Tροχαίο με τραυματισμό στην Αλεξάνδρας [βίντεο]

Με δυσκολία πραγματοποιείται από τις 12:30 η κυκλοφορία στη συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Πατησίων, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αυτοκινήτων.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν ταξί και ΙΧ, με την επαφή τους να είναι τόσο σφοδρή ώστε να ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι.

Μια γυναίκα έχει τραυματιστεί και στο σημείο μετέβη πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία.