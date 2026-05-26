Σεούλ: Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βλήματα και βαλλιστικό πύραυλο
Πρόκειται για την πρώτη γνωστή εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα μετά τις 19 Απριλίου, όταν η χώρα είχε κάνει δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς
- Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
- Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
- Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
- Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βλήματα, περιλαμβανομένου τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς, προς τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της δυτικής ακτής της χώρας, ανακοίνωσαν οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις.
Οι εκτοξεύσεις έγιναν γύρω στη 1 μ.μ. (07:00 ώρα Ελλάδας) από περιοχή κοντά στο Τσονγκτζού στη βορειοκορεατική επαρχία της Βόρειας Πιονγκάν, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων.
Ο πύραυλος έκανε μια πτήση περίπου 80 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Η πρώτη γνωστή εκτόξευση μετά τις 19 Απριλίου
Πρόκειται για την πρώτη γνωστή εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα μετά τις 19 Απριλίου, όταν η χώρα είχε κάνει δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς, για τους οποίους είχε ανακοινώσει πως ήταν εξοπλισμένοι με πυρομαχικά διασποράς.
Στις αρχές Απριλίου, η Πιονγκγιάνγκ είχε ανακοινώσει επίσης ότι πραγματοποίησε δοκιμές μιας νέας κεφαλής βαλλιστικού πυραύλου με πυρομαχικά διασποράς και ενός ηλεκτρομαγνητικού όπλου, σε μια κίνηση για την οποία αναλυτές είπαν ότι εντάσσεται σε προσπάθειες να επιδειχθεί η ικανότητα της Βόρειας Κορέας να διεξαγάγει ένα σύγχρονο πόλεμο.
Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, στη διάρκεια σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να ανταποκριθεί στα ανοίγματα ειρήνης της Σεούλ και στις προσπάθειές της να μειώσει τις εντάσεις, μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η Σεούλ θα διατηρήσει το στόχο της για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, ενώ θα συνεχίσει μια σταδιακή και πραγματιστική προσέγγιση για την επίλυση του βορειοκορεατικού πυρηνικού ζητήματος σε στενή συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, δήλωσε ο εκπρόσωπος.
- Θεσσαλονίκη: Νέα επιχείρηση από το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 16 συλλήψεις
- Απαξιωτικός και επιθετικός για ΠΑΣΟΚ και νέα κόμματα ο Μητσοτάκης – Παρατείνεται και τον Ιούλιο η επιδότηση στο diesel
- Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη
- Επιθέσεις σε νοσοκομεία και ασθενείς που δραπετεύουν – Η καχυποψία των κατοίκων φουντώνει την επιδημία Έμπολα
- Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
- Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
- Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
- Δήμος Αθηναίων: Αποκαταστάθηκε το άγαλμα του Καβάφη που είχε υποστεί βανδαλισμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις