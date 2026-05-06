# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Πολιτική Γραμματεία 06 Μαΐου 2026, 06:00

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Στράτος Ιωακείμ
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Η ακτινογραφία της κοινής γνώμης αποκαλύπτει μια Ελλάδα που μοιάζει με καράβι που κινείται προς λάθος κατεύθυνση για τη συντριπτική πλειονότητα των επιβατών του. Η κυριαρχία της κυβέρνησης στο πολιτικό σκηνικό δεν συνοδεύεται από κοινωνική αισιοδοξία· αντίθετα, η ακρίβεια και η οικονομική ανασφάλεια δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα απογοήτευσης και θυμού. Οι πολίτες, σε πρόσφατη δημοσκόπηση, αισθάνονται αποκλεισμένοι από τη λήψη των αποφάσεων, θεωρώντας πως το κράτος λειτουργεί ως ένα κλειστό σύστημα που αγνοεί τις ανάγκες τους.

Οι τάσεις και οι αντιλήψεις της κοινής γνώμης στην Ελλάδα

Η χώρα, τον Απρίλιο του 2026, παρουσιάζει μια εικόνα έντονης εσωτερικής αντίφασης. Ενώ το πολιτικό σκηνικό εμφανίζεται επιφανειακά σταθερό ως προς τους συσχετισμούς δυνάμεων, στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης.

Οι βασικοί πυλώνες της δυσαρέσκειας που καταγράφει η δημοσκόπηση

Η πρόσφατη έρευνα της Prorata για λογαριασμό της «Εφ.Συν.» αναδεικνύει τρία κεντρικά ευρήματα που λειτουργούν ως οι βασικοί πυλώνες αυτής της δυσαρέσκειας: τη συντριπτική πεποίθηση ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, την κυριαρχία της ακρίβειας ως υπαρξιακού προβλήματος και την ανάδειξη του «Κανένα» ως του δημοφιλέστερου πόλου πολιτικής αναφοράς.

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα της έρευνας είναι ότι σχεδόν 7 στους 10 πολίτες (69%) δηλώνουν πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτό το ποσοστό δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική κριτική προς την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά περιγράφει μια βαθύτερη βιωματική εμπειρία της καθημερινότητας.

Η αίσθηση αυτή διαπερνά όλες τις πτυχές της ζωής: από το αίσθημα ανασφάλειας και την αγωνία για το μέλλον, μέχρι την αίσθηση ότι ο τρόπος ζωής υποβαθμίζεται συνεχώς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η φράση «η χώρα δεν πάει καλά» έχει καταστεί ένα αυθόρμητο λαϊκό αίσθημα που δεν χρειάζεται περίπλοκες αναλύσεις για να εξηγηθεί, καθώς αντανακλάται σε κάθε πτυχή του δημόσιου και ιδιωτικού βίου.

Η ακρίβεια ως καταλύτης κοινωνικής αποσύνθεσης

Στην κορυφή της ατζέντας των προβλημάτων βρίσκεται, με χαώδη διαφορά από το δεύτερο, η ακρίβεια. Δεν πρόκειται πλέον για έναν απλό οικονομικό δείκτη, αλλά για τον παράγοντα που προκαλεί τη μεγαλύτερη διέγερση στο θυμικό των πολιτών.

Η οικονομική ασφυξία λειτουργεί ως «μαύρο σύννεφο» που σκεπάζει τα πάντα. Όταν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αισθάνεται ότι δεν μπορεί να «τα βγάλει πέρα», η δυσαρέσκεια παύει να είναι ελεγχόμενη και μετατρέπεται σε οργή και απογοήτευση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι προβλήματα όπως η δικαιοσύνη, η διαφθορά, η εγκληματικότητα και η υγεία παραμένουν ψηλά, αλλά η ακρίβεια είναι αυτή που καθορίζει την επιβίωση και, κατά συνέπεια, την πολιτική στάση των πολιτών.

Αναλυτικότερα, η ακρίβεια αποτελεί το συντριπτικά μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες, με το 80% των ερωτηθέντων να την κατατάσσει ανάμεσα στα τρία σημαντικότερα ζητήματα της χώρας. Η οικονομική πίεση που προκαλεί, σκεπάζει την καθημερινότητα και μεγιστοποιεί την οργή.

Θέματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας: Είναι το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα, με ποσοστό 49%. Υπάρχει μια έντονη αίσθηση ότι το κράτος λειτουργεί ως «κλειστό κάστρο» προς όφελος μόνο όσων βρίσκονται εντός των τειχών του.

Χαμηλοί μισθοί και συνθήκες εργασίας: Ακολουθούν με 22%, αναδεικνύοντας τη γενικευμένη δυσκολία των πολιτών να «τα βγάλουν πέρα».

Υγεία και περίθαλψη: Απασχολεί το 21% του πληθυσμού

Κυρίαρχα συναισθήματα

Η ψυχολογική κατάσταση των πολιτών χαρακτηρίζεται από έντονα αρνητικό φορτίο:

  • Απογοήτευση: Είναι το κυρίαρχο συναίσθημα για το 49% των πολιτών.
  • Θυμός: Διακατέχει το 36% των ερωτηθέντων, τροφοδοτούμενος κυρίως από την οικονομική πίεση και το αίσθημα αδικίας.
  • Απελπισία: Εκφράζεται από το 24% του πληθυσμού.
  • Αποστροφή: Νιώθει το 18%.

Αντίθετα, τα θετικά συναισθήματα βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με την αισιοδοξία στο 11%, την ελπίδα στο 10% και το αίσθημα ασφάλειας μόλις στο 5%.

Το πολιτικό κενό και η κυριαρχία του «Κανένα»

Ίσως το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο της έρευνας για την κατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας είναι η πλήρης απονομιμοποίηση του πολιτικού προσωπικού στα μάτια μιας κρίσιμης μάζας πολιτών. Ένας στους τρεις ερωτηθέντες (34%) δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους υπάρχοντες πολιτικούς αρχηγούς για τη θέση του πρωθυπουργού (στη μέτρηση δεν συμπεριλαμβάνονται οι Αλέξης Τσίπρας, Μαρία Καρυστιανού και Αντώνης Σαμαράς).

Αυτή η τάση υπογραμμίζει ένα σοβαρό έλλειμμα οράματος και εκπροσώπησης. Οι πολίτες δεν νιώθουν απλώς απογοητευμένοι από την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα δεν βλέπουν στην αντιπολίτευση μια πειστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Το αποτέλεσμα είναι μια χώρα που «δεν πιστεύει σε κανέναν», μια κοινωνία που γερνάει δημογραφικά και αισθάνεται παγιδευμένη σε ένα παρόν χωρίς προοπτική.

Το αίσθημα του αποκλεισμού και το κράτος-κάστρο

Γιατί όμως οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι; Η ανάλυση των πηγών υποδηλώνει ότι το κράτος αντιμετωπίζεται συχνά ως ένα «κλειστό σύστημα» ή ένα «κάστρο» που προστατεύει τα δικά του συμφέροντα, αγνοώντας τη βάση της κοινωνίας. Η αίσθηση ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των πολιτών και ότι η φωνή τους δεν φτάνει στα κέντρα εξουσίας ενισχύει την αποχή και την πολιτική απάθεια.

Ο αποκλεισμός αυτός είναι και οικονομικός: η αδυναμία συμμετοχής στην κατανάλωση λόγω της ακρίβειας οδηγεί σε έναν κοινωνικό υποβιβασμό που βιώνεται ως ταπείνωση.

Η ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Η Ελλάδα του 2026 μοιάζει να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η δημοσκόπηση δεν αποτυπώνει απλώς μια πρόσκαιρη δυσαρέσκεια, αλλά μια δομική ρωγμή στη σχέση κράτους-πολίτη.

Για να αλλάξει η κατεύθυνση του «καραβιού», δεν αρκούν μόνο οικονομικά μέτρα για την αναχαίτιση της ακρίβειας. Απαιτείται η επανασύνδεση της πολιτικής με την κοινωνία και η δημιουργία ενός νέου εθνικού οράματος που θα εμπνέει ξανά εμπιστοσύνη. Όσο ο «Κανένας» παραμένει ο ισχυρότερος παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, ο κίνδυνος για περαιτέρω κοινωνική αποσύνθεση και ενίσχυση αντισυστημικών τάσεων θα παραμένει υπαρκτός και απειλητικός.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Κόσμος
Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 06.05.26

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Σύνταξη
Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
Τι είπε ο Θεοδωρικάκος 05.05.26

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
Επικαιρότητα 05.05.26

«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Σύνταξη
Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Σε μία χώρα που η «ανθεκτικότητά» της κινδυνεύει από τη δημογραφική ερήμωση, τη λειψυδρία, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι δυνατόν ένα Ταμείο Ανάκαμψης με 36 δισ. να μην δίνει πραγματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το «κατάφερε», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Marfin: Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό
Επικαιρότητα 05.05.26

«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την θλιβερή επέτειο 16 χρόνων από την τραγωδία της Marfin

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
Interview 05.05.26

«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 05.05.26

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

«Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει», υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης, την ώρα που το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι εκρηκτικό

Σύνταξη
Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική
Πολιτική 05.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Σύνταξη
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει μια σειρά από μύθους και αλήθειες για τη ΔΕΗ, «για να ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος πού πάνε τα λεφτά του, αλλά να ξέρει και ο καταναλωτής γιατί δεν έχει φτηνό ρεύμα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός

Σύνταξη
Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος
Ελλάδα 06.05.26

Ο 54χρονος ο οποίος φαίνεται ότι ήθελε εδώ και αρκετό καιρό να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου φαίνεται πως και στο παρελθόν είχε απειλήσει το θύμα. To χρονικό της δολοφονίας στην Κρήτη

Σύνταξη
Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Τραμπ
Κόσμος 06.05.26

Ο Τραμπ ανέστειλε την στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος τη «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά
Κόσμος 06.05.26

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Καιρός: Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη
Ελλάδα 06.05.26

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Οικονομία 06.05.26

Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Κροατία 06.05.26

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι γυμνάζεται «το πολύ ένα λεπτό την ημέρα»
Αποκαλύψεις... 06.05.26

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα», δηλώνει ο Τραμπ κατά την υπογραφή διατάγματος για απονομή βραβείου σε παιδιά που αθλούνται, αναζωπυρώνοντας τις εικασίες για την υγεία του.

Σύνταξη
Βολιβία: Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών – Απεργία και αποκλεισμοί δρόμων
Απεργία 06.05.26

Οδηγοί λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και ταξί συμμετείχαν σε εθνική απεργία στη Βολιβία, ενώ δεκάδες μπλόκα σε δρόμους της χώρας παρέλυσαν τον τομέα των μεταφορών και των συγκοινωνιών.

Σύνταξη
Συρία: «Εξαρθρώθηκε» νέος πυρήνας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ – «Αβάσιμες κατηγορίες», λέει η οργάνωση
Συρία 06.05.26

Η Χεζμπολάχ «διαψεύδει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες» της Δαμασκού για εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα και προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Λαβρόφ και συζήτηση κυρίως για Ουκρανία και Ιράν
ΗΠΑ - Ρωσία 06.05.26

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο
Μέση Ανατολή 06.05.26 Upd: 02:56

Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να αλλάξει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ και να ακυρώσει το Σχέδιο Ελευθερία. Υποστήριξε ότι το σταματάει, για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών
Πυρηνικά όπλα 06.05.26

Τριάντα Δημοκρατικοί, μέλη της Βουλής, με επιστολή τους προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα με πυρηνικά, που κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»
Κόσμος 06.05.26

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

