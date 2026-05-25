Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Γαλλία αντιμετωπίζει ένα σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών, καθώς «επιθεωρητές» σε δεκάδες δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ερευνώνται για βία, σεξουαλική επίθεση και βιασμό.

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών ετών από σχολικούς επιθεωρητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για μεσημεριανό γεύμα, τον ύπνο και τις δραστηριότητες μετά το σχολείο, όπως επιβεβαίωσαν οι εισαγγελείς.

«Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς», δήλωσε η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό. Οι δικηγόροι δήλωσαν ότι οι έρευνες περιελάμβαναν τον φερόμενο βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών και τεσσάρων ετών.

Οι ομάδες γονέων δήλωσαν ότι αγωνίζονται εδώ και χρόνια για να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι καταγγελίες. Είπαν ότι οι αποτυχίες στη διαδικασία στρατολόγησης και στον έλεγχο των σχολικών επιθεωρητών επέτρεψαν τη συνέχιση της κακοποίησης.

Σωματική και ψυχολογική κακοποίηση

«Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο», δήλωσε ο Φλοριάν Λαστέλ, δικηγόρος τριών οικογενειών στο Παρίσι που έχουν υποβάλει καταγγελίες στην αστυνομία για την φερόμενη κακοποίηση των παιδιών τους.

«Το δημόσιο σχολικό σύστημα αποτελεί πηγή υπερηφάνειας σε αυτή τη χώρα, αλλά δυστυχώς στη Γαλλία σήμερα δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι η δημόσια υπηρεσία εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών».

Οι σχολικοί επιθεωρητές είναι ενήλικες που είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, του διαλείμματος, του ύπνου και των δραστηριοτήτων μετά το σχολείο, περνώντας μερικές φορές περισσότερο χρόνο με τα παιδιά από τους εκπαιδευτικούς. Δεν απασχολούνται απευθείας από τα σχολεία ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά προσλαμβάνονται από το δημαρχείο ή τις τοπικές αρχές – συχνά χωρίς εκπαίδευση ή επαγγελματικά διπλώματα και όλο και περισσότερο σε περιστασιακή βάση, με πολλούς να πληρώνονται με την ώρα.

Το νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτικό στη Γαλλία από την ηλικία των τριών ετών και οι σχολικοί επιθεωρητές αποτελούν βασική καθημερινή παρουσία για παιδιά ηλικίας από τριών έως 11 ετών.

Οι κατηγορίες εναντίον των σχολικών επιθεωρητών που έχουν αναφερθεί από γονείς σε όλη τη Γαλλία περιλαμβάνουν παιδιά που δέχονται φωνές, σπρώχνονται, τραβούν τα μαλλιά τους, τους αρνούνται φαγητό, τους αναγκάζουν να φάνε μέχρι να κάνουν εμετό και δέχονται σεξουαλικές επιθέσεις ή βιασμούς.

Ο δικηγόρος Louis Cailliez, ο οποίος εκπροσωπεί δύο οικογένειες στο Παρίσι, υπέβαλε μηνύσεις στην αστυνομία τον Φεβρουάριο για τους φερόμενους βιασμούς των μαθητών του νηπιαγωγείου τους το 2025. Σε μια περίπτωση, ένα τρίχρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από έναν σχολικό επιστάτη σε ένα σχολείο στα δυτικά του Παρισιού. Σε μια άλλη περίπτωση, ένα τρίχρονο αγόρι φέρεται να βιάστηκε από τον ίδιο σχολικό επιστάτη που είχε μετακινηθεί σε διαφορετικό σχολείο μετά από καταγγελίες ότι είχε ασκήσει σωματική βία σε παιδιά.

Σοκαριστικές μαρτυρίες

Ο Cailliez είπε: «Ένα πρωί, το τρίχρονο αγόρι ένιωσε τόσο στενοχωρημένο μπροστά στις πύλες του σχολείου, αρνούμενο να μπει μέσα, που έπεσε σε ένα είδος έκστασης και η μητέρα του έκλαιγε. Ο διευθυντής έπρεπε να βγει έξω για να βάλει το παιδί στο σχολείο με το ζόρι, και εκείνη τη στιγμή ούτε η μητέρα του αγοριού ούτε ο διευθυντής ήξεραν γιατί».

Είπε ότι τα παιδιά υπέφεραν σωματικά και ψυχολογικά από τις επιπτώσεις της φερόμενης κακοποίησης. Είπε: «Είναι καθημερινό βασανιστήριο για τους γονείς που θέλουν να προχωρήσει η έρευνα για να διαπιστωθεί η κλίμακα των αδικημάτων».

Ο Cailliez δήλωσε ότι ο τομέας των σχολικών επιθεωρητών στη Γαλλία ήταν μια «καταστροφή» και μια «εθνική καταστροφή».

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στο Παρίσι η δίκη ενός σχολικού επιθεωρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών και πέντε ετών, σε ένα νηπιαγωγείο στο 11ο διαμέρισμα. Η ετυμηγορία αναμένεται τον επόμενο μήνα σε μια άλλη υπόθεση ενός 47χρονου σχολικού επιθεωρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα 10χρονων κοριτσιών στο Παρίσι.

*Με πληροφορίες από τον Guardian