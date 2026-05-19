Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19 Μαΐου 2026, 22:59

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Σε δήλωση, που αφορά στα κακουργήματα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχώρησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, με αφορμή την τροπολογία για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις βουλευτών, η οποία έγινε δεκτή «κατά πλειοψηφία», στο πλαίσιο της ψήφισης του νομοσχεδίου για την Αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου.

Κλείνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Μπούγας είπε ότι «ο νομοθέτης δύναται να προβλέψει, λόγω της φύσεως ορισμένων υποθέσεων ή της ιδιότητας των εμπλεκόμενων προσώπων, δικονομικής φύσεως διατάξεις, για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας δίχως ασφαλώς αυτό να συνιστά αντισυνταγματική ή δυσμενή διάκριση και χωρίς βεβαίως να μειώνονται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων».

Όπως είπε, η προτεινόμενη διάταξη, που επιφυλάσσει την διεξαγωγή της κύριας ανάκρισης εντός τετράμηνης προθεσμίας από ειδικό εφέτη – ανακριτή, δεν θίγει τις ειδικές διατάξεις του νόμου 4786 του 2021 σχετικά με τις αρμοδιότητες του ανακριτή.

«Η θέση προθεσμιών στο Ποινικό Δίκαιο σε καμία περίπτωση συνεπάγεται προχειρότητα της διαδικασίας, αλλά συνάδει με τον επείγοντα χαρακτήρα των υποθέσεων και τις συνέπειές τους στον δημόσιο πολιτικό βίο», είπε ο κ. Μπούγας.

Μάλιστα, συνέχισε, προβλέπονται και σε περιπτώσεις εγκλημάτων ειδικής δημόσιας απαξίας, όπως στο νόμο 4022 του 2011 ή στο άρθρο 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με την προδικασία από τον Οικονομικό Εισαγγελέα. «Οι προθεσμίες υποχρεώνουν σε μη χρονοτριβή και οδηγούν σε ιδιαίτερη σπουδή για την εξάντληση όλων των δικονομικών εργαλείων αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας», είπε ο κ. Μπούγας, προσθέτοντας ότι διαφοροποίηση προβλέπεται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως το άρθρο 110Δ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η νομοτεχνική βελτίωση «επ’ ουδενί επηρεάζει την αρμοδιότητα του ανακριτή για συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις, όπως ορίζονται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στο νόμο 4786 του 2021».

Προς τούτο, και «προς άρση κάθε ερμηνευτικού προβληματισμού», ο κ. Μπούγας προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Για τα κακουργήματα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απευθύνεται παραγγελία προς τον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή, και με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 28, μόνο για τη λήψη της απολογίας του κατηγορουμένου, και τυχόν μέτρων δικονομικού καταναγκασμού, και όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021. Για, δε, την περάτωση της ανάκρισης στις υποθέσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 16γ του νόμου 4786 του 2021 που προβλέπει παραπομπή με απευθείας κλήση, και σύμφωνη γνώμη Προέδρου Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 309 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Επικαιρότητα 18.05.26

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες
Unmute Now Athens 18.05.26 Upd: 22:04

Ουσιαστική παρέμβαση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην επιτυχημένη εκδήλωση Unmute Now, αφού άκουσε με προσοχή τα προβλήματα των νέων ανθρώπων. Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες είναι οι τρεις προτεραιότητες για τους νέους ανθρώπους τόνισε, κάνοντας αναφορά και στην τραγωδία με την αυτοκτονία των δύο 17χρονων παιδιών. Κάλεσε τους νέους να πάνε στην κάλπη και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους.

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Συνέδριο ΝΔ 17.05.26

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 17.05.26

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη να μην αποχωρούν από το κόμμα.

ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη
Πολιτική 17.05.26

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη - «Χυδαιολογεί με εκφράσεις περί ΠΑΣΟΚικής κατοχής ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή "αν μας ψεκάζουν"».

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική 15.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Την ίδια ημέρα 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
«Ειρωνεία;» 19.05.26

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
PS2 19.05.26

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Δημοσκόπηση 19.05.26

Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Στράτος Ιωακείμ
Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Έπιασε βροχή.... 19.05.26

Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Κόσμος 19.05.26

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), για πρώτη φορά, περνάει πρώτο στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

