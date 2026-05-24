newspaper
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας
Ελλάδα 24 Μαΐου 2026, 10:20

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για σήμερα Κυριακή στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Το τμήμα αυτό του δρόμου θα παραμείνει κλειστό για οκτώ ώρες, έως τις 16:00 το μεσημέρι.

Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι ρυθμίσεις ισχύουν από τις 8:00 το πρωί και εφαρμόζονται σταδιακά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκηδόνα.

Από την Τροχαία απευθύνεται έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών και τη σχετική σήμανση, ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα.

Εκτροπές κυκλοφορίας

Στο πλαίσιο των μέτρων, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα ισχύσουν εκτροπές κυκλοφορίας για βαρέα και ελαφρά οχήματα.

Για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων, η κυκλοφορία προς Χαλκηδόνα διεξάγεται μέσω ΠΑΘΕ, Χαλάστρας, Μαλγάρων, Κλειδίου και Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση προς Αλεξάνδρεια και στη συνέχεια προς Γιαννιτσά ή Χαλκηδόνα, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Αντίστοιχα, τα οχήματα από Γιαννιτσά και Χαλκηδόνα προς Θεσσαλονίκη κινούνται μέσω της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Αλεξάνδρειας, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται και για τα οχήματα που κινούνται από Βέροια προς Θεσσαλονίκη.

Για τα οχήματα έως 3,5 τόνων, οι εκτροπές πραγματοποιούνται μέσω Γέφυρας, Βαθυλάκκου, Προχώματος και Κουφαλίων, τόσο προς Χαλκηδόνα όσο και προς Θεσσαλονίκη.

Διευκρινίζεται ότι ορισμένες τοπικές μετακινήσεις στην περιοχή της Κάτω Γέφυρας θα πραγματοποιούνται κανονικά για τα ελαφρά οχήματα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

Economy
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Planet Travel 24.05.26

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή

Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Πανελλαδικές 2026: Στην τελική ευθεία οι μαθητές – Τι πρέπει να προσέξουν – Το πρόγραμμα των εξετάσεων
Βασικές πληροφορίες 24.05.26

Στην τελική ευθεία για τις Πανελλαδικές - Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές - Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση κάθε μαθήματος, λένε οι ειδικοί

Σύνταξη
Ευρώπη: Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη – Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;
Περιβάλλον 23.05.26

Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη στην Ευρώπη - Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ειδικοί, οι πόλεις στην Ευρώπη έχουν μείνει «στο παλιό ημερολόγιο», δηλαδή δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις ραγδαία αυξανόμενες θερμοκρασίες του Μαΐου - Ποιες χώρες είναι προετοιμασμένες για τους φετινούς καύσωνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Όλυμπος: Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο Ισπανό ορειβάτη
Αγωνία 23.05.26

Άφαντος ο Ισπανός ορειβάτης που αγνοείται στον Όλυμπο - Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες

Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης έδωσε τελευταία φορά σημεία ζωής την 19η Μαΐου - Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ξεκίνησε από το καταφύγιο «Σπ. Αγαπητός» με στόχο την ανάβαση προς τον Μύτικα

Σύνταξη
Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του
Β. Ελλάδα 23.05.26

Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του

Έως το 2023 το παιδί βρισκόταν σε κατ’ οίκον διδασκαλία, μέχρι που τα πράγματα άλλαξαν. Οι γονείς του παιδιού έχουν κινηθεί νομικά απέναντι στη διευθύντρια του λόγω ειδικού σχολείου και την κατηγορούν για παράβαση καθήκοντος

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς – Κέρδη 170.000 ευρώ σε έξι μήνες
Ελλάδα 23.05.26

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς – Κέρδη 170.000 ευρώ σε έξι μήνες

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, συνελήφθησαν πέντε μέλη της ομάδας, ηλικίας 31 έως 35 ετών, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό στέλεχος

Σύνταξη
Ρόδος: Απόπειρα εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων από τον οδηγό που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο
Δύο νεκρές 23.05.26

Απόπειρα εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων από τον οδηγό που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο

Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι ο 44χρονος επιχείρησε να παρέμβει στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης - Οργή στη Ρόδο με την αποφυλάκισή του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση – Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Κυριακάτικη «προεκλογική» ανασκόπηση από Μητσοτάκη - Κουβέντα για το μπάζωμα της εξεταστικής

Σε μία μακροσκελή ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες - Κουβέντα για τον πληθωρισμό που καλπάζει και το μπάζωμα στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί
Stop-motion 24.05.26

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Planet Travel 24.05.26

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή

Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κατακόκκινο ξανά το ΟΑΚΑ: Τόσοι οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στον τελικό
Μπάσκετ 24.05.26

Κατακόκκινο ξανά το ΟΑΚΑ: Τόσοι οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στον τελικό

Το Ολυμπιακό Στάδιο θα… πλημμυρίζει από το κόκκινο και το άσπρο, από τα χρώματα του Ολυμπιακού. Πάνω από 16.000 οπαδοί των Πειραιωτών θα ενισχύσουν την ομάδα τους στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

Σύνταξη
Ι. Καϊτεζίδης:«Η μεγάλη αποχή της 2ης Κυριακής έδειξε ότι οι πολίτες δεν ήθελαν το ισχύον εκλογικό σύστημα»
Αυτοδιοίκηση 24.05.26

Ι. Καϊτεζίδης:«Η μεγάλη αποχή της 2ης Κυριακής έδειξε ότι οι πολίτες δεν ήθελαν το ισχύον εκλογικό σύστημα»

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μίλησε στο in για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και το εκλογικό σύστημα.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Κατάθεση-βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Η Σάρα Κέλεν κατονόμασε τρεις διάσημους άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
Woman 24.05.26

Κατάθεση-βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Η Σάρα Κέλεν κατονόμασε τρεις διάσημους άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση

Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η πρώην βοηθός του Σάρα Κέλεν κατέθεσε στο Κογκρέσο καταγγελίες εις βάρος τριών ανδρών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζιζέλ Πελικό: Βρήκε ξανά την αγάπη και την εμπιστοσύνη – Ο νέος της σύντροφος [εικόνες]
Κόσμος 24.05.26

Η Ζιζέλ Πελικό λέει ότι βρήκε ξανά την αγάπη και την εμπιστοσύνη - Ο νέος της σύντροφος [εικόνες]

Η Ζιζέλ Πέλικο έγινε διεθνές σύμβολο ανθεκτικότητας αφότου παραιτήθηκε της ανωνυμίας της και δήλωσε ότι η ντροπή ανήκει στους κακοποιητές της, όχι στην ίδια

Σύνταξη
«Σβήνονται» πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιους αφορά
Οικονομία 24.05.26

«Σβήνονται» πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιους αφορά

Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι, όπως συχνά διαπιστώνεται σε διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, αμελούν να υποβάλουν δήλωση -ή σπεύδουν εκ των υστέρων, με καθυστέρηση, να την υποβάλλουν εκπρόθεσμα- εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, ή το ποσό είναι πολύ μικρό

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η στιγμή των πυροβολισμών – «Είχε εμμονή με την προεδρία» λέει ο Τραμπ για τον άνδρα που άνοιξε πυρ
Κόσμος 24.05.26

Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών στον Λευκό Οίκο - «Είχε εμμονή» λέει ο Τραμπ για τον ένοπλο άνδρα

Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε συναγερμό όταν νεαρός άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου - Βίντεο καταγράφει τις αντιδράσεις δημοσιογράφων τη στιγμή των πυροβολισμών

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, πράξη 5η: Oι «ερυθρόλευκοι» μπροστά σε μια ακόμη ιστορική πρόκληση (vids, pics)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, πράξη 5η: Oι «ερυθρόλευκοι» μπροστά σε μια ακόμη ιστορική πρόκληση (vids, pics)

Ολυμπιακός και Ρεάλ (23/5, 21:00) συγκρούονται για 5η φορά σε τελικό της Euroleague που είναι αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης-. Μεγάλος στόχος των Πειραιωτών να... ξαναγίνει το 2013!

Σύνταξη
Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Σύνταξη
Κύπρος: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές – Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί
Οι κατανομές εδρών 24.05.26

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί

Η Κύπρος εκλέγει την επόμενη Βουλή - Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί της Κυριακής σε 1.217 εκλογικά κέντρα και 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό - Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 6:00 το απόγευμα

Σύνταξη
Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ
Κόσμος 24.05.26

Axios: Παράταση εκεχειρίας 60 ημερών - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με ΗΠΑ

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios δίνει το περίγραμμα της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ επικαλούμενος αμερικανούς αξιωματούχους - Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Στην τελική ευθεία οι μαθητές – Τι πρέπει να προσέξουν – Το πρόγραμμα των εξετάσεων
Βασικές πληροφορίες 24.05.26

Στην τελική ευθεία για τις Πανελλαδικές - Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές - Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση κάθε μαθήματος, λένε οι ειδικοί

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση με 19 ανθρώπους να αγνοούνται
Κόσμος 24.05.26

Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση στις Φιλιππίνες με 19 ανθρώπους να αγνοούνται

Δύο άνθρωποι που φέρονται να έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση κτιρίου είναι ζωντανοί και επικοινωνούν με τους διασώστες, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Cookies