«Πόρτα» σε Τραμπ από Αυστραλία και Ιαπωνία για αποστολή πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 06:41

«Πόρτα» σε Τραμπ από Αυστραλία και Ιαπωνία για αποστολή πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ

«Όχι» από Αυστραλία και Ιαπωνία στο αίτημα Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ, το σκέφτεται η Νότια Κορέα

Αρνητικές ήταν οι απαντήσεις από Αυστραλία και Ιαπωνία στο αίτημα του αμερικανού προέδρου για αποστολή πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ.

Η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.

«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ιαπωνία που ξεκαθάρισε σήμερα ότι «δεν σχεδιάζει» να διεξαγάγει ή να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μετά την πίεση που άσκησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή σε συμμάχους των ΗΠΑ και στην Κίνα, απαιτώντας τη συμβολή τους για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ.

Με δεδομένη «την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, δεν σχεδιάζουμε να διατάξουμε επιχείρηση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», τόνισε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι.

Η Νότια Κορέα εξετάζει την πρόταση Τραμπ

Από την πλευρά της η Νότια Κορέα αναφέρει ότι «θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε στενά με τις ΗΠΑ, ενώ θα εξετάζουμε προσεκτικά την κατάσταση πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας σε δήλωσή του, αναφερόμενο στην ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο.

Ένας αξιωματούχος του προεδρικού γραφείου της Νότιας Κορέας δήλωσε, όταν επικοινώνησε μαζί του το Bloomberg News τη Δευτέρα, ότι δεν είχε υπάρξει επίσημο αίτημα από τις ΗΠΑ σχετικά με την αποστολή πλοίων.

«Η ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων διαδρομών και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι προς το συμφέρον όλων των εθνών και υπόκεινται σε προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου», ανέφερε το υπουργείο. «Ελπίζουμε ότι το παγκόσμιο δίκτυο της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας να μπορέσει να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν ήθελε να μπει στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, καθώς από τη μια η Βόρεια Κορέα, κάνει επίδειξη δύναμη με τους βαλλιστικούς της πυραύλους και από την άλλη δεν θέλει να απογοητεύσει ή να θυμώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς 28.500 αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στο έδαφος της Νότιας Κορέας έναντι του βορρά.

Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;
Εκτιμήσεις ειδικών 16.03.26

Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;

Αναλυτές εξετάζουν πέντε πιθανά σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, από μια εσωτερική κατάρρευση του καθεστώτος έως μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»
Περιφερειακή κρίση 16.03.26

Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»

Αποδυναμωμένοι, αλλά ενεργοί εν μέσω του πολέμου, οι περιφερειακοί «πληρεξούσιοι» του Ιράν κινούνται με διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές επιβίωσης σε ένα κατακερματισμένο γεωπολιτικό πεδίο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μέση Ανατολή: Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων – «Ας ξαναρχίσει ο διάλογος»
Μέση Ανατολή 16.03.26

Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων

«Ας ξαναρχίσει ο διάλογος. Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη ...», τονίζει ο πάπας Λέων, ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Καζακστάν: Εγκρίθηκε σε δημοψήφισμα το νέο, αμφιλεγόμενο Σύνταγμα της χώρας
Δημοψήφισμα 16.03.26

Η συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε το αμφιλεγόμενο Σύνταγμα στο Καζακστάν

Το 86,7 ως το 88,6% των εκλογέων στο Καζακστάν ενέκρινε σε δημοψήφισμα την αναθεώρηση του νέου, αμφιλεγόμενου Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ
Πετρέλαιο - Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ

Ο Τραμπ «προειδοποιεί» τις χώρες του ΝΑΤΟ πως αν δεν απαντήσουν θετικά στην κλήση του για βοήθεια στο Ορμούζ, με πλοία, αεροπλάνα και στρατό, η Συμμαχία θα αντιμετωπίσει «ζοφερό μέλλον»

Γαλλία: Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Κόσμος 16.03.26

Στον β' γύρο κρίνονται οι δημοτικές εκλογές στις μεγάλες πόλεις

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή, στον οποίο θα κριθούν και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.

Ιράν: Δεν θα συμμετέχει η Γερμανία σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 16.03.26

Δεν πάει η Γερμανία στα Στενά του Ορμούζ

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, αποκλείοντας επίσης τη συμμετοχή της Γερμανίας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ.

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του
Προειδοποιήσεις 16.03.26

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του

Και εξαπέλυσε απειλές κατά όσων εχθρών (Νότια Κορέα και ΗΠΑ) βρίσκονται στην εμβέλεια των πυραύλων αυτών. Η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει ότι κάποια από τα συστήματα μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Wall Street Journal 16.03.26

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Δημοσίευμα της WSJ έρχεται έπειτα από τις αναρτήσεις του Τραμπ, που έλεγε ότι «πολλές χώρες, ειδικά όσες επηρεάζονται θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά και ασφαλή».

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
Δημόσια τηλεόραση 15.03.26

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο

Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου
Κόσμος 15.03.26

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου

Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός διεφθαρμένου ατόμου, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθιά άνισης κοινωνίας, όπου ο ακραίος πλούτος και η εξουσία επιτρέπουν στις ελίτ να δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου

Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Financial Times 15.03.26

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει

Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Μέση Ανατολή 15.03.26

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)
Literature 16.03.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)

Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Fitness γεύματα στα εστιατόρια
Εξειδικευμένες υπηρεσίες 16.03.26

Fitness γεύματα στα εστιατόρια

Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Γιώργος Σχοινάς
Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;
Εκτιμήσεις ειδικών 16.03.26

Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;

Αναλυτές εξετάζουν πέντε πιθανά σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, από μια εσωτερική κατάρρευση του καθεστώτος έως μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»
Περιφερειακή κρίση 16.03.26

Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»

Αποδυναμωμένοι, αλλά ενεργοί εν μέσω του πολέμου, οι περιφερειακοί «πληρεξούσιοι» του Ιράν κινούνται με διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές επιβίωσης σε ένα κατακερματισμένο γεωπολιτικό πεδίο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μέση Ανατολή: Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων – «Ας ξαναρχίσει ο διάλογος»
Μέση Ανατολή 16.03.26

Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων

«Ας ξαναρχίσει ο διάλογος. Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη ...», τονίζει ο πάπας Λέων, ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Καζακστάν: Εγκρίθηκε σε δημοψήφισμα το νέο, αμφιλεγόμενο Σύνταγμα της χώρας
Δημοψήφισμα 16.03.26

Η συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε το αμφιλεγόμενο Σύνταγμα στο Καζακστάν

Το 86,7 ως το 88,6% των εκλογέων στο Καζακστάν ενέκρινε σε δημοψήφισμα την αναθεώρηση του νέου, αμφιλεγόμενου Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ
Πετρέλαιο - Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ

Ο Τραμπ «προειδοποιεί» τις χώρες του ΝΑΤΟ πως αν δεν απαντήσουν θετικά στην κλήση του για βοήθεια στο Ορμούζ, με πλοία, αεροπλάνα και στρατό, η Συμμαχία θα αντιμετωπίσει «ζοφερό μέλλον»

Σύνταξη
Γαλλία: Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Κόσμος 16.03.26

Στον β' γύρο κρίνονται οι δημοτικές εκλογές στις μεγάλες πόλεις

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή, στον οποίο θα κριθούν και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.

Σύνταξη
Ιράν: Δεν θα συμμετέχει η Γερμανία σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 16.03.26

Δεν πάει η Γερμανία στα Στενά του Ορμούζ

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, αποκλείοντας επίσης τη συμμετοχή της Γερμανίας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του
Προειδοποιήσεις 16.03.26

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του

Και εξαπέλυσε απειλές κατά όσων εχθρών (Νότια Κορέα και ΗΠΑ) βρίσκονται στην εμβέλεια των πυραύλων αυτών. Η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει ότι κάποια από τα συστήματα μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Σύνταξη
Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ
Culture Live 16.03.26 Upd: 05:38

Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ

Με τα βλέμματα στραμμένα στην «κόντρα» μεταξύ «Sinners» και «Μια μάχη μετά την άλλη» και τα «Frankenstein» και «KPop Demon Hunters» να κερδίζουν τις εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ - Όλα όσα συνέβησαν και η νίκη της Ελληνοαμερικανής, Κασσάνδρα Κουλουκουντίς

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Wall Street Journal 16.03.26

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Δημοσίευμα της WSJ έρχεται έπειτα από τις αναρτήσεις του Τραμπ, που έλεγε ότι «πολλές χώρες, ειδικά όσες επηρεάζονται θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά και ασφαλή».

Σύνταξη
Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
Τεχνολογία 15.03.26

Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Σύνταξη
Λάτσιο-Μίλαν 1-0: Οι φιλοξενούμενοι κλώτσησαν την ευκαιρία, κερδισμένη η Ιντερ (+8) – Λεάο κατά Αλέγκρι (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Λάτσιο-Μίλαν 1-0: Οι φιλοξενούμενοι κλώτσησαν την ευκαιρία, κερδισμένη η Ιντερ (+8) – Λεάο κατά Αλέγκρι (pics)

Η Μίλαν είχε την ευκαιρία να πλησιάσει την πρωτοπόρο Ιντερ, που αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, όμως ηττήθηκε στο Ολίμπικο και η διαφορά αυξήθηκε από τους 7 στους 8 βαθμούς.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

