Θλίψη σκόρπισε σε όλη τη χώρα η είδηση ότι η Γωγώ Μαστροκώστα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια έδινε τα τελευταία χρόνια σκληρή μάχη με τον καρκίνο – μια μάχη που δεν κατάφερε να κερδίσει.

Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους Βικτώρια.

Μάλιστα, η 18χρονη ήταν αυτή που έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πόσταρε και μια φωτογραφία τους από τότε που ήταν μικρή.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ».

Μέσα σε λίγη ώρα, χιλιάδες ήταν εκείνοι που έσπευσαν να της πουν συλλυπητήρια και να της συμπαρασταθούν σε αυτές τις δύσκολες ώρες – ανάμεσά τους η Πέγκυ Ζήνα, ο Βασίλης Κωστέτος, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Κοριτσάκι μου έχεις ασπίδα την αγάπη της για 10 ζωές. Μαχήτρια κ αγνή ψυχή η μανούλα σου. Να σαι δυνατή να είναι ελεύθερη η ψυχούλα της», «θα είναι πάντα δίπλα σου σε κάθε σου βήμα… και σε κάθε σου σκέψη», «κουράγιο», «ήταν και είναι ένας άγγελος. Δεν υπάρχουν λόγια», « Θα παραμείνει πάντα λαμπερή και υπέροχη στη θύμησή μας όπως την ξέραμε» ήταν μερικά από τα μηνύματα κάτω από την ανάρτηση της Βικτώριας.