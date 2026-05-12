Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12 Μαΐου 2026, 13:47

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Μπορεί οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών να είναι συνεχείς και το Μέγαρο Μαξίμου να μη δίνει καμία απάντηση στα όσα έρχονται στο φως εκφράζοντας μάλιστα και τη δυσαρέσκειά του για όσους ασκούν κριτική, ωστόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις της χώρας όσο αφορά στο Κράτος Δικαίου.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, Michael McGrath.

Αμέσως μετά ο κ. Μητσοτάκης χωρίς βέβαια να πει το παραμικρό για το σκάνδαλο των υποκλοπών ανέφερε: «Καταλαβαίνω ότι είχατε μια εποικοδομητική συζήτηση με την ομάδα μας. Θέλω απλώς να επαναλάβω ότι λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Πιστεύω ότι αν εξετάσει κανείς τις επιδόσεις των τελευταίων ετών, διαπιστώνει ότι βελτιωνόμαστε συνεχώς, ενώ είμαστε επίσης σε καλό δρόμο για να ανταποκριθούμε στις προηγούμενες συστάσεις με έναν πολύ συστηματικό τρόπ»ο.

Εν συνεχεία σημείωσε ότι «βρισκόμαστε  στην πρώτη γραμμή μιας σημαντικής, ευρείας αναθεώρησης του δικαστικού μας συστήματος. Για εμάς, η ταχύτητα απονομής των δικαστικών αποφάσεων στο παρελθόν δεν ήταν αποδεκτή, και εστιάζουμε στο να διασφαλίσουμε ότι η δικαιοσύνη θα απονέμεται με τον κατάλληλο τρόπο αλλά και εντός ενός χρονικού πλαισίου που οι πολίτες θεωρούν δίκαιο».

Τόνισε ακόμη ότι «ξεκινάμε μια διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματός μας. Είμαι βέβαιος ότι η ομάδα μας σας έχει ενημερώσει. Πρόκειται για μια φιλόδοξη διαδικασία. Έχουμε μια σχετικά περίπλοκη συνταγματική διάταξη για την αναθεώρηση του Συντάγματός μας, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται δύο διαδοχικές βουλευτικές περίοδοι για την έγκριση των προτεινόμενων αλλαγών, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία, οπότε δεν πρόκειται για ένα εύκολο εγχείρημα».

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, «παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στο να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς μας θεσμούς. Όπως γνωρίζετε, η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Δεν αφορά μόνο θεσμικά ζητήματα. Πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους, αλλά υπάρχουν και θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε».

Ο πρωθυπουργός καθ΄ όλη τη διάρκεια των δηλώσεων του προσπέρασε όλες τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών και αναφέρθηκε σε άλλα ζητήματα.

«Για παράδειγμα, στην περίπτωσή μας, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται η ηγεσία των Ανώτατων Δικαστηρίων μας είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε. Έχουμε ήδη προβεί σε μια σημαντική αλλαγή, οπότε λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις των ίδιων των δικαστών, οι οποίοι ψηφίζουν και καταρτίζουν μια λίστα υποψηφίων για τις θέσεις των ανώτατων δικαστών.

Πιστεύουμε όμως ότι αυτό το άρθρο πρέπει να αναθεωρηθεί, όπως και το άρθρο που αφορά την πιθανή ποινική δίωξη Υπουργών, όπου επιθυμούμε να εξαιρέσουμε το Κοινοβούλιο, το οποίο στο παρελθόν έχει πολιτικοποιηθεί σε υπέρμετρο βαθμό κατά την εξέταση αυτών των ζητημάτων, και ουσιαστικά να διασφαλίσουμε τη δίκαιη μεταχείριση των Υπουργών, με ένα «ελαφρύ» μόνο κοινοβουλευτικό «φίλτρο» όσον αφορά τη δίωξη εν ενεργεία ή πρώην Υπουργών.

Επομένως, έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα για εμάς, ενόψει των επόμενων εκλογών».

Τέλος επανέλαβε ότι «οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και η προεκλογική μας εκστρατεία θα βασιστεί και στις προτάσεις μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς θεωρούμε ότι απαιτείται λαϊκή νομιμοποίηση, με την έννοια του να θέσουμε αυτά τα ζητήματα υπόψη του εκλογικού σώματος, ενόψει των επόμενων εκλογών».

Οι δηλώσεις του επιτρόπου

Από την πλευρά του ο Michael McGrath σημείωσε: « Όντως είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον Υπουργό κ. Σκέρτσο και τον Υφυπουργό κ. Μαρινάκη. Ευχαριστώ και εσάς τους δύο και τα επιτελεία σας, καθώς και το δικό μου επιτελείο, συμπεριλαμβανομένης της αναπληρώτριας επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Μαρίζ (Κουτσουράδη) και των συναδέλφων μου από τη ΓΔ Δικαιοσύνης, που βοήθησαν να συνεργαστούμε τόσο καλά με όλους τους συναδέλφους σας για την οργάνωση αυτής της επίσκεψης.

Όπως γνωρίζετε, κ. Πρωθυπουργέ, έχω ένα ιδιαίτερα ευρύ χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα χαρτοφυλάκιο με σημαντικό αντίκτυπο, το οποίο έχει αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή τον τελευταίο καιρό, με έμφαση στη δημοκρατία και στην αναγνώριση των προκλήσεων και των απειλών που αντιμετωπίζει η δημοκρατία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η υποστήριξη της Ελλάδας στην πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας» και στις εμβληματικές δράσεις που απορρέουν από αυτήν έχει αποδειχθεί πολύ σημαντική.

Έχουμε τώρα το Κέντρο Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία, και ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ των εκλογικών αρχών. Στο μέλλον θα εκδώσουμε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε εκλογές, ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, αλλά και συστάσεις για την ασφάλεια στην πολιτική, επειδή είναι σημαντικό να διαθέτουμε ένα περιβάλλον για τους εκπροσώπους των πολιτών και τους πιθανούς υποψηφίους που να τους προσελκύει στη δημόσια ζωή, που να τους ενθαρρύνει να θέσουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των πολιτών και να υπηρετήσουν στην πολιτική. Η υποστήριξή σας σε αυτό το θέμα είναι πραγματικά σημαντική».

Εν συνεχεία έκανε λόγο για την εξαιρετική συνεργασία – όπως τη χαρακτήρισε – «που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι, χωρίς αμφιβολία, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σάς έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία. Και πιστεύω, χωρίς αμφιβολία, ότι αναγνωρίζεται πλέον όλο και περισσότερο ότι η βεβαιότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας».

Ακόμη τόνισε: «Πιστεύω ότι αυτή η σύνδεση, την οποία προβλέψαμε ρητά στην περσινή Έκθεση για το Κράτος Δικαίου στο πλαίσιο της διάστασης της ενιαίας αγοράς, ενσωματώνοντάς την στην ετήσια Έκθεση για το Κράτος Δικαίου, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα. Και θεωρώ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η Ετήσια Έκθεση για το Κράτος Δικαίου δεν αποσκοπεί στο να βαθμολογεί κανέναν ή να κατατάσσει τις χώρες. Πρόκειται για μια συνεργασία.

Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργαζόμαστε για την υποστήριξη των κρατών μελών και με πνεύμα ειλικρινούς εταιρικής σχέσης, προκειμένου να εντοπίσουμε τους τομείς στους οποίους βελτιώσεις είναι ίσως δυνατές και να μοιραστούμε μαζί σας και με όλα τα άλλα κράτη μέλη τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει από τη συνεργασία μας και με τα 27 κράτη μέλη, καθώς και με έναν αριθμό υποψηφίων προς ένταξη χωρών. Πρόκειται, λοιπόν, για μια κοινή προσπάθεια.

Και όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, για το οποίο έχουμε μπροστά μας δύσκολες διαπραγματεύσεις, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε στενότερο σύνδεσμο μεταξύ αφενός του σεβασμού του κράτους δικαίου και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και, αφετέρου, της πρόσβασης σε κονδύλια της ΕΕ. Γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αυτό είναι κάτι που έχετε πράξει με μεγάλη επιτυχία τον τελευταίο καιρό.

Το χαρτοφυλάκιό μου καλύπτει επίσης τον τομέα της προστασίας των καταναλωτών. Θα υποβάλουμε αργότερα φέτος την Πράξη για την Ψηφιακή Δικαιοσύνη (Digital Fairness Act), και η υποστήριξή σας σε αυτό θα είναι σημαντική. Φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει ένα ενεργό από νομοθετικής πλευράς ζήτημα κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας, το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Θα εστιάζει επίσης στην καλύτερη προστασία των παιδιών στο διαδικτυακό περιβάλλον. Γνωρίζω ότι βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή σε αυτό, ενισχύοντας αυτά τα μέτρα προστασίας εδώ στην Ελλάδα και έχετε υποβάλει σχετικές προτάσεις. Περιμένουμε πλέον τα αποτελέσματα των συστάσεων της ειδικής ομάδας για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, την οποία έχει συγκροτήσει η Πρόεδρος von der Leyen. Συνολικά, λοιπόν, θα ήθελα απλώς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της κυβέρνησής σας.

Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, θα δώσουμε έμφαση στη δικαιοσύνη και στη συνέχιση της συνεργασίας μας για το κράτος δικαίου. Θέλω, όμως, να σας συγχαρώ για την πρόοδο που έχετε επιτύχει. Προσβλέπουμε πλέον στην ολοκλήρωση της Έκθεσης, ώστε να εγκριθεί και πάλι τον προσεχή Ιούλιο».

ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;
«Οι κατόπιν εορτής καθησυχαστικές δηλώσεις μοιάζουν αστείες. Το Λιμενικό Σώμα, το υπ. Ναυτιλίας, το υπ. Εθνικής Άμυνας οφείλουν εξηγήσεις, και τις οφείλουν άμεσα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»
Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Σύμφωνα με την έρευνα, το πλοίο αρχικά φαίνεται να χτυπήθηκε από τορπίλη τύπου «Barracuda» που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο
Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα
Με δύο νέες ταινίες στις αποσκευές της και τον πιστό της σκύλο, τον Τζακ, στο πλευρό της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες -εκεί όπου πριν από έξι δεκαετίες ξεκίνησε ο μύθος της

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

