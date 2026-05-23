Πολύχρωμη παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για το 10ο αυτοοργανωμένο Pride
Στο πλαίσιο του 10ου αυτοοργανωμένου Pride δεκάδες άτομα διαδήλωσαν στη Θεσσαλονίκη φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της διαφορετικότητας, του έρωτα αλλά και της Παλαιστίνης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ένα πολύχρωμο και συμπεριληπτικό ανθρώπινο ποτάμι ξεχύθηκε στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης το απόγευμα του Σαββάτου, 23 Μάιου.
Ο λόγος για το 10ο αυτοοργανωμένο Pride, στο πλαίσιο του οποίου δεκάδες άτομα διαδήλωσαν φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της διαφορετικότητας, του έρωτα αλλά και της Παλαιστίνης.
Το κεντρικό τους πανό ανέφερε τη φράση «No Pride in war», δηλαδή καμία περηφάνια στον πόλεμο, ενώ αρκετά άτομα κρατούσαν σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου, σύμφωνα με το voria.gr.
«Επιλέγουμε έναν κόσμο συμπεριληπτικό και φροντιστικό για όλα μας. Επιλέγουμε τη ζωή. Με όλα τα χρώματα της», τόνιζαν οι συγκεντρωμένοι. Νωρίτερα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, στο κέντρο της πόλης.
«Το επετειακό 10ο Αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride είναι από μόνο του μια μεγάλη επιτυχία της λοατκια+ κοινότητας της πόλης. Χαιρόμαστε που ήμασταν η ομάδα που ανέλαβε την αρχική πρωτοβουλία για αυτό και παρέμεινε ενεργή στη συνδιαμόρφωση του Αυτοοργανωμένου Pride όλα αυτά τα χρόνια. Στις σημερινές συνθήκες της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ελλάδα και παντού, αλλά και του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, φεστιβάλ όπως το Αυτοοργανωμένο Pride μπορούν να ενισχύσουν τις αντιπολεμικές και αντιφασιστικές αντιστάσεις της κοινωνίας. Ενάντια στον πόλεμο και τον φασισμό, εμείς αντιτάσσουμε τη ζωή, τον έρωτα, την περηφάνια μας», τονίζοταν, μεταξύ άλλων, στο κάλεσμα για το αυτοργανωμένο pride από την ομάδα Sylvia Rivera.
Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα:
- Μπολόνια – Ίντερ 3-3: «Χορταστική» ισοπαλία στο «Νταλ’ Άρα»
- Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ
- Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
- Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
- Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)
- Οι χρυσές business του Μουντιάλ λίγο πριν από τη… σέντρα
- Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»
- «Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις