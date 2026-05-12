Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν

Η ευρωπαϊκή αποστολή Aspides της ΕΕ, που δημιουργήθηκε για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, μπορεί να επεκταθεί και στα Στενά του Ορμούζ. Το ενδεχόμενο αυτό ανακοίνωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, έπειτα από συνάντηση των υπουργών Άμυνας των «27».

Το ζήτημα συζητείται ήδη από τον Μάρτιο.

Η αποστολή Aspides, επισήμανε η Κάγια Κάλας, «ήδη συμβάλλει ζωτικά στην προστασία των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα». Αλλά, είπε, «οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν στα Στενά» του Ορμούζ μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Σύμφωνα με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, είναι αρκετά τα κράτη μέλη που έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να συμβάλουν στην ενίσχυση της αποστολής.

Η αποστολή Aspides

Η αποστολή Aspides αποτελείται από τρία πλοία, εκ των οποίων το ένα είναι ελληνικό. Η Ελλάδα επίσης έχει τη ναυτική διοίκηση της επιχείρησης. Η επιχείρηση Aspides ξεκίνησε το 2024 για την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μετά την έναρξη της του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία δεσμεύτηκαν να σχηματίσουν έναν συνασπισμό πρόθυμων χωρών. Στόχος είναι να διασφαλίσουν την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ μόλις αποκατασταθεί η ειρήνη.

Η ιδέα είναι να επιτραπεί ο συντονισμός μεταξύ της αποστολής Aspides και αυτής που θα εφαρμόσει ο συνασπισμός, εξήγησε ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.

Τον Μάρτιο, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν δήλωσαν σαφώς την άρνησή τους να αλλάξουν την εντολή της αποστολής Aspides όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. «Κανείς δεν θέλει να συμμετάσχει ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωνε τότε η Κάγια Κάλας.

Όμως για να μπορέσει η αποστολή να πάει στο Ορμούζ, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η τρέχουσα εντολή της αποστολής Aspides, η οποία είχε αρχικά αποφασισθεί για να προστατεύει στην Ερυθρά Θάλασσα τα εμπορικά πλοία από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, συμμάχων του Ιράν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πιέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ, αλλά και την Κίνα, για να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Στις 9 Μαρτίου η Γαλλία είχε κάνει λόγο για μια «καθαρά αμυντική» διεθνή αποστολή για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της αποστολής Aspides.