Άγιος Δημήτριος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 27χρονου
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
- Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη - «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
- ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας πέντε σκευασμάτων ινσουλίνης
- Τρεις συλλήψεις για αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων - Μετά τις... μαγκούρες βγήκαν μαχαίρια
Ανακοίνωση εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 27χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 22-04-2026, στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν ύστερα από έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, συνολικά -4- ημεδαποί (δύο άνδρες 20 και 21 ετών και δύο 20χρονες γυναίκες), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία με δόλο, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και ευρήματα, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκε ο 20χρονος, ως φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας, ενώ επιπλέον κατηγορούνται ο 21χρονος και οι δύο γυναίκες, για υπόθαλψη εγκληματία.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας, ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές».
- Αποκαλύψεις Βουρλιώτη: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και το φαινόμενο της… λευκής κόλλας
- Άγιος Δημήτριος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 27χρονου
- Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
- Η τιμωρία της UEFA στον Πρεστιάνι για την ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους
- Αίγινα: Συνελήφθη 16χρονη που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές της
- Ο ΔΣΑ είναι αντίθετος σε αρνητικές συμπεριφορές στη δίκη για τα Τέμπη – Η αιχμή για «συγκεκριμένη δικηγόρο»
- Σοκ την Ουκρανία: Σκελετωμένοι στρατιώτες από έλλειψη τροφής – Ξήλωσαν ανώτατο διοικητή
- Τέιλορ Σουίφτ – Bad Bunny: Οι απόλυτοι σταρ όλων των εποχών στο Spotify
