Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρώμης ανακοίνωσε ότι, το βράδυ της Παρασκευής, απέπλευσαν από το λιμάνι της Αουγκούστα στη Σικελία, δύο ναρκαλιευτικά του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Πρόκειται για τα πλοία «Κροτόνε» και «Ρίμινι». Πρώτος προορισμός τους είναι το Τζιμπουτί και στόχος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, είναι να μπορέσουν να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες.

Ωστόσο διευκρίνισε, αυτό θα γίνει υπό τον όρο ότι θα έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και θα τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο ναρκαλιευτικά θα προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού Κόλπου σε περίπου έναν μήνα.

Aggiornamento Difesa: le unità della Marina Militare italiana pronte a salpare verso lo Stretto di #Hormuz sono i cacciamine “Rimini” (da Palermo) e “Crotone” (da Augusta). Prima tappa: Gibuti.

1/3 pic.twitter.com/ZRyAZJwA5A — ItalianPolitica (@ItalianPolitics) May 14, 2026

Χρειάζεται να συμφωνήσει το Ιράν

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας επισήμανε ωστόσο:

«Φυσικά, η όποια αποστολή προϋποθέτει τη συμφωνία όλων των χωρών της περιοχής, διότι σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμφωνήσει, δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνική αποστολή. Τα πλοία θα κινδύνευαν να γίνουν στόχοι βομβαρδισμών και -από την στιγμή που δεν πάμε εκεί με πλοίο που χρησιμοποιείται σε πόλεμο- δεν θα μπορούσαμε να το διακινδυνεύσουμε».

🔴 EN DIRECT

Guerre au Moyen-Orient: l’Italie va déployer deux chasseurs de mines près du Golfehttps://t.co/NqBQURwyGM pic.twitter.com/DUa7m7kHCs — BFM (@BFMTV) May 14, 2026



Ο Γκουίντι Κροζέτο ανακοίνωσε ότι αναχωρούν τα ναρκαλιευτικά κατά τη διάρκεια πρόσφατης παρέμβασής του στο ιταλικό κοινοβούλιο.