Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισίας και Συγγρού τις επόμενες μέρες – Τα μέτρα της Τροχαίας
Λόγω εργασιών, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας τις επόμενες ημέρες. Στη λεωφόρο Κηφισίας στις 30 και 31 Μαΐου και στη λεωφόρο Συγγρού 2 και 3 Ιουνίου.
Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς αναμένεται σε δύο μεγάλους και κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Στη λεωφόρο Κηφισίας (30 και 31 Μαΐου)και στη λεωφόρο Συγγρού (2 και 3 Ιουνίου), λόγω εκτέλεσης έργων, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Στην Κηφισίας
Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 30 και 31 Μαΐου στη λεωφόρο Κηφισίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών.
Ειδικότερα, κατά τις ώρες 07:00 έως 17:00 θα διακοπεί προσωρινά και τμηματικά η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου, από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως το ύψος του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι οι δήμοι Αθηναίων και Αμαρουσίου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.
Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Στη Συγγρού
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρο Συγγρού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φραντζή έως το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος, ως εξής:
- Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος: κατά τις ώρες 07.00 έως 17.00.
- Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φραντζή: κατά τις ώρες 10.00 έως 17.00.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.
Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.
