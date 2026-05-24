Ισχυρές εκρήξεις στo Kίεβο σε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας
Τις τελευταίες ώρες η Ρωσία έχει χτυπήσει την Ουκρανία με drones, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, πυραύλους από αεροπλάνα και Ορέσνικ σε τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετέδωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου, έπειτα από συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας εξαιτίας «μαζικής» επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους.
«Η πρωτεύουσα υφίσταται μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Είναι πιθανές νέες εκτοξεύσεις. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.
Έκανε κατόπιν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις τοποθεσίες που χτυπήθηκαν στην πόλη και τρεις τραυματίες, επικαλούμενος ακόμη προκαταρκτικές πληροφορίες.
Δημοσιογράφοι του AFP στην ουκρανική πρωτεύουσα είδαν δεκάδες ανθρώπους να βρίσκουν καταφύγιο σε σταθμό του μετρό, στο κέντρο της πόλης, καθώς εκρήξεις έκαναν κτίρια να τρέμουν. Κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη χώρα.
Νέα χρήση του πυραύλου Ορέσνικ από την Ρωσία
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τον πληθυσμό χθες Σάββατο εναντίον πιθανής ρωσικής επίθεσης μεγάλου εύρους, κατά την οποία προέβλεψε πως ήταν πιθανή η χρήση συγκριτικά νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς, γνωστού με την ονομασία Ορέσνικ, που αναπτύχθηκε πέρυσι στη Λευκορωσία.
Εξ όσων είναι γνωστά, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει τον πύραυλο αυτό δυο φορές αφότου εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022: τον Νοέμβριο του 2024, εναντίον στρατιωτικού εργοστασίου· και τον Ιανουάριο του 2026, εναντίον αεροναυπηγικού εργοστασίου στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με κράτη μέλη του NATO.
Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυσε πως θα ακολουθούσαν αντίποινα έπειτα από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε σχολικά κτίρια στην Σταραμπίλσκ, σε τομέα της ουκρανικής επικράτειας υπό ρωσικό έλεγχο, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, όταν σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 40 και πλέον.
Το Κίεβο αρνήθηκε ότι έπληξε πολιτικούς στόχους, διαβεβαίωσε ότι στοχοποίησε μονάδα χειρισμού ρωσικών drones στην περιοχή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
