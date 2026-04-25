Στην ταράτσα του σπιτιού του δράστη εντοπίστηκε το μαχαίρι με το οποίο δολοφονήθηκε ο 27χρονος στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης ήταν εκείνος που υπέδειξε την τοποθεσία.

Όπως διαπιστώθηκε το είχε κρύψει σε κοινόχρηστο χώρο, στην ταράτσα πίσω από έναν θερμοσίφωνα. Ενώπιον των αστυνομικών του ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ φέρεται να είπε: «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά του. Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Ήταν κάτι στιγμιαίο, αλλά ξέφυγε η κατάσταση. O φίλος μου δεν ήξερε τίποτα».

Το θύμα διατηρούσε σχέση τριών ετών με μία από τις κοπέλες που έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για υπόθαλψη, ωστόσο το ζευγάρι χώρισε πρόσφατα. Η νεαρή γυναίκα στη συνέχεια συνδέθηκε με τον δράστη. Ωστόσο, ο 27χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον χωρισμό και συνέχισε να της στέλνει μηνύματα ζητώντας της να τα ξαναβρούν.

Η ίδια έσπασε τη σιωπή της και μίλησε για τον «πρώτο της έρωτα» – όπως τον χαρακτήρισε – και όσα οδήγησαν στον χωρισμό τους. «Ήμασταν μαζί τρία χρόνια και ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Όταν γνωριστήκαμε εκείνος ήταν 22 και εγώ 17. Επειδή μπάρκαρε για συνεχόμενους μήνες, η απόσταση μας έφερε φθορά. Εκείνος ζήλευε υπερβολικά» είπε.

Και πρόσθεσε: «Μία φορά, παίζαμε ένα παιχνίδι και επειδή είχα χρησιμοποιήσει υβριστική φρασεολογία, είχε φτάσει στο σημείο να με πιάσει από τα μαλλιά και να με πάει με το αυτοκίνητο σε ένα μέρος περίεργο, όπου μου έδειξε κάποιες κοπέλες και μου είπε ‘σαν αυτές τις π..@ είσαι και μιλάς έτσι;’. Άλλη φορά, επειδή δεν ήθελε να καπνίζω, μου είχε πετάξει τη συσκευή καπνίσματος στο κεφάλι».

Για τον δράστη, η ίδια είπε ότι γνωρίστηκαν από κοινή παρέα. «Ο 27χρονος το έμαθε και άρχισε να ζηλεύει. Πήρε το κινητό μου και βρήκε τις συνομιλίες μας. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Χωρίσαμε πριν από έναν μήνα και του είπα ότι έχω προχωρήσει τη ζωή μου και είμαι με τον 20χρονο. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Πριν από μία εβδομάδα ήρθε κάτω από το σπίτι μου. Όλα αυτά τα συζητούσα με τον δράστη και εκείνος μου έλεγε ότι του έχει γίνει εμμονή όλο αυτό και πως τον έβλεπε στον ύπνο του».

Έβγαλε μαχαίρι για τα μάτια μιας κοπέλας…

Η 20χρονη ανέφερε ότι μιλούσε και με τους δύο, προσπαθώντας να πείσει τον έναν να την αφήσει ήσυχη και τον άλλον να μείνει μακριά από τον πρώην σύντροφό της.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Στο θύμα έλεγα ‘σε παρακαλώ, άφησέ με. Έχω προχωρήσει’. Ο δράστης μου είπε ότι κανόνισαν να βρεθούν. Του είπα ‘μην πας, μην πας, σε παρακαλώ’ και εκείνος μου απάντησε ‘όχι, θα πάω’. Γύρω στις 9 παρά του έστειλα μήνυμα και τον ρώτησα τι έγινε. Εκείνος μου απάντησε ‘του γ..@’. Του λέω ‘τι;’, μου απαντάει ‘έλα μωρέ δεν ήρθε, πλάκα σου έκανα. Ερχόμαστε να σε πάρουμε’».

Μετά τη δολοφονία, ο 20χρονος και ο 21χρονος έφυγαν με όχημα, πήγαν να πάρουν τις δύο κοπέλες και κάθησαν όλοι μαζί σε κάποιον κλειστό χώρο. Όπως είπε ο δικηγόρος της μίας κοπέλας, μόλις οι 20χρονες κατάλαβαν τι είχε γίνει και ξεπέρασαν το σοκ, προσήλθαν στο γραφείο του και διαδοχικά πρώτα η μία και μετά η άλλη κατήγγειλαν την τέλεση της αξιόποινης πράξης ρίχνοντας φως στην υπόθεση.

Να σημειωθεί ότι ο 20χρονος πρόκειται να απολογηθεί στο Ναυτοδικείο την Τρίτη, ενώ η δίκη των υπόλοιπων τριών συλληφθέντων αναβλήθηκε για τη Δευτέρα. Έως τότε, έχουν αφεθεί ελεύθεροι.