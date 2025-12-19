Συναγερμός στην Ευρώπη: Η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο

Η Ουκρανία προχώρησε σε πρώτη επίθεση κατά πετρελαιοφόρου του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας μέσα στα ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου, ανακοίνωσε σήμερα πηγή της SBU, των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα το ρωσικό πετρελαιοφόρο QENDIL», εξήγησε η πηγή. «Η Ρωσία χρησιμοποιούσε το πλοίο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας».

Ο αξιωματούχος της SBU σημείωσε ότι η επίθεση έγινε σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή του πλήγματος.

СБУ вперше уразила безпілотниками танкер «тіньового флоту» рф у нейтральних водах Середземного моря — повідомило наше джерело в службі pic.twitter.com/L5cvsEWy5t — hromadske (@HromadskeUA) December 19, 2025

Δεν έδωσε καμιά επιπλέον λεπτομέρεια, κυρίως για τον τόπο από τον οποίο εξαπολύθηκε η επίθεση και για τις χώρες πάνω από τις οποίες μπορεί να πέταξαν τα drones.

Καθώς το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο, δεν υπάρχει καμιά περιβαλλοντική απειλή από την επιχείρηση, διαβεβαίωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι το πλοίο “υπέστη σημαντικές ζημιές” και δεν είναι πλέον σε κατάσταση “να εκπληρώσει την αποστολή του”.

«Ο εχθρός οφείλει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει να τον πλήττει παντού στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται» πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Απαντώντας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε πως «οι επιθέσεις του Κιέβου σε πετρελαιοφόρα δεν θα φέρουν αποτελέσματα και δεν θα διαταράξουν τον εφοδιασμό, αλλά η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει».

Υποθέσεις για τη δολοφονία του επικεφαλής της GRU

Φήμες κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο στρατηγός Αντρέι Αβεριάνοφ, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών βρισκόταν στο ρωσικό τάνκερ.

Ο στρατηγός Αβεριάνοφ είναι διοικητής της Μονάδας 29155 της GRU, της διαβόητης δύναμης μυστικών επιχειρήσεων του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από Ρώσους ούτε από Ουκρανούς αξιωματούχους, και δεν υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές που να τη μεταδίδονται από κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία.

Η επίθεση ανακοινώθηκε κατά τη συνέντευξη τύπου του Πούτιν

Η επίθεση ανακοινώθηκε ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν διεξήγαγε την ετήσια συνέντευξη Τύπου στο τέλος της χρονιάς, κατά τη διάρκεια της οποίας δήλωσε ότι η Ουκρανία δείχνει σημάδια διάθεσης για διάλογο.

«Μέχρι στιγμής, δεν βλέπουμε πραγματικά τέτοια ετοιμότητα (από την Ουκρανία)… Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε… ορισμένα σήματα, ακόμα και από το καθεστώς του Κιέβου, ότι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε κάποιο είδος διαλόγου», είπε.

«Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πάντα λέγαμε το εξής: είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση ειρηνικά, βάσει των αρχών που παρουσίασα πέρυσι τον Ιούνιο [2024] στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, και αντιμετωπίζοντας τις βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν την κρίση».