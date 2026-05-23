Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ

Ο αριθμός των νεκρών από επίθεση με drone σε φοιτητική εστία στην περιοχή Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, που ελέγχεται από τη Ρωσία, έχει αυξηθεί σε 18, με πολλά από τα θύματα να είναι νεαρές γυναίκες, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι το Σάββατο, μετά από έντονη συζήτηση στον ΟΗΕ σχετικά με το περιστατικό.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε το στρατό του να προετοιμάσει επιλογές για αντίποινα κατά της Ουκρανίας την Παρασκευή, αφού η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για αυτό που περιέγραψε ως σκόπιμη επίθεση με drone σε σχολή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην πόλη Σταρομπίλσκ.

Ο στρατός της Ουκρανίας αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση, αναφέροντας ότι είχε χτυπήσει μια ελίτ μονάδα διοίκησης drone στην περιοχή και ότι οι δυνάμεις του συμμορφώθηκαν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν υπήρχαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα γεγονότα.

Στο σημείο του συμβάντος το Σάββατο, ένας γερανός εργαζόταν για να απομακρύνει τα ερείπια από ένα τεράστιο άνοιγμα στο κτίριο. Μέσα σε μια κατεστραμμένη αίθουσα διδασκαλίας, τούβλα και σκόνη κάλυπταν σειρές από θρανία μαθητών, ενώ στον τοίχο ήταν γραμμένο «I love English». Αλλού, μια σκάλα ήταν μπλοκαρισμένη από συντρίμμια.

Το Ria Novosti κάνει λόγο για 18 νεκρούς

Το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 18, επικαλούμενο το υπουργείο έκτακτης ανάγκης. Τρία άτομα παρέμεναν παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

Ο Λεονίντ Πασέτσνικ, επικεφαλής της διοίκησης που έχει εγκαταστήσει η Ρωσία στην περιοχή, δημοσίευσε έναν προκαταρκτικό κατάλογο με λεπτομέρειες για τα 21 θύματα. Ήταν κυρίως γυναίκες και η νεότερη είχε μόλις κλείσει τα 18. Δημοσίευσε επίσης έναν κατάλογο με 41 τραυματίες, ο νεότερος εκ των οποίων ήταν 15 ετών.

Ένας κάτοικος της περιοχής είπε ότι οι ρουκέτες είχαν στοχεύσει μια πρώην βάση και στη συνέχεια τα drones χτύπησαν την φοιτητική εστία, προκαλώντας πυρκαγιές.

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συγκάλεσε η Ρωσία την Παρασκευή, η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για εγκλήματα πολέμου σχετικά με το περιστατικό, ενώ η Ουκρανία δήλωσε ότι επρόκειτο για αβάσιμη κατηγορία που δεν είχε επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Αρκετές χώρες ζήτησαν πρόσβαση στον χώρο, ενώ αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταδίκασαν κάθε επίθεση εναντίον αμάχων, υπενθυμίζοντας τη ρωσική πυραυλική επίθεση σε αποθήκη του ΟΗΕ στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο εργαζομένων και την καταστροφή ανθρωπιστικής βοήθειας αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Η Ρωσία έχει στοχεύσει τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και τις υποδομές της Ουκρανίας, ενώ η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου εντός της Ρωσίας φέτος, με αποτέλεσμα μερικές φορές να υπάρχουν θύματα. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχεύουν αμάχους.

Πτώση συντριμμιών από drones προκάλεσε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα και δύο άτομα τραυματίστηκαν, ανέφεραν Ρώσοι αξιωματούχοι νωρίς το Σάββατο.