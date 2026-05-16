Άμεσα αντανακλαστικά έδειξε ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο βουλευτής Χανιών απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Σωκράτη Φάμελλο που έλαβε την απόφαση της διαγραφής του και έδωσε «ραντεβού» μαζί του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

O Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου.

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ» γράφει και εξηγεί: «Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος, χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία».

Ολομέτωπη επίθεση στον πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τον Παύλο Πολάκη Ο Παύλος Πολάκης, εμφανώς ενοχλημένος σημειώνει: «Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι Τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος».

Συνεχίζει λέγοντας πως «ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ» και πως «όλους θα μας κρίνει ο λαός στο τέλος, όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα».

Καταλήγει αναφέροντας: «Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία».