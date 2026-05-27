Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς

Μεγάλες αντιδράσεις προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη, όταν ο Ιωάννης Λαγγάς, συνήγορος της κατηγορουμένης, προέδρου της ΡΑΣ, Ιωάννας Τσιαπαρίκου, έλαβε τον λόγο για να εκφράσει τις αντιρρήσεις του επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας.

Ο συνήγορος ξεκίνησε να αναφέρει την ηλικία της κατηγορουμένης, όπως και άλλα στοιχεία από τη ζωή της. Σε εκείνο το σημείο συγγενείς, με προεξάρχοντα τον Νίκο Πλακιά ξέσπασαν και ξεκίνησαν να φωνάζουν προς τον συνήγορο.

«Δεν θέλουμε να ακούσουμε το βιογραφικό της», είπε ο κ. Πλακιάς και πρόσθεσε πως «σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα».

Ακολούθως φώναξε ότι η κατηγορούμενη πρέπει να παρίσταται στο δικαστήριο αυτοπροσώπως.«Να της πείτε να έρθει εδώ», τόνισε.

Σε εκείνο το σημείο, η πρόεδρος της έδρας ζήτησε να αποχωρήσει ο Νίκος Πλακιάς από την αίθουσα, προκαλώντας εκ νέου σφοδρές αντιδράσεις από τους συγγενείς, με έναν εξ αυτών να επισημαίνει πως «του σκότωσαν τρία παιδιά και του ζητάτε να βγει έξω;».

«Δεν είμαστε εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της δολοφόνου», φώναξε ο κ. Πλακιάς αποχωρώντας από την αίθουσα, συνοδευόμενος από αστυνομικούς.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.