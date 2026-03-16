ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα
Οι επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ θα συζητήσουν σήμερα για το ενδεχόμενο να καταφύγουν στα Στενά του Ορμούζ στην αποστολή «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας, δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.
«Είναι προς το συμφέρον μας να παραμείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ και ως εκ τούτου συζητούμε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά μ’ αυτό από την ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε η Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
Η Κάλας αναφέρθηκε σε διάφορα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η προσφυγή στην αποστολή «Ασπίδες», η οποία αυτή τη στιγμή είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα. Όμως για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η τρέχουσα εντολή αυτής της αποστολής, η οποία είχε αρχικά αποφασισθεί για να προστατεύει στην Ερυθρά Θάλασσα τα εμπορικά πλοία από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, συμμάχων του Ιράν.
Θα πρέπει να αποφασίσουν τα κράτη μέλη
«Θα συζητήσουμε με τα κράτη μέλη για να δούμε αν είναι δυνατό να τροποποιήσουμε πραγματικά την εντολή αυτής της αποστολής», εξήγησε η Κάλας. Όμως, πρόσθεσε, «το ζήτημα είναι να μάθουμε αν τα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν πράγματι αυτή την αποστολή», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αύξησε το σαββατοκύριακο την πίεση επί των συμμάχων των ΗΠΑ και της Κίνας για να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διακινείται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και από το οποίο εξαρτώνται οι ασιατικές και ευρωπαϊκές οικονομίες.
Στις 9 Μαρτίου η Γαλλία είχε κάνει λόγο για μια «καθαρά αμυντική» διεθνή αποστολή για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της αποστολής «Ασπίδες».
«Αν θέλουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια σ’ αυτή την περιφέρεια, το απλούστερο θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την αποστολή που έχουμε ήδη έτοιμη και ίσως να την προσαρμόσουμε λίγο», δήλωσε η Κάλας.
«Τίθεται επίσης ζήτημα ενός συνασπισμού εθελοντών σχετικά μ’ αυτό, όμως οφείλουμε επίσης να δούμε ότι θα επέτρεπε να ανοίξουν το ταχύτερο τα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε.
Οι 27 θα μπορούσαν έτσι να συμφωνήσουν πάνω σε κοινά «κριτήρια», αποδεκτά από τις ΗΠΑ, και τα οποία θα υποβάλλονταν στους Ιρανούς, εξήγησε διπλωματική πηγή.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
