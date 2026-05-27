Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 14:59
Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Γωγώ Μαστροκώστα: Τραϊανός και Βικτώρια Δέλλα συγκλονίζουν με τα λόγια τους στους επικηδείους
Fizz 27 Μαΐου 2026, 13:27

Γωγώ Μαστροκώστα: Τραϊανός και Βικτώρια Δέλλα συγκλονίζουν με τα λόγια τους στους επικηδείους

Συντετριμμένοι οι συγγενείς της Γωγώς Μαστροκώστα την αποχαιρέτησαν σήμερα το μεσημέρι στο Ελληνικό.

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Με σπαρακτικά λόγια αποχαιρέτησε ο Τραϊανός Δέλλας την επί χρόνια σύντροφό του Γωγώ Μαστροκώστα, που κηδεύτηκε σήμερα στο Ελληνικό.

Τραϊανός Δέλλας: «Ήσουν άγγελος, πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου»

«Εσύ μου έμαθες τα πάντα», είπε ο πρώην ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, αποχαιρετώντας τη γυναίκα της ζωής του και μητέρα της μονάκριβης κόρης τους Γωγώ Μαστροκώστα.

«Άγγελέ μου, αγάπη μου», έτσι με έλεγες παντού, είπε ο Τραϊανός Δέλλας. «Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ»,

«Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα «μωρό μου», γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε φροντίζω και να σε προστατεύω, όπως κάνουν στα μωρά. Κι αυτή η ανάγκη μου έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτώρια και έτσι είχα δύο μωρά να φροντίζω, καθένα με τον δικό του τρόπο.

Τα αποθέματα αγάπης που έχω για εσάς είναι αστήρευτα και ήμασταν μαζί στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα. Πάντα ήσουν στο μυαλό μου, πάντα ήσουν η προτεραιότητά μου, κάθε στιγμή. Όλες οι στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις και οι πολύ δύσκολες θα γίνουν μαθήματα.

Τα «σ’ αγαπώ» που σου έχω πει είναι πολύ λίγα γι’ αυτό που αισθάνομαι για εσένα. Σου έλεγα «μη φοβάσαι», κάθε φορά, θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα βγούμε στην επιφάνεια, όμως τώρα πέσαμε στον ωκεανό και τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν πολύ μεγάλα.

Το τελευταίο σε πήρε από δίπλα μου.

Ξεκουράσου αγάπη μου γιατί κουράστηκες πάρα πολύ και πέτα. Πέτα ψηλά, μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου.

Αλλά, όπου και να είσαι, να ξέρει πως η αγάπη όλων μας θα σε φτάνει» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Τραϊανός Δέλλας

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ, για να είστε εδώ για τη Γωγώ, κάτι σας έχει δώσει.

Να αγαπιέστε επειδή μπορείτε, εμείς θέλαμε να αγαπηθούμε περισσότερο, αλλά δεν μπορούσαμε. Αφήνει πίσω έναν καταπληκτικό άνθρωπο, το παιδί μας, που θα συνεχίσει το έργο της».

Βικτώρια Δέλλα: «Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου»

Εξίσσου συγκινητικά ήταν τα λόγια της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα αποχαιρετώντας την πολυαγαπημένη μητέρα της:

«Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο.

Ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει.

Ήταν πάνω απ’ όλα μία μοναδική μαμά. Μαμά με έμαθες να αγαπάω. Μου έμαθες τι σημαίνει να έχω αξίες. Να μην είμαι κακομαθημένη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα κολλητή μου.

Τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου.

Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου.»

Τράπεζες
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ
Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ

Σε μια απροσδόκητα low-profile τελετή για τα δεδομένα της δυναστεία Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε τη socialite Μπετίνα Άντερσον αλλά ο πρόεδρος δεν ήταν εκεί. Γιατί;

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν

Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Η 90χρονηΤζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ

Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.

Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων

Η έκτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη διεξήχθη στην -εκ νέου- ανακαινισμένη αίθουσα του συγκροτήματος Γαιόπολις - Βολές του Θέμη Σοφού στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη - Ένταση σε δύο διαφορετικές στιγμές από συγγενείς θυμάτων

Σέρρες: Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι
Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες

Το μικρό παιδί φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο νερό - Το άψυχο σώμα του εντόπισαν και ανέσυραν άνδρες της Πυροσβεστικής στις Σέρρες

«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)
«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)

Ο Τρέι Λάιλς, μετά και το τρομερό Final Four που έκανε έχει γίνει για τα καλά ένα από τα πιο «hot» ονόματα του καλοκαιριού. Ποια ομάδα του... στρώνει χαλί εκατομμυρίων για να τον πείσει

Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη
Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% - Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη

Νέα δημοσκόπηση φέρνει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και αναδεικνύει τον πρώην πρωθυπουργό στον πολιτικό εκείνο παράγοντα που μπορεί να συσπειρώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία - Τι δείχνει σημερινή κυλιόμενη δημοσκόπηση

Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας
Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας

Ισραήλ, Ρωσία, Ιράν, αποχωρήσεις και διαδηλώσεις μετέτρεψαν τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας σε «καθρέφτη» των μεγάλων γεωπολιτικών συγκρούσεων

Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»
Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης διευκρίνισε ότι η κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά απλώς το αν είναι πιο κεντρώος ή πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε σήμερα ένας αριστερός πολίτης, αλλά το γεγονός ότι «μπορεί να λέει την ίδια στιγμή και αριστερά και δεξιά πράγματα, προκειμένου να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια»

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι
Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι

Το αίτημα του 30χρονου για διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο κατέθεσε ο δικηγόρος του, έγινε δεκτό - Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος στην ανακρίτρια για την άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα
Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα

Η πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και κατάργηση των playoffs και playouts δεν ψηφίστηκε στο ΔΣ της Super League κι έτσι το πρωτάθλημα συνεχίζεται με το υπάρχον φορμάτ.

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο

Η Blue Origin του Μπέζος θα μεταφέρει στη Σελήνη δύο τροχοφόρα οχήματα για την κατασκευή μιας βάσης έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ο ΠΟΥ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με «καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ - «Σαρώνει» ο Έμπολα

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»

Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ

Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού
Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού

Οι μισοί από τους υποψήφιους είναι γεννημένοι τα χρόνια του 1990, μια ηλικιακή ομάδα στο επίκεντρο αυτού που οι εργαζόμενοι στην Κίνα αποκαλούν «η κατάρα των 35αρηδων»

Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς
Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς

Οι αναφορές του συνηγόρου της κατηγορουμένης Ιωάννας Τσιαπαρίκου προκάλεσαν αντιδράσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών - Η πρόεδρος της έδρας ζήτησε την αποχώρηση του Νίκου Πλακιά από την αίθουσα

Η Γκάια Τραμπάλι στον Ολυμπιακό
Η Γκάια Τραμπάλι στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ γυναικών, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ιταλίδας ακραίας, Γκάια Τραμπάλι.

ΗΠΑ: Από τους Simpsons στον Λευκό Οίκο – Ο βραβευμένος με EMMY, Νταν Γκρίνι, κατεβαίνει για πρόεδρος το 2028
Από τους Simpsons στον Λευκό Οίκο - Ο βραβευμένος με EMMY, Νταν Γκρίνι, κατεβαίνει για πρόεδρος το 2028

«Θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος» αναφέρει ο βραβευμένος σεναριογράφος των Simpsons, Νταν Γκρίνι, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα του θα λέγεται «Αμερική για όλους»

Ισπανία: Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ – Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος
Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ - Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος

Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

