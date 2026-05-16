ΣΥΡΙΖΑ: Η απάντηση Πολάκη μετά τη διαγραφή του
«Τρέχουν» οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης, μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Σωκράτη Φάμελλο.
Άμεσα αντανακλαστικά έδειξε ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο βουλευτής Χανιών απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Σωκράτη Φάμελλο που έλαβε την απόφαση της διαγραφής του και έδωσε «ραντεβού» μαζί του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.
O Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου.
Ολομέτωπη επίθεση στον πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τον Παύλο Πολάκη
Συνεχίζει λέγοντας πως «ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ» και πως «όλους θα μας κρίνει ο λαός στο τέλος, όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα».
Καταλήγει αναφέροντας: «Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία».
