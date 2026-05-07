«Βουτιά» στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δείχνει νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το κυβερνών κόμμα υποχωρεί στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή στο σύνολο κινούμενο σε ποσοστά ευρωεκλογών.

Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ

Την αλλαγή κυβέρνησης προκρίνει η συντριπτική πλειοψηφία λέγοντας «όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη και «ναι» σε κυβερνητική αλλαγή. Σχεδόν επτά στους δέκα αξιολογούν μάλλον και πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία.

Στη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 22,5% (-2,4%), το ΠΑΣΟΚ 11,3% (+0,1%), η Ελληνική Λύση 8,5% (-0,7%), η Πλεύση Ελευθερίας 7,9% (-0,6%), το ΚΚΕ 6% (-0,5%), ο ΣΥΡΙΖΑ 3,9% (+0,2%), η Φωνή Λογικής 3,1% (=0,3%), Δημοκράτες-ΠΚ 2,5% (+0,3%), το ΜέΡΑ25 2,2% (+0,1%), η Νίκη 1,8% (-0,7%), η Νέα Αριστερά 0,9% (-0,2%), Άλλο Κόμμα 7,4% (+2,1%), το Σύνολο της Αδιευκρίνιστης Ψήφου είναι στο 22% (+2%).

Αναγωγή στο σύνολο

Στην αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ είναι στο 28,8% (-2,3%), το ΠΑΣΟΚ 14,5% (+0,5%), η Ελληνική Λύση 10,9% (-0,6%), η Πλεύση Ελευθερίας 10,1% (-0,5%), το ΚΚΕ 7,7% (-0,4%), ο ΣΥΡΙΖΑ 5% (+0,4%), η Φωνή Λογικής 4% (+0,5%), οι Δημοκράτες-ΠΚ 3,2% (+0,4%), το ΜέΡΑ25 2,8% (+0,2%), η Νίκη 2,3% (-0,8%), η Νέα Αριστερά 1,2% (-0,2%), Άλλο Κόμμα 9,5% (+2,8%).

Καταλληλότερος πρωθυπουργός (καθ υπόδειξη) παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%. Δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%.

Το 15,6%, ωστόσο, απάντησε πως θα προτιμούσε «άλλο πρόσωπο» ενώ το 20,2% λέει «κανένας».

Αρνητική η αξιολόγηση της κυβέρνησης

Το 71,1% δηλώνει ότι «μάλλον/σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή», με το 25,1% να απαντά πως «σίγουρα/μάλλον αξίζει τρίτη θητεία» η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Επιπλέον, το 68,3% αξιολογεί «μάλλον/πολύ αρνητικά» την κυβέρνηση, ενώ το 28,4% την αξιολογεί «πολύ/μάλλον θετικά».

Τα υπό δημιουργία κόμματα στη δημοσκόπηση

Σημαντικά δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει το «κόμμα Τσίπρα» με το «σίγουρα θα ψηφίσω» να βρίσκεται σε διψήφιο ποσοστό και άνοδο +3,6%. Πτωτική η τάση για το «κόμμα Καρυστιανού», σταθερή η τάση για το «κόμμα Σαμαρά».

Στήριξη σε Κοβέσι

Για το θέμα των ημερών, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εάν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες ή κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της:

-το 48% λέει πως «σίγουρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της»

-το 23,3% λέει πως «μάλλον» την κάνει

-το 15,5% λέει πως «μάλλον έχει πολιτικές σκοπιμότητες»

-το 6,8% λέει πως «σίγουρα έχει πολιτικές σκοπιμότητες»

-το 6,3% «δεν ξέρει/δεν απαντά»

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως οι ψηφοφόροι της ΝΔ. Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, το 54,1% λέει πως «σίγουρα» ή «μάλλον» κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της», ενώ το 40,7% λέει πως «μάλλον» ή «σίγουρα» υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες.

Υποψήφιοι βουλευτές και σκάνδαλα

Στην ερώτηση εάν είναι σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές για τους οποίους η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

-το 7,3% λέει «σίγουρα σωστή»

-το 15,6% λέει «μάλλον σωστή»

-το 13,7% λέει «μάλλον λάθος»

-το 58% «σίγουρα λάθος»

-το 5,4% λέει «δεν ξέρω/δεν απαντώ»

Στην ερώτηση για το εάν το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή να αρθεί η ασυλία των 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσει την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, οι πολίτες απάντησαν:

-36% «πολύ καθοριστικό»

-24,7% «αρκετά καθοριστικό»

-19,2% «όχι και τόσο»

-16,5% «καθόλου»

-3,5% «δεν ξέρω/δεν απαντώ»

Το 58,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντάει πως είναι «πολύ» ή «αρκετά» καθοριστικό.

Ναι σε προανακριτική για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην ερώτηση εάν θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή:

-το 63,1% λέει «σίγουρα»

-το 16,7% λέει «μάλλον»

-το 9,4% λέει «μάλλον δεν πρέπει να συσταθεί»

-το 5,5% λέει «σίγουρα δεν πρέπει»

Οι 7 στους 10 από τη ΝΔ λένε πως «πρέπει να γίνει αυτό», στοιχείο που είναι εντυπωσιακό.

Να γίνει εξεταστική για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Για το θέμα της Εξεταστικής για τις υποκλοπές και το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, οι πολίτες λένε:

-το 39,5% λέει «σίγουρα συμφωνώ»

-το 28,2% «μάλλον συμφωνώ»

-το 10,3% «μάλλον διαφωνώ»

-το 13% «σίγουρα διαφωνώ»

Μάλιστα το 76,3% των ψηφοφόρων της ΝΔ συμφωνεί να γίνει Εξεταστική για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Το 51% ζητά προκήρυξης πρόωρων εκλογών