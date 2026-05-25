Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 08:47
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Γαλλία: «Μαζικό» σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών – Σχολικό προσωπικό ερευνάται για βία και σεξουαλική επίθεση
Κόσμος 25 Μαΐου 2026, 08:54

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Η Γαλλία αντιμετωπίζει ένα σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών, καθώς «επιθεωρητές» σε δεκάδες δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ερευνώνται για βία, σεξουαλική επίθεση και βιασμό.

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών ετών από σχολικούς επιθεωρητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για μεσημεριανό γεύμα, τον ύπνο και τις δραστηριότητες μετά το σχολείο, όπως επιβεβαίωσαν οι εισαγγελείς.

«Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς», δήλωσε η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό. Οι δικηγόροι δήλωσαν ότι οι έρευνες περιελάμβαναν τον φερόμενο βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών και τεσσάρων ετών.

Οι ομάδες γονέων δήλωσαν ότι αγωνίζονται εδώ και χρόνια για να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι καταγγελίες. Είπαν ότι οι αποτυχίες στη διαδικασία στρατολόγησης και στον έλεγχο των σχολικών επιθεωρητών επέτρεψαν τη συνέχιση της κακοποίησης.

Σωματική και ψυχολογική κακοποίηση

«Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο», δήλωσε ο Φλοριάν Λαστέλ, δικηγόρος τριών οικογενειών στο Παρίσι που έχουν υποβάλει καταγγελίες στην αστυνομία για την φερόμενη κακοποίηση των παιδιών τους.

«Το δημόσιο σχολικό σύστημα αποτελεί πηγή υπερηφάνειας σε αυτή τη χώρα, αλλά δυστυχώς στη Γαλλία σήμερα δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι η δημόσια υπηρεσία εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών».

Οι σχολικοί επιθεωρητές είναι ενήλικες που είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, του διαλείμματος, του ύπνου και των δραστηριοτήτων μετά το σχολείο, περνώντας μερικές φορές περισσότερο χρόνο με τα παιδιά από τους εκπαιδευτικούς. Δεν απασχολούνται απευθείας από τα σχολεία ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά προσλαμβάνονται από το δημαρχείο ή τις τοπικές αρχές – συχνά χωρίς εκπαίδευση ή επαγγελματικά διπλώματα και όλο και περισσότερο σε περιστασιακή βάση, με πολλούς να πληρώνονται με την ώρα.

Το νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτικό στη Γαλλία από την ηλικία των τριών ετών και οι σχολικοί επιθεωρητές αποτελούν βασική καθημερινή παρουσία για παιδιά ηλικίας από τριών έως 11 ετών.

Οι κατηγορίες εναντίον των σχολικών επιθεωρητών που έχουν αναφερθεί από γονείς σε όλη τη Γαλλία περιλαμβάνουν παιδιά που δέχονται φωνές, σπρώχνονται, τραβούν τα μαλλιά τους, τους αρνούνται φαγητό, τους αναγκάζουν να φάνε μέχρι να κάνουν εμετό και δέχονται σεξουαλικές επιθέσεις ή βιασμούς.

Ο δικηγόρος Louis Cailliez, ο οποίος εκπροσωπεί δύο οικογένειες στο Παρίσι, υπέβαλε μηνύσεις στην αστυνομία τον Φεβρουάριο για τους φερόμενους βιασμούς των μαθητών του νηπιαγωγείου τους το 2025. Σε μια περίπτωση, ένα τρίχρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από έναν σχολικό επιστάτη σε ένα σχολείο στα δυτικά του Παρισιού. Σε μια άλλη περίπτωση, ένα τρίχρονο αγόρι φέρεται να βιάστηκε από τον ίδιο σχολικό επιστάτη που είχε μετακινηθεί σε διαφορετικό σχολείο μετά από καταγγελίες ότι είχε ασκήσει σωματική βία σε παιδιά.

Σοκαριστικές μαρτυρίες

Ο Cailliez είπε: «Ένα πρωί, το τρίχρονο αγόρι ένιωσε τόσο στενοχωρημένο μπροστά στις πύλες του σχολείου, αρνούμενο να μπει μέσα, που έπεσε σε ένα είδος έκστασης και η μητέρα του έκλαιγε. Ο διευθυντής έπρεπε να βγει έξω για να βάλει το παιδί στο σχολείο με το ζόρι, και εκείνη τη στιγμή ούτε η μητέρα του αγοριού ούτε ο διευθυντής ήξεραν γιατί».

Είπε ότι τα παιδιά υπέφεραν σωματικά και ψυχολογικά από τις επιπτώσεις της φερόμενης κακοποίησης. Είπε: «Είναι καθημερινό βασανιστήριο για τους γονείς που θέλουν να προχωρήσει η έρευνα για να διαπιστωθεί η κλίμακα των αδικημάτων».

Ο Cailliez δήλωσε ότι ο τομέας των σχολικών επιθεωρητών στη Γαλλία ήταν μια «καταστροφή» και μια «εθνική καταστροφή».

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στο Παρίσι η δίκη ενός σχολικού επιθεωρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών και πέντε ετών, σε ένα νηπιαγωγείο στο 11ο διαμέρισμα. Η ετυμηγορία αναμένεται τον επόμενο μήνα σε μια άλλη υπόθεση ενός 47χρονου σχολικού επιθεωρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα 10χρονων κοριτσιών στο Παρίσι.

*Με πληροφορίες από τον Guardian 

ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Μήπως η πλευρά που κοιμόμαστε επηρεάζει το πώς νιώθουμε όλη μέρα;

Euronext Athens: Οι επόμενες «αφίξεις» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών

Euronext Athens: Οι επόμενες «αφίξεις» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών

Καμπανάκι για τον Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό – Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα
Κόσμος 25.05.26

Στον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας έκανε λόγο για 204 θανάτους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας

Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση
Νεο-ιμπεριαλισμός 25.05.26

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση για τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ επανέρχονται με σχέδια ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στο αρκτικό νησί, δοκιμάζοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις με την Ευρώπη

Φραντσέσκο Σαρατσένο: Η Ιταλία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, αλλά όχι λόγω χρέους
Συνέντευξη 25.05.26

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και φαίνεται ανίκανη να διαμορφώσει μια σοβαρή μακροπρόθεσμη στρατηγική» λέει ο Ιταλός οικονομολόγος αναπληρωτής διευθυντής του γαλλικού οικονομικού think tank OFCE

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων
Πόλεμος στο Ιράν 25.05.26

Τα προληπτικά μέτρα, που αποσκοπούν στο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το CBS.

Ακτή Ελεφαντοστού: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στην Αμπιτζάν
Αφρική 25.05.26

Οι καταρρεύσεις κτιρίων στην Αμπιτζάν δεν είναι σπάνιες εν μέσω δημογραφικής ακμής κι εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης. Ωστόσο αυτή η ανάπτυξη ενίοτε προσλαμβάνει χαοτικό χαρακτήρα

Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές
Αφρική 25.05.26

Οι απαχθέντες από τους τζιχαντιστές -52 άνδρες, 33 γυναίκες, 7 παιδιά - διασώθηκαν στην περιοχή Μπιου της πολιτείας Μπορνό. Ο στρατός δεν διευκρίνισε για πόσο καιρό οι διασωθέντες ήταν αιχμάλωτοι.

Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος
Ενεργειακή κρίση 25.05.26

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ. Το αμερικανικό πετρέλαιο Μπρεντ άνοιξε στις ασιατικές αγορές με πτώση 5%.

Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης
Έκθεση SIPRI 25.05.26

Οι ολοένα πιο οξυμένες γεωπολιτικές εντάσεις και η συνεχιζόμενη κρίση της χρηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη (SIPRI).

Εξακομματική Βουλή στην Κύπρο – Τα αποτελέσματα στο 100% της καταμέτρησης
Βουλευτικές εκλογές 24.05.26

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση στην Κύπρο. Πρώτος ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), με δεύτερο το ΑΚΕΛ, με μικρή διαφορά. Δεν υπάρχει κόμμα που να μπορεί να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση.

Το Ισραήλ σε προεκλογικό πυρετό – Γιατί μια ήττα Νετανιάχου δεν θα αλλάξει τίποτα
Αυταπάτες 24.05.26

«Αυτοί οι διεκδικητές δεν αντιπροσωπεύουν ρήξη με τις πιο επιβλαβείς ιδεολογίες του Ισραήλ και την απαράδεκτη πολιτική πραγματικότητα που αυτές καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 24.05.26 Upd: 00:14

«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια
On Field 25.05.26

Όλα όσα οι υπόλοιποι ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός τα πετυχαίνει στο… 3% της ιστορίας του. Ευρωπαϊκά, νταμπλ, 3 ντουζίνες τρόπαια σε ομαδικά σπορ και η ζωή -της κορυφής- συνεχίζεται.

Άκης Στρατόπουλος
Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων
A new hope? 25.05.26

Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Φροίξος Φυντανίδης
Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again
English edition 25.05.26

Olympiacos B.C. are champions of Europe once again, defeating Real Madrid Baloncesto 92-85 in a dramatic EuroLeague final to capture their fourth continental title.

Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των εσωτερικών ελέγχων στο Δημόσιο
Αποκαλυπτική έκθεση 25.05.26

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Εμπνέοντας την κοινωνία ξανά
Editorial 25.05.26

Το μεγάλο στοίχημα είναι η κοινωνία να θεωρήσει ότι υπάρχουν πολιτικές προτάσεις που την εμπνέουν και την κινητοποιούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

