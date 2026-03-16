«Πόρτα» σε Τραμπ από Αυστραλία και Ιαπωνία για αποστολή πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ

Αρνητικές ήταν οι απαντήσεις από Αυστραλία και Ιαπωνία στο αίτημα του αμερικανού προέδρου για αποστολή πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ.

Η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.

«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ιαπωνία που ξεκαθάρισε σήμερα ότι «δεν σχεδιάζει» να διεξαγάγει ή να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μετά την πίεση που άσκησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή σε συμμάχους των ΗΠΑ και στην Κίνα, απαιτώντας τη συμβολή τους για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ.

Με δεδομένη «την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, δεν σχεδιάζουμε να διατάξουμε επιχείρηση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», τόνισε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι.

Η Νότια Κορέα εξετάζει την πρόταση Τραμπ

Από την πλευρά της η Νότια Κορέα αναφέρει ότι «θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε στενά με τις ΗΠΑ, ενώ θα εξετάζουμε προσεκτικά την κατάσταση πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας σε δήλωσή του, αναφερόμενο στην ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο.

Ένας αξιωματούχος του προεδρικού γραφείου της Νότιας Κορέας δήλωσε, όταν επικοινώνησε μαζί του το Bloomberg News τη Δευτέρα, ότι δεν είχε υπάρξει επίσημο αίτημα από τις ΗΠΑ σχετικά με την αποστολή πλοίων.

«Η ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων διαδρομών και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι προς το συμφέρον όλων των εθνών και υπόκεινται σε προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου», ανέφερε το υπουργείο. «Ελπίζουμε ότι το παγκόσμιο δίκτυο της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας να μπορέσει να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν ήθελε να μπει στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, καθώς από τη μια η Βόρεια Κορέα, κάνει επίδειξη δύναμη με τους βαλλιστικούς της πυραύλους και από την άλλη δεν θέλει να απογοητεύσει ή να θυμώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς 28.500 αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στο έδαφος της Νότιας Κορέας έναντι του βορρά.