Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 08:47
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Γωγώ Μαστροκώστα: Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης της
Fizz 25 Μαΐου 2026, 08:05

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Θλίψη σκόρπισε σε όλη τη χώρα η είδηση ότι η Γωγώ Μαστροκώστα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια έδινε τα τελευταία χρόνια σκληρή μάχη με τον καρκίνο – μια μάχη που δεν κατάφερε να κερδίσει.

Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους Βικτώρια.

Μάλιστα, η 18χρονη ήταν αυτή που έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πόσταρε και μια φωτογραφία τους από τότε που ήταν μικρή.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ».

Δείτε την ανάρτηση:

Μέσα σε λίγη ώρα, χιλιάδες ήταν εκείνοι που έσπευσαν να της πουν συλλυπητήρια και να της συμπαρασταθούν σε αυτές τις δύσκολες ώρες – ανάμεσά τους η Πέγκυ Ζήνα, ο Βασίλης Κωστέτος, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Κοριτσάκι μου έχεις ασπίδα την αγάπη της για 10 ζωές. Μαχήτρια κ αγνή ψυχή η μανούλα σου. Να σαι δυνατή να είναι ελεύθερη η ψυχούλα της», «θα είναι πάντα δίπλα σου σε κάθε σου βήμα… και σε κάθε σου σκέψη», «κουράγιο», «ήταν και είναι ένας άγγελος. Δεν υπάρχουν λόγια», « Θα παραμείνει πάντα λαμπερή και υπέροχη στη θύμησή μας όπως την ξέραμε» ήταν μερικά από τα μηνύματα κάτω από την ανάρτηση της Βικτώριας.

Headlines:
Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία

Vita.gr
Euronext Athens: Οι επόμενες «αφίξεις» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει – O Έλον Μασκ για το φινάλε του «The Boys»
Τι συνέβη εδώ; 24.05.26

Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε πάνω από δώδεκα αναρτήσεις σχετικά με το τελευταίο επεισόδιο της σατιρικής σειράς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση στο X με τον δημιουργό, Έρικ Κρίπκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χαρακτήρισε «τέλεια» τη Ζεντάγια
«Δύσκολη αποστολή» 24.05.26

Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν εξήρε τη Ζεντάγια για την ικανότητά της να προσαρμόζεται εύκολα, επιδεικνύοντας «αίσθηση πραγματικής αυτοκυριαρχίας».

Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
«Την αγαπώ εξίσου» 23.05.26

Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι- «Αιθέρια ομορφιά»
Υπέροχο, παράξενο 23.05.26

Η Κέιτ Μος πέρασε από το Great Pavilion για να παρουσιάσει το λουλούδι «Kate Moss» και, αν και δεν συμμετείχε στην επιλογή του τριαντάφυλλου, υποστήριξε ότι η σύνδεση ήταν «μοιραία».

inStream - Ροή Ειδήσεων
Γαλλία: «Μαζικό» σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών – Σχολικό προσωπικό ερευνάται για βία και σεξουαλική επίθεση
Κόσμος 25.05.26

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών ετών από σχολικούς επιθεωρητές

Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια
On Field 25.05.26

Όλα όσα οι υπόλοιποι ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός τα πετυχαίνει στο… 3% της ιστορίας του. Ευρωπαϊκά, νταμπλ, 3 ντουζίνες τρόπαια σε ομαδικά σπορ και η ζωή -της κορυφής- συνεχίζεται.

Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων
A new hope? 25.05.26

Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again
Olympiacos B.C. are champions of Europe once again, defeating Real Madrid Baloncesto 92-85 in a dramatic EuroLeague final to capture their fourth continental title.

Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των εσωτερικών ελέγχων στο Δημόσιο
Αποκαλυπτική έκθεση 25.05.26

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά
Editorial 25.05.26

Το μεγάλο στοίχημα είναι η κοινωνία να θεωρήσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις που την εμπνέουν και την κινητοποιούν

Καμπανάκι για τον Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό – Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα
Κόσμος 25.05.26

Στον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας έκανε λόγο για 204 θανάτους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας

ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση
Νεο-ιμπεριαλισμός 25.05.26

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση για τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ επανέρχονται με σχέδια ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στο αρκτικό νησί, δοκιμάζοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις με την Ευρώπη

Φραντσέσκο Σαρατσένο: Η Ιταλία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, αλλά όχι λόγω χρέους
Συνέντευξη 25.05.26

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και φαίνεται ανίκανη να διαμορφώσει μια σοβαρή μακροπρόθεσμη στρατηγική» λέει ο Ιταλός οικονομολόγος αναπληρωτής διευθυντής του γαλλικού οικονομικού think tank OFCE

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

