Κρήτη: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα θα βρεθούν σήμερα η μητέρα και ο πατέρας της της τρίχρονης που εξακολουθεί να δίνει μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Τρία ακόμη παιδιά που τα ίδια δηλώνουν ότι είναι αδερφάκια της 3χρονης και εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς, βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την προστασία της διοίκησης και της κοινωνικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγεται υπάρχουν δύο ακόμη παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή και όπως η ίδια δικαιολόγησε, πέθαναν κατά τη διάρκεια του θηλασμού τους.

Ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού, προσπάθησε να αποφύγει τον εντοπισμό του ενημερώνοντας ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί συνεχίζοντας τις έρευνες τελικά τον συνέλαβαν στα Χανιά.

Η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν, αφορά στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ και οι δύο συλληφθέντες θα περάσουν εξέταση DNA ώστε να διαλευκανθεί η σχέση τους με τα 4 συνολικά παιδιά.

Κρήτη: Το χρονικό

Το μικρό κοριτσάκι μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν κατά την εξέταση σοβαρά τραύματα, παλιό κάταγμα στο βραχιόνιο και εκτεταμένους μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Άμεσα υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες έδειξαν το υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Το ιατρικό προσωπικό προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις, με τη συμμετοχή παιδοχειρουργού, καταφέρνοντας αρχικά να σταθεροποιήσει την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Εξαιτίας όμως της σοβαρότητας των τραυμάτων, αποφασίστηκε η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο.

Κατά την έρευνα μετά τη σύλληψη της μητέρας του, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε άθλια κατάσταση, τα τρία αδελφάκια της 3χρονης. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανηλίκων της Ασφάλειας Χανίων πήραν τα παιδιά και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο της πόλης, όπου παραμένουν με εντολή της Εισαγγελέως Ανηλίκων.