαίνεται ότι είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τι θα κάνει και είχε νοικιάσει το αυτοκίνητο για να πάει στο ραντεβού θανάτου μαζί με τον φίλο του. Ο ίδιος το αρνείται ισχυριζόμενος ότι πήγε στο πάρκο με το αυτοκίνητο του πατριού του, ωστόσο οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό που τον καίει.

Το ύποπτο Smart έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να ερευνηθεί

Το ύποπτο Smart που έχουν εντοπίσει οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. είναι πράγματι νοικιασμένο και έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να ερευνηθεί αν πρόκειται για το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δύο νεαροί εκείνο το βράδυ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά το φονικό ο δράστης φέρεται να πήγε στο σπίτι του, να άλλαξε αυτοκίνητο, να πήρε του πατριού του και να συναντήθηκε με τους φίλους του και τις κοπέλες τους στην Παραλιακή.

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Η μαρτυρία-κλειδί της φίλης της 20χρονης

Σε αντίθεση με όσα έχει καταθέσει η 20χρονη πρώην σύντροφος του 27χρονου που δολοφονήθηκε, η φίλη και συγκατηγορούμενή της για υπόθαλψη, δίνει μια άλλη εικόνα για τον χαρακτήρα του θύματος.

Τον περιγράφει ως ερωτευμένο με τη φίλη της αλλά πράο και χωρίς επιθετική διάθεση προς τον 20χρονο, παρότι οι σχέσεις των δύο ανδρών ήταν τεταμένες.

«Κάποιες φορές που μιλούσε ο Θεόφιλος με τη Μ. στο τηλέφωνο πεταγόταν ο Κ. και του έλεγε να σταματήσει να την παίρνει και τώρα ότι αυτός τα είχε μαζί της. Το βράδυ της 21ης Απριλίου, ο Κ. έστειλε μήνυμα στον Θεόφιλο και του ζήτησε να βρεθούν στο πάρκο Ασυρμάτου για να τα πουν από κοντά. Αυτό το ξέρω γιατί ήμουν μαζί με τη Μ. και τον Κ. εκείνο το βράδυ».

Για το μοιραίο βράδυ, η ίδια λέει ότι είχαν διαισθανθεί ότι θα γινόταν κάτι κακό. «Είχαμε βγει βόλτα συναντήσαμε και έναν άλλο φίλο του Κ. Ο Κ. τότε του έστειλε ένα μήνυμα – φωτογραφία από το πάρκο Ασυρμάτου για να του δείξει πού είναι η συνάντηση. Εγώ με τη Μ. είχαμε αρχίσει να φοβόμαστε ότι θα γινόταν κάτι κακό», λέει.

Και προσθέτει: «Ο Κ. είναι πιο ζωηρός και ήθελε να δείξει ότι είναι καλύτερος από τον Θεόφιλο, ο όποιος απ’ την άλλη είναι ήρεμος και λογικός και δεν θα εμπλεκόταν σε καυγά. Η ώρα πέρασε και ο Θεόφιλος δεν εμφανίστηκε…».

Όταν βρέθηκαν όλοι μαζί στο αμάξι, το κλίμα ήταν βαρύ: «Τους ρώτησα τι έγινε με το ραντεβού και ο Κ. μου είπε ότι ο Θεόφιλος δεν εμφανίστηκε πάλι. Όμως δεν τον πίστεψα. Έβλεπα και τη φίλη μου να ανησυχεί και κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάποια στιγμή έπιασα να λένε μεταξύ τους τα δύο αγόρια σαν υπονοούμενο, ‘να ζει ακόμα’ και τότε θεώρησα ότι είχε γίνει κάτι».

Όταν ο 20χρονος αναγκάστηκε να παραδεχτεί τι είχε κάνει και κατάλαβαν όλοι τι είχε γίνει, τρελάθηκαν. «Ο Κ. απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους, ‘για να σταματήσει να σε ενοχλεί ο Θεόφιλος’. Ο Κ. μας έδειξε σε φωτογραφία στο κινητό του το μαχαίρι που είχε μαχαιρώσει τον Θεόφιλο. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα. Δεν ήξερε ότι είχε σκοτώσει τον Θεόφιλο. Νόμιζε ότι τον είχε τραυματίσει. Τότε έκανε το αμάξι δεξιά. Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε τα δημοσιεύματα. Μας έπιασε όλους κρίση».