Αυτοοργανωμένο Trans Pride της Αθήνας: «Η χαρά μας είναι επαναστατική, με την Παλαιστίνη ως τη λευτερία»

Το αυτοοργανωμένο Trans Pride της Αθήνας έλαβε χώρα σήμερα, 4 Οκτωβρίου, στην πλατεία Κλαυθμώνος, με το κάλεσμα να αναφέρει ότι «η χαρά μας είναι επαναστατική, δεν ξέρει που χωράει στο θεσμικό pride. Η οργή μας ξέρει».

Ανάμεσα στα συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας, ήταν «Τέμπη, Πύλος, Παλαιστίνη, δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη», «Ούτε στην Αθήνα, ούτε και πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά» και «Αυτό, αυτό, αυτό είναι σωστό, κλωτσιές με δωδεκάποντα να βάλετε μυαλό».

«Πάντα υπήρχαμε και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε παντού»

Το trans Pride, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι αποτέλεσμα «μιας ανοιχτής συνέλευσης» καθώς τα άτομα που συμμετέχουν υποστηρίζουν ότι η «συσπείρωσή μας αρχίζει από εμάς, οριζόντια και από τα κάτω».

Παράλληλα, εκφράζουν την διαφωνία τους με τα θεσμικά Pride, καθώς όπως αναφέρουν: «Tο pride ξεκίνησε ως εξέγερση κατά της αστυνομικής βίας, το 1969 στο Stonewall Inn, κλιμακώνοντας μια σειρά κινητοποιήσεων στη διάρκεια των δεκαετιών του 50′ και του 60′, με τα τρανς άτομα στην πρώτη γραμμή. Στην Ελλάδα, τα πρώτα pride οργανώθηκαν τις δεκαετίες του 80′ και 90′ ως συγκεντρώσεις ή πάρτυ. Με τα πρώτα θεσμικά πλαισιωμένα pride από το 2005, βλέπουμε ήδη την απόκλιση τους από τον αρχικό εξεγερσιακό χαρακτήρα».

»Η χαρά μας είναι επαναστατική. Δεν ξέρει παρόλα αυτά που χωράει μεταξύ των πολυεθνικών που πουλάνε τις ταυτότητες μας ως προϊόντα ή μεταξύ των κομμάτων που τάζουν σωτηρία και θεσμική αποδοχή. Δίπλα στους μπάτσους που εφαρμόζουν την συστημική και ταξική βία. Παρακολουθώντας αποικιοκρατικά συστήματα όπως το Ισραήλ να “καλύπτει” την γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού με τις σημαίες μας. Βλέποντας την επανειλημμένη διαγραφή των τρανς ατόμων ακόμα και από τους ΛΟΑ(ΤΚΙ+) φορείς», προσθέτουν.

Το κάλεσμα καταλήγει στο ότι: «Χάσαμε τη Ζάκι από νοικοκυραίους. Χάσαμε τις τρανς αδερφές μας στις φυλακές Εβίν από την αποικιοκρατία. Χάσαμε την Άννα από τον ρατσισμό και το τρανσμισογυνισμό. Χάσαμε τη Δήμητρα από τρανσφοβία χρόνων και πρακτικές μεταστροφής. Χάσαμε τον Βαγγέλη από την ομοφοβία. Ως τρανς άτομα πάντα υπήρχαμε και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε παντού».