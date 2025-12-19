Οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν χθες Πέμπτη ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας είχαν ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να βρει τον θάνατο και να προκληθούν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα και άφησε την τελευταία της πνοή σε ασθενοφόρο – τα τρία παιδιά της νοσηλεύονται

🇷🇺💥🇺🇦 The Russian army is trying to cut off all western parts of the Odessa region from transport communication, — expert of the Armed Forces of Ukraine ▪️ On December 14, Russian troops attacked the bridge in Zatoka with almost 40 «Geraniums,» about two dozen of which hit the… pic.twitter.com/ZxzwosuOXf — Zlatti71 (@Zlatti_71) December 18, 2025

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Οδησσού αναφέρει πως ρωσικό drone έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα και τα τρία παιδιά της.

Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα και άφησε την τελευταία της πνοή σε ασθενοφόρο. Τα τρία παιδιά διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο.

Ο Κίπερ απηύθυνε έκκληση σε κατοίκους που διαμαρτύρονται για πολυήμερες διακοπές ηλεκτροδότησης να κάνουν υπομονή και να μη στήνουν οδοφράγματα.

🚨BREAKING NEWS Odessa residents are protesting power outages and, as is their custom, blocking roads. Traffic jams have formed. Locals are reporting fights in the streets. But for some reason, the lights haven’t come back on. It’s strange, they seem to be doing everything… pic.twitter.com/BDodSB8n2T — Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) December 18, 2025

«Εκτεταμένες ζημιές»

«Εξαιτίας των εχθρικών επιθέσεων, οι ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια Οδησσού υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές», έγραψε ο Κίπερ.

«Συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα και κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε κάθε νοικοκυριό, το συντομότερο δυνατόν», συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης Οδησσού.

Πηγή: ΑΠΕ