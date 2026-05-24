Κόσμος 24 Μαΐου 2026, 21:55

Κίεβο: Πλήγμα στο γραφείο του ΠΟΥ – Κάλεσμα να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον αμάχων

Το ουκρανικό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πληγμάτων ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του.

Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το ουκρανικό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πληγμάτων που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του, ο οποίος κάλεσε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των αμάχων.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από εκατό τραυματίσθηκαν στην Ουκρανία από εντατικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που στοχοθέτησαν κυρίως την πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις αρχές, με το Κίεβο και τη Μόσχα να ανακοινώνουν πως χρησιμοποιήθηκε από τη Ρωσία ο υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος Ορέσνικ.

«Πολυάριθμα πλήγματα» στο Κίεβο

Μέσα στη νύκτα, το γραφείο του ΠΟΥ «επλήγη από τα συντρίμμια ενός από τα πολυάριθμα πλήγματα εναντίον της πόλης, τα οποία κατέστρεψαν παράθυρα του δευτέρου ορόφου», ανακοίνωσε μέσω του X ο γενικός διευθυντής του, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες.

«Αυτό το κτίριο στεγάζει πολυάριθμες υπηρεσίες του ΟΗΕ, επιπλέον του ΠΟΥ. Δεν τραυματίσθηκε κανείς», διευκρίνισε.

«Νεκροί και τραυματίες αναφέρθηκαν μέχρι τώρα έπειτα από επιθέσεις αυτή τη νύκτα εναντίον των πολιτικών υποδομών. Οι επιθέσεις εναντίον της υγείας και των αμάχων πρέπει να σταματήσουν. Καλούμε άλλη μια φορά σε κατάπαυση του πυρός. Η ειρήνη είναι το καλύτερο φάρμακο», δήλωσε επίσης ο Τέντρος.

Η Ρωσία στοχοθέτησε την Ουκρανία με «90 πυραύλους και 600 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», από τα οποία 55 και 549 αντιστοίχως αναχαιτίσθηκαν, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Τουρισμός
Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 24.05.26

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο

«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Σύνταξη
Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»
Ακρότητες 24.05.26

Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα επέμβασης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ
Δύσκολο παζλ 24.05.26

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, βλέπει ο Λευκός Οίκος, αμερικανικά εμπόδια η Τεχεράνη. Η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, καθώς ο Τραμπ υποστήριξε ότι όλα «πρέπει να γίνουν σωστά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μέση Ανατολή: Σε τι συμφώνησαν Τραμπ – Νετανιάχου πριν την τελική συμφωνία με το Ιράν
Κόσμος 24.05.26

Σε τι συμφώνησαν Τραμπ - Νετανιάχου πριν την τελική συμφωνία με το Ιράν

Πιθανή είναι μέσα στις επόμενες ώρες μια τελική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου και ιρανών αξιωματούχων να συγκλίνουν στο ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε ένα συμβιβασμό.

Σύνταξη
Κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι
Συνεχίζονται οι έρευνες 24.05.26

Κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι

Διασώστες στο σημείο της τραγωδίας σκαρφαλώνουν πάνω σε έναν σωρό από πλάκες σκυροδέματος και κομμάτια από χάλυβα, καθώς αναζητούσαν επιζώντες

Σύνταξη
Προς μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Πώς αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον
«Συνθηκολόγηση!» 24.05.26

Προς μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Πώς αντιδρούν Ισραήλ και τα γεράκια στην Ουάσιγκτον

Το Τελ Αβίβ και οι «αντιπρόσωποί» του στις ΗΠΑ ίσως περνάνε τις χειρότερες διπλωματικές στιγμές των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι η φιλοπολεμική τους ατζέντα φαίνεται να ανατρέπεται από την ίδια την Ουάσιγκτον.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης
Κόσμος 24.05.26

Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης

Μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιούρ Οζέλ από την προεδρία του CHP για «παρατυπίες» στο συνέδριο, ο πρώην επικεφαλής Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε την αστυνομία να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος

Σύνταξη
Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
ARD 24.05.26

Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Σύνταξη
Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Κόσμος 24.05.26

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία

Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ιαπωνία ότι θα καθυστερήσουν να παραδώσουν τους Tomahawk – Ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Financial Times 24.05.26

Οι ΗΠΑ καθυστερούν την παράδοση Tomahawk στην Ιαπωνία, λόγω ελλείψεων μετά τον πόλεμο στο Ιράν

Η επιχείρηση Epic Fury των ΗΠΑ στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με την Ουάσιγκτον να ενημερώνει τους συμμάχους της ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις

Σύνταξη
Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ
Πυρηνικές κεφαλές 24.05.26

Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ

Την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Ορέσνικ κατήγγειλε η Κάγια Κάλας που υποστήριξε ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και για αυτό τρομοκρατεί τις ουκρανικές πόλεις

Σύνταξη
Εκλογές στην Κύπρο: Η αποχή δεν είναι επιλογή, είπε ο Χριστοδουλίδης – «Δεν αγωνιώ για το αποτέλεσμα»
Βουλευτικές 24.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Η αποχή δεν είναι επιλογή, είπε ο Χριστοδουλίδης – «Δεν αγωνιώ για το αποτέλεσμα»

«Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, θα ενημερώνομαι για τον τελικό στην Αθήνα», ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι δηλώσεις του μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος

Σύνταξη
Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους
Κόσμος 24.05.26

Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Οι εξελίξεις 24.05.26

Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» - Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος
Πόλεμος 24.05.26

Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος

Το φετινό ανοιξιάτικο Met Gala εξελίχθηκε στην πιο εκρηκτική και αμφιλεγόμενη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, φέρνοντας στο φως τη βαθιά ρήξη ανάμεσα στην ελίτ της μόδας και την κοινή γνώμη για τους Μπέζος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη
Παναθηναϊκός 24.05.26

Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη

Η επιτυχία του Γιάκομπ Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Θα χρειαστεί τη βοήθεια όλου του συλλόγου, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο εργαζόμενο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)
Euroleague 24.05.26

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)

Ο εκ των διοικητικών ηγετών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφτασε στο Telekom Center Athens για τον τελικό με τη Ρεάλ και σημείωσε πως δεν έχει άγχος για το μεγάλο ματς.

Σύνταξη
Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία
Δυναστεία 24.05.26

Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία

Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ, ιδρυτή της Mango και πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ γράφει η El Pais

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καιρός: Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Πρόγνωση 24.05.26

Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες από τον Γιάννη Καλλιάνο.

Σύνταξη
Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του
Ελλάδα 24.05.26

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του

Ο 35χρονος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία το 2024, καθώς και για υποθέσεις ναρκωτικών, για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους και για παραβάσεις ΚΟΚ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

