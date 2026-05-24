Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για σήμερα Κυριακή στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Το τμήμα αυτό του δρόμου θα παραμείνει κλειστό για οκτώ ώρες, έως τις 16:00 το μεσημέρι.
Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι ρυθμίσεις ισχύουν από τις 8:00 το πρωί και εφαρμόζονται σταδιακά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκηδόνα.
Από την Τροχαία απευθύνεται έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών και τη σχετική σήμανση, ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα.
Εκτροπές κυκλοφορίας
Στο πλαίσιο των μέτρων, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα ισχύσουν εκτροπές κυκλοφορίας για βαρέα και ελαφρά οχήματα.
Για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων, η κυκλοφορία προς Χαλκηδόνα διεξάγεται μέσω ΠΑΘΕ, Χαλάστρας, Μαλγάρων, Κλειδίου και Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση προς Αλεξάνδρεια και στη συνέχεια προς Γιαννιτσά ή Χαλκηδόνα, ανάλογα με τον προορισμό τους.
Αντίστοιχα, τα οχήματα από Γιαννιτσά και Χαλκηδόνα προς Θεσσαλονίκη κινούνται μέσω της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Αλεξάνδρειας, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται και για τα οχήματα που κινούνται από Βέροια προς Θεσσαλονίκη.
Για τα οχήματα έως 3,5 τόνων, οι εκτροπές πραγματοποιούνται μέσω Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Προχώματος και Κουφαλίων, τόσο προς Χαλκηδόνα όσο και προς Θεσσαλονίκη.
Διευκρινίζεται ότι ορισμένες τοπικές μετακινήσεις στην περιοχή της Κάτω Γέφυρας θα πραγματοποιούνται κανονικά για τα ελαφρά οχήματα.
