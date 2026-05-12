CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο, το οποίο πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια και ενδεχομένως είχε ως προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, περίπου 60 μίλια από τις ακτές της Ισπανίας, όπως αποκάλυψε έρευνα του CNN.

Η έντονη στρατιωτική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε πρόσφατα γύρω από τα συντρίμμια του πλοίου έχει εντείνει το μυστήριο που περιβάλλει το φορτίο και τον προορισμό του

Το «Ursa Major» βυθίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2024. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, το περιστατικό αυτό ενδέχεται να σηματοδοτεί μια σπάνια και κρίσιμης σημασίας παρέμβαση των Δυτικών ενόπλων δυνάμεων, με στόχο να εμποδίσουν τη Ρωσία να αποστείλει τεχνολογία πυρηνικής αναβάθμισης σε έναν βασικό σύμμαχό της, τη Βόρεια Κορέα.

Το πλοίο απέπλευσε μόλις δύο μήνες αφότου ο Κιμ Γιονγκ Ουν έστειλε στρατεύματα για να συνδράμουν στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Δείτε σχετικό βίντεο:

<br />

Τι ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση

Η έντονη στρατιωτική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε πρόσφατα γύρω από τα συντρίμμια του πλοίου έχει εντείνει το μυστήριο που περιβάλλει το φορτίο και τον προορισμό του.

Σύμφωνα με δημόσια στοιχεία πτήσεων, αμερικανικά αεροσκάφη ανίχνευσης πυρηνικών υλικών πέταξαν δύο φορές πάνω από το βυθισμένο πλοίο τον τελευταίο χρόνο.

Επιπλέον, σύμφωνα με πηγή που είναι ενήμερη για την ισπανική έρευνα σχετικά με το περιστατικό, τα συντρίμμια του πλοίου επισκέφθηκε, μία εβδομάδα μετά τη βύθισή του, ένα πλοίο που εικάζεται ότι ήταν ρωσικό κατασκοπευτικό, το οποίο προκάλεσε τέσσερις επιπλέον εκρήξεις.

Η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει κάνει πολλές δηλώσεις, εκδίδοντας μόνο μια ανακοίνωση στις 23 Φεβρουαρίου, μετά από πιέσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος καπετάνιος του πλοίου είχε δηλώσει στους Ισπανούς ανακριτές ότι το «Ursa Major» μετέφερε «εξαρτήματα για δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες παρόμοιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται στα υποβρύχια» και ότι δεν ήταν σίγουρος αν περιείχαν πυρηνικό καύσιμο.

Το μυστήριο παραμένει

Η αλυσίδα γεγονότων που οδήγησε το «Ursa Major» να βρεθεί στον βυθό της Μεσογείου παραμένει ασαφής.

Σύμφωνα με την ισπανική έρευνα, όπως την περιγράφει πηγή που έχει γνώση του περιεχομένου της, ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ένας σπάνιος τύπος τορπίλης για να διαρρήξει το κύτος του πλοίου.

Το περιστατικό συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία βρισκόταν στο αποκορύφωμά του υπέρ της Μόσχας και υπήρχε έντονη επιθυμία των ΗΠΑ να μην οδηγηθούν σε άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Μόσχα.

Το τελευταίο ταξίδι του «Ursa Major»

Το «Ursa Major», γνωστό και ως «Sparta 3» και βετεράνος της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Συρία – όπου χρησιμοποιήθηκε για την απομάκρυνση ρωσικού εξοπλισμού – ελλιμενίστηκε στο λιμάνι ανεφοδιασμού καυσίμων του Ουστ-Λούγκα στον Κόλπο της Φινλανδίας στις 2 Δεκεμβρίου, προτού μετακινηθεί σε εγκαταστάσεις εμπορευματοκιβωτίων στις αποβάθρες της Αγίας Πετρούπολης.

Σύμφωνα με το δημόσιο δηλωτικό του πλοίου, όταν αναχώρησε στις 11 Δεκεμβρίου, είχε προορισμό το Βλαδιβοστόκ, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, μεταφέροντας δύο μεγάλα «καλύμματα φρεατίων», 129 κενά εμπορευματοκιβώτια και δύο μεγάλους γερανούς Liebherr.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η ιδιοκτήτριά του, η κρατική εταιρεία Oboronlogistics, ανέφερε σε δήλωσή της ότι τα πλοία της είχαν λάβει άδεια για τη μεταφορά πυρηνικού υλικού. Timelapse βίντεο από τη φόρτωση του «Ursa Major» στο Ουστ-Λούγκα, το οποίο ανέλυσε το CNN, δείχνει εμπορευματοκιβώτια να τοποθετούνται μέσα στο σκάφος, με ένα κενό να παραμένει στο σημείο όπου αργότερα θα τοποθετούνταν τα «καλύμματα των φρεατίων».

Το πλοίο κινήθηκε κατά μήκος των γαλλικών ακτών, προτού αεροσκάφη και πλοία του πορτογαλικού ναυτικού το εντοπίσουν στα ύδατά τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του ναυτικού της χώρας.

Δύο ρωσικά στρατιωτικά πλοία, το «Ivan Gren» και το «Aleksandr Otrakovsky», συνόδευαν το σκάφος, ενώ το πρωί της 22ας Δεκεμβρίου το πορτογαλικό ναυτικό σταμάτησε να το παρακολουθεί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Περίπου τέσσερις ώρες αργότερα, στα ισπανικά ύδατα, το πλοίο μείωσε δραματικά την ταχύτητά του, γεγονός που οδήγησε τους Ισπανούς διασώστες να επικοινωνήσουν μέσω ασυρμάτου και να ελέγξουν αν βρισκόταν σε κίνδυνο, σύμφωνα με την έρευνα της ισπανικής κυβέρνησης, η οποία διεξήχθη από τις τοπικές ναυτιλιακές αρχές στο νότιο λιμάνι της Καρταχένα.

Το πλήρωμα του πλοίου απάντησε ότι όλα ήταν εντάξει.

Επείγουσα έκκληση για βοήθεια – Η διαταγή από το ρωσικό στρατιωτικό πλοίο

Ωστόσο, περίπου 24 ώρες αργότερα, το πλοίο παρέκκλινε απότομα από την πορεία του και, στις 11:53 π.μ. (ώρα UTC) της 23ης Δεκεμβρίου, εξέδωσε επείγουσα έκκληση για βοήθεια, σύμφωνα με την έρευνα.

Είχε υποστεί τρεις εκρήξεις στη δεξιά πλευρά του, πιθανώς κοντά στο μηχανοστάσιό του, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σκάφος να κλίνει και να παραμείνει ακινητοποιημένο, όπως δείχνει βίντεο του σκάφους που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα 14 μέλη του πληρώματος, που επέζησαν, διασωθήκαν με μια σωσίβια λέμβο και αργότερα περισυλλέχθηκαν από το «Salvamar Draco», ένα ισπανικό σκάφος διάσωσης.

Στις 7:27 μ.μ. (ώρα UTC) έφτασε ένα ισπανικό στρατιωτικό σκάφος για να προσφέρει βοήθεια.

Ωστόσο, μισή ώρα αργότερα, ένα από τα ρωσικά στρατιωτικά πλοία που συνόδευαν το «Ursa Major», το «Ivan Gren», διέταξε τα σκάφη που βρίσκονταν κοντά να διατηρήσουν απόσταση δύο ναυτικών μιλίων και στη συνέχεια ζήτησε να επιστρέψουν αμέσως το διασωθέν πλήρωμα.

Οι ισπανικές αρχές θαλάσσιας διάσωσης επέμειναν ότι έπρεπε να διεξαγάγουν επιχείρηση διάσωσης και έστειλαν ελικόπτερο στο πλοίο για να ελέγξουν αν υπάρχουν επιζώντες.

Πλάνα που είδε το CNN δείχνουν έναν διασώστη να προσπαθεί να εισέλθει στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αλλά να διαπιστώνει ότι είναι κλειδωμένο. Ο Ισπανός διασώστης ελέγχει τους χώρους διαμονής για επιζώντες και κοιτάζει μέσα στα εμπορευματοκιβώτια του πλοίου, όπου, σύμφωνα με το βίντεο, βλέπει δύο γεμάτα με σκουπίδια, δίχτυα ψαρέματος και άλλο εξοπλισμό.

Το «Ursa Major» φαινόταν σταθερό και δεν φαινόταν πιθανό να βυθιστεί σύντομα, σύμφωνα με πηγή που είναι ενήμερη για την έρευνα.

Ωστόσο, στις 9:50 μ.μ. (ώρα UTC) το «Ivan Gren» εκτόξευσε μια σειρά κόκκινων φωτοβολίδων πάνω από το σημείο, και ακολούθησαν τέσσερις εκρήξεις.

Τέσσερα παρόμοια σεισμικά σήματα καταγράφηκαν ακριβώς εκείνη την ώρα, στην ίδια περίπου περιοχή, το μοτίβο των οποίων έμοιαζε με υποβρύχιες νάρκες ή εκρήξεις σε λατομεία στην ξηρά, όπως ανέφερε το Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο της Ισπανίας στο CNN.

Σύμφωνα με πηγή που είναι ενήμερη για την ισπανική έρευνα, στις 11.10 μ.μ. (ώρα UTC) αναφέρθηκε ότι το «Ursa Major» είχε βυθιστεί.

Τι απέγινε το πλήρωμα – Τι υποστήριξε ο καπετάνιος

Οι 14 Ρώσοι επιζώντες μεταφέρθηκαν στην ξηρά, στην παραλιακή πόλη της Καρταχένα, όπου ανακρίθηκαν από την ισπανική αστυνομία και ανακριτές.

Ο Ρώσος καπετάνιος ήταν απρόθυμος να μιλήσει για το φερόμενο φορτίο του πλοίου, φοβούμενος για την ασφάλειά του, σύμφωνα με τη δήλωση της ισπανικής κυβέρνησης προς τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Ο πλοίαρχος «υποβλήθηκε σε πιέσεις να διευκρινίσει τι εννοούσε με τον όρο ‘καλύμματα φρεατίων’», όπως αναφέρονταν αρχικά στο φορτωτικό δελτίο του πλοίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

«Τελικά ομολόγησε ότι επρόκειτο για εξαρτήματα δύο πυρηνικών αντιδραστήρων παρόμοιων με αυτούς που χρησιμοποιούνται στα υποβρύχια. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, και χωρίς να είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί, δεν περιείχαν πυρηνικό καύσιμο».

Πηγή του CNN που γνωρίζει τα της έρευνας ανέφερε ότι ο Ρώσος καπετάνιος, ονόματι Ιγκόρ Ανισίμοφ, πίστευε ότι θα κατευθυνόταν προς το βορειοκορεατικό λιμάνι του Ρασόν για να παραδώσει τους δύο αντιδραστήρες.

Η ισπανική έρευνα αναλύει την απίθανη επιλογή ενός ταξιδιού με πλοίο γύρω από τον κόσμο για την παράδοση ενός φορτίου που περιελάμβανε δύο γερανούς, 100 κενά εμπορευματοκιβώτια και δύο μεγάλα καλύμματα φρεατίων, ταξιδεύοντας από το ένα ρωσικό λιμάνι στο άλλο, παρά το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο που καλύπτει τη χώρα.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι οι γερανοί βρίσκονταν στο πλοίο για να βοηθήσουν στην παράδοση ενός ευαίσθητου φορτίου κατά την άφιξη στο Ρασόν.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Το πλήρωμα του πλοίου επέστρεψε στη Ρωσία λίγες μέρες αργότερα. Το CNN επικοινώνησε με έναν άνδρα που φέρει το όνομα και μοιάζει με τον Ρώσο καπετάνιο.

Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το «Ursa Major» και δήλωσε ότι έχει συνταξιοδοτηθεί.

Τέσσερις ημέρες μετά τη βύθιση, η εταιρεία – ιδιοκτήτρια του πλοίου, Oboronlogistics, χαρακτήρισε το συμβάν ως «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» και ανέφερε ότι σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις.

Στο κύτος του πλοίου βρέθηκε μια τρύπα διαστάσεων 50 εκ. x 50 εκ., με το κατεστραμμένο μέταλλο να βλέπει προς τα μέσα.

«Το κατάστρωμα του πλοίου ήταν γεμάτο θραύσματα», ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας.

Μια εβδομάδα αργότερα, σύμφωνα με την πηγή που είναι ενήμερη για την έρευνα, ο ρωσικός στρατός επέστρεψε στον τόπο του συμβάντος.

Το «Yantar» – επίσημα ένα ρωσικό ερευνητικό πλοίο, αλλά κατηγορούμενο για κατασκοπεία και διατάραξη της τάξης στα ύδατα του ΝΑΤΟ – παρέμεινε πάνω από τα συντρίμμια του «Ursa Major» για πέντε ημέρες, ανέφερε η πηγή, προτού εντοπιστούν τέσσερις ακόμη εκρήξεις, οι οποίες πιθανώς στόχευαν τα υπολείμματα του πλοίου στον βυθό.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της εταιρείας εμπορικών πληροφοριών Kpler, το «Yantar» βρισκόταν στην περιοχή τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, αγκυροβόλησε στην Αίγυπτο και στη συνέχεια στην Αλγερία, ενώ στις 15 Ιανουαρίου έστειλε ένα σήμα θέσης 20 χλμ. (12 μίλια) μακριά από την τελευταία θέση του «Ursa Major».

Σημαντικά στοιχεία στον βυθό της Μεσογείου

Ορισμένες λεπτομέρειες της ισπανικής έρευνας για το περιστατικό δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά από την τοπική εφημερίδα της Καρταχένα «La Verdad» τον Δεκέμβριο, προκαλώντας μια σειρά ερωτήσεων από βουλευτές της ισπανικής αντιπολίτευσης.

Ο βουλευτής Χουάν Αντόνιο Ρόχας Μανρίκε δήλωσε στο CNN: «Όταν κάποιος δεν παρέχει με σαφήνεια και πληρότητα τις πληροφορίες που ζητάς, τουλάχιστον υποψιάζεσαι ότι κρύβει κάτι… φυσικά».

Στην ανακοίνωσή της προς τους βουλευτές, η ισπανική κυβέρνηση ανέφερε ότι τα συντρίμμια του «Ursa Major» βρίσκονται σε βάθος περίπου 2.500 μέτρων και ότι η ανάσυρση του καταγραφέα δεδομένων από αυτό το βάθος «δεν είναι εφικτή χωρίς σημαντικούς τεχνικούς πόρους και ενέχει κινδύνους».

Εμπειρογνώμονες αμφισβήτησαν τον λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση το θεωρεί υπερβολικά επικίνδυνο, εφόσον δεν εμπλέκονται ραδιενεργά υλικά.

Ο Ρόχας, πρώην καπετάνιος του εμπορικού ναυτικού, εξέφρασε επίσης σκεπτικισμό, δηλώνοντας στο CNN: «Σήμερα τα μαύρα κουτιά συνήθως επιπλέουν στην επιφάνεια με έναν εντοπιστή, ώστε να μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε ατύχημα. Πιστεύω ότι κάποιος έχει το μαύρο κουτί. Αλλά δεν γνωρίζουμε αν είναι η Ισπανία ή αν το έχουν εντοπίσει οι ίδιοι οι Ρώσοι».

Ενδιαφέρον και από τον στρατό των ΗΠΑ

Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης δείξει ενδιαφέρον για την περιοχή, στέλνοντας δύο φορές ένα σπάνιο και εξελιγμένο αεροσκάφος «ανιχνευτή πυρηνικών», γνωστό ως WC135-R και με βάση τη Νεμπράσκα, πάνω από τον τόπο του συμβάντος από τότε που βυθίστηκε το «Ursa Major» – μία φορά στις 28 Αυγούστου του περασμένου έτους και ξανά στις 6 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα δεδομένα πτήσεων.

Ο Κρις Πιρς, εκπρόσωπος της βάσης της 55ης Πτέρυγας στο Όφουλτ της Νεμπράσκα, επιβεβαίωσε ότι ο ρόλος του αεροσκάφους συνήθως «υποστηρίζει τη συλλογή και ανάλυση πυρηνικών υπολειμμάτων».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να παρέχουμε επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένες διαδρομές πτήσεων, ευρήματα αποστολών ή οποιονδήποτε συντονισμό με συνεργάτες».

Ένα άλλο WC135-R ακολούθησε μια σχετικά παρόμοια διαδρομή πτήσης 13 μήνες πριν από τη βύθιση του «Ursa Major», γεγονός που υποδηλώνει ότι το ενδιαφέρον για την περιοχή μπορεί να προϋπήρχε της βύθισης ή να αποτελεί ρουτίνα.

Δεν είναι σαφές αν αυτές οι δύο σπάνιες και δαπανηρές πτήσεις – με αεροσκάφη που συνήθως πετούν μυστικά και χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πυρηνικής δραστηριότητας στη ρωσική Αρκτική ή στην περιοχή του Ιράν – εντόπισαν ίχνη ραδιενέργειας από τα συντρίμμια του «Ursa Major».

Η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι φοβάται τη ραδιενέργεια κατά μήκος της νότιας ακτής της, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, και δεν έχουν προκύψει στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιθανή διαβίβαση πυρηνικών μυστικών

Ο ισχυρισμός ότι η Βόρεια Κορέα ήταν ο πιθανός παραλήπτης των δύο αντιδραστήρων που φέρεται να μεταφέρονταν στο πλοίο έρχεται μετά τη δημοσίευση, τον Δεκέμβριο του 2025, εικόνων από το πρώτο πυρηνικό υποβρύχιό της χώρας.

Οι φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν να χαμογελά, δείχνουν μόνο το σφραγισμένο κύτος του σκάφους, χωρίς να παρέχουν καμία απόδειξη ότι στο εσωτερικό του υπάρχει λειτουργικός πυρηνικός αντιδραστήρας.

Ο Μάικ Πλάνκετ, ανώτερος αναλυτής ναυτικών πλατφορμών της Janes, μιας εταιρείας αμυντικών πληροφοριών, δήλωσε ότι είναι απίθανο οι αντιδραστήρες, αν είναι καινούργιοι, να έχουν μεταφερθεί με καύσιμα μέσα τους.

«Αν αυτοί οι αντιδραστήρες προέρχονται από υποβρύχια που έχουν αποσυρθεί από την υπηρεσία, τότε θα είναι ραδιενεργοί, αν και προφανώς όχι τόσο όσο αν ήταν πλήρως φορτωμένοι με καύσιμα», είπε.

Οποιαδήποτε απόφαση της Ρωσίας να μεταφέρει αυτή την τεχνολογία στη Βόρεια Κορέα δεν «λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία και είναι κάτι που γίνεται μόνο μεταξύ πολύ στενών συμμάχων», πρόσθεσε, οπότε αν είναι αλήθεια «είναι μια σημαντική κίνηση από τη Μόσχα».

Περιέγραψε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη ως «πολύ ανησυχητική, ενδεχομένως, ιδιαίτερα αν είσαι η Νότια Κορέα».

Η ισπανική έρευνα, όπως περιγράφεται στο CNN, σημειώνει ότι η Βόρεια Κορέα είναι στρατηγικός σύμμαχος της Ρωσίας και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Πιονγιάνγκ έχει καλέσει ανοιχτά τη Μόσχα να μοιραστεί την πυρηνική τεχνογνωσία της.

Είναι πιθανό τέτοιου είδους απαιτήσεις να έχουν ενταθεί, αφού τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες της Βόρειας Κορέας μεταβήκαν στη Ρωσία τον Οκτώβριο του 2024 για να αντιμετωπίσουν την εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή του Κούρσκ.

Για τους αντιδραστήρες

Η έρευνα αναφέρει ότι είναι πιθανό οι αντιδραστήρες που μεταφέρθηκαν να ήταν του μοντέλου VM-4SG, το οποίο συναντάται συχνά στα πυρηνικά υποβρύχια της ρωσικής κλάσης Delta IV, αλλά παρέχει περιορισμένα στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό αυτό.

Το CNN απέκτησε δορυφορικές εικόνες από την εταιρεία Vantor, στις οποίες φαίνεται το «Ursa Major» αγκυροβολημένο στο ανατολικό άκρο του λιμανιού της Ουστ-Λούγκα, στον Κόλπο της Φινλανδίας, στις 4 Δεκεμβρίου 2024. Timelapse βίντεο με γεωγραφική τοποθεσία, που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό των ιδιοκτητών του πλοίου, Oboronlogistics, δείχνουν το πλοίο να φορτώνεται με εμπορευματοκιβώτια και γερανούς εκεί.

Μετά τη βύθιση, η ρωσική εφημερίδα «Kommersant» ανέφερε ότι το «Ursa Major» μετέφερε λιμενικές γερανογέφυρες και καταπακτές που προορίζονταν για την κάλυψη των πυρηνικών αντιδραστήρων ενός νέου παγοθραυστικού που κατασκευάζεται στο Βλαδιβοστόκ.

Το ρεπορτάζ δεν έκανε καμία αναφορά στα δύο λευκά αντικείμενα.

Τι προκάλεσε μια τρύπα στο μέγεθος μαξιλαριού στο κύτος του Ursa Major;

Η ισπανική έρευνα εξετάζει επίσης την αρχική πρόσκρουση που προκάλεσε την απόκλιση του «Ursa Major» από την πορεία του και την κλίση του σκάφους, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της έκθεσης.

Ο Ρώσος καπετάνιος δήλωσε στους ερευνητές ότι δεν άκουσε καμία πρόσκρουση ή έκρηξη στις 22 Δεκεμβρίου, όταν το πλοίο του επιβράδυνε ξαφνικά.

Μόλις 24 ώρες αργότερα σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις κοντά στο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματος, ο δεύτερος μηχανικός Νικίτιν και ο μηχανικός Γιακόβλεφ, των οποίων τα πτώματα δεν εντοπίστηκαν.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι η τρύπα διαστάσεων 50 εκατοστών επί 50 εκατοστών στο κύτος του «Ursa Major» πιθανότατα προκλήθηκε από μια τορπίλη υπερκαβίτισης τύπου «Barracuda».

Πιστεύεται ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν διαθέτουν αυτού του είδους τις τορπίλες υψηλής ταχύτητας, οι οποίες εκτοξεύουν αέρα μπροστά από το όπλο για να μειώσουν την αντίσταση του νερού.

Αυτό τους επιτρέπει να φτάνουν σε πολύ υψηλές ταχύτητες για να διαπεράσουν το κύτος του στόχου τους, με αποτέλεσμα ορισμένα μοντέλα να μην χρησιμοποιούν εκρηκτικό φορτίο για να προκαλέσουν ζημιά.

Η πηγή που είναι ενήμερη για την έρευνα ανέφερε ότι αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση μιας τέτοιας συσκευής θα ταίριαζε με το μέγεθος της τρύπας στο κύτος του «Ursa Major» και ότι θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μια αθόρυβη πρόσκρουση, με αποτέλεσμα την ξαφνική επιβράδυνση του σκάφους στις 22 Δεκεμβρίου.

Άλλοι εμπειρογνώμονες στους οποίους απευθύνθηκε το CNN διατύπωσαν διαφορετική άποψη. Ο Πλάνκετ, αναλυτής της Janes, υποστήριξε ότι μια νάρκη προσκόλλησης αποτελεί πιο πιθανή εξήγηση για το μέγεθος και τη θέση της τρύπας.

«Φαίνεται να πρόκειται για εκρηκτικό που τοποθετήθηκε πάνω στο κύτος από κάποιον ή κάτι», είπε.

Οι Ρώσοι ιδιοκτήτες του πλοίου, η Orobonlogistics, καθώς και οι στρατιωτικές αρχές της Ρωσίας, της Ισπανίας και της Βρετανίας δεν απάντησαν σε αίτημα του CNN για σχόλιο. Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πολλοί Δυτικοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, στους οποίους απευθύνθηκε το CNN, χαρακτήρισαν το περιστατικό ως παράξενο ή υπαινίχθηκαν ότι ορισμένα από τα συμπεράσματα της ισπανικής έρευνας ήταν παρατραβηγμένα, χωρίς όμως να προσφέρουν κάποια εναλλακτική, λογική εξήγηση για τις αρχικές εκρήξεις που έπληξαν το σκάφος ή για την έντονη αντίδραση της Ρωσίας στην κατάστασή του.

Τα μυστικά του φορτίου του και το πώς βυθίστηκε βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας, καταλήγει το CNN.