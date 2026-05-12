Rainbow Map 2026: Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες της Ευρώπης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα – Η θέση της Ελλάδας
LGBTQI+ 12 Μαΐου 2026, 18:40

Rainbow Map 2026: Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες της Ευρώπης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα – Η θέση της Ελλάδας

Αυτές είναι οι πιο ασφαλείς και οι πιο επικίνδυνες χώρες στην Ευρώπη για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα το 2026 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Rainbow Map

Λουκάς Καρνής
Η ετήσια έκθεση Rainbow Map 2026 για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα από την ILGA-Europe έχει ανατροπή στην κορυφή.

Στην 18η έκδοση της έρευνας, 49 ευρωπαϊκά κράτη αξιολογήθηκαν με αυστηρά κριτήρια που αφορούν τη νομοθετική προστασία, την κοινωνική ενσωμάτωση και τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς έρχεται από τον ευρωπαϊκό Νότο, με την Ισπανία να κατακτά την πρώτη θέση, εκθρονίζοντας τη Μάλτα μετά από μια δεκαετία κυριαρχίας.

Στον αντίποδα, ο χάρτης αποτυπώνει ένα βαθύ χάσμα, με τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν να παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα της κατάταξης, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα μέλη της κοινότητας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Rainbow Map 2026, η Ισπανία κατέλαβε την κορυφή χάρη στην εισαγωγή νέων νομικών προστασιών, όπως η δημιουργία ανεξάρτητης αρχής κατά των διακρίσεων και η πλήρης αποϊατρικοποίηση των τρανς ταυτοτήτων.

«Η πρωτιά της Ισπανίας είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του τι είναι εφικτό όταν μια κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά την πρόοδο» είπε σε δήλωση της η αναπληρώτρια διευθύντρια της ILGA-Europe, Κάτριν Χούγκεντουμπελ.

Την πρώτη πεντάδα των πλέον προοδευτικών χωρών στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα συμπληρώνουν η Μάλτα, η Ισλανδία, το Βέλγιο και η Δανία.

Στον αντίποδα, η κατάσταση παραμένει δραματική για τις χώρες που βρίσκονται στο τέλος της λίστας. Η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν μοιράζονται την τελευταία θέση με το ελάχιστο ποσοστό του 2%, αντικατοπτρίζοντας την πλήρη απουσία νομικής προστασίας.

Στις χειρότερες χώρες για να ζει κανείς ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο περιλαμβάνονται επίσης η Τουρκία, η Λευκορωσία και η Αρμενία, ενώ η Ιταλία βρίσκεται στην απογοητευτική 36η θέση, χαμηλότερα από πολλές άλλες δυτικές δημοκρατίες.

Ευρώπη δύο ταχυτήτων

Η έκθεση αναδεικνύει μια σαφή διαίρεση στην ήπειρο. Από τη μία πλευρά, χώρες όπως η Φινλανδία, η Γερμανία, η Νορβηγία και η Σουηδία διατηρούν υψηλές βαθμολογίες, προάγοντας ένα περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής.

Από την άλλη, το Ηνωμένο Βασίλειο, που κάποτε πρωτοστατούσε, βρίσκεται πλέον στη μέση της λίστας με σκορ 44%, εξαιτίας της έντονης δημόσιας συζήτησης κατά των τρανς δικαιωμάτων που έχει υπονομεύσει την πρόοδο των τελευταίων ετών.

Η Χούγκεντουμπελ υπογραμμίζει πως ο φετινός χάρτης αφηγείται δύο διαφορετικές ιστορίες. «Υπάρχει η ιστορία του θάρρους, όπως αυτή της Ισπανίας, και η ιστορία ενός αυξανόμενου κινδύνου που δεν πρέπει να υποτιμηθεί» πρόσθεσε.

Η άνοδος της ρητορικής μίσους, ακόμη και σε χώρες με προηγμένη νομοθεσία όπως η Ισπανία —όπου οι επιθέσεις τριπλασιάστηκαν σε δύο χρόνια— αποδεικνύει ότι οι νόμοι από μόνοι τους δεν αρκούν για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην καθημερινότητα.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση. Η κατάταξη προέκυψε μετά τη νομιμοποίηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών, μια εξέλιξη που αντανακλά τη γενικότερη ευρωπαϊκή εικόνα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα η οποία παραμένει βαθιά άνιση με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες της ηπείρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η χώρα μας επιτυγχάνει την υψηλότερη επίδοσή της στον χώρο δράσης της κοινωνίας των πολιτών με ποσοστό 83,33%, ενώ ακολουθεί ο τομέας της ισότητας και της μη διάκρισης με 82,48%, δείχνοντας μια ισχυρή τάση προς τη θεσμική θωράκιση των δικαιωμάτων.

«Το ερώτημα που πρέπει πλέον να απαντήσει κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη είναι σε ποια από τις δύο ιστορίες θέλει να ανήκει»

Στους υπόλοιπους δείκτες, η ελληνική πραγματικότητα εμφανίζει μια πιο σύνθετη εικόνα, με τα εγκλήματα και τη ρητορική μίσους να αγγίζουν το 69,51%, ενώ η νομική αναγνώριση φύλου και τα ζητήματα οικογένειας κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα με 64,86% και 64,29% αντίστοιχα.

Η σωματική ακεραιότητα των ίντερσεξ ατόμων αξιολογείται με 60%, ωστόσο η πιο αδύναμη επίδοση καταγράφεται στον τομέα του ασύλου, όπου το ποσοστό περιορίζεται στο 33,33%, αναδεικνύοντας τις σημαντικές προκλήσεις που παραμένουν ανοιχτές για την πλήρη εναρμόνιση της χώρας με τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρότυπα ισότητας.

Η επόμενη μέρα

Η κατάταξη του 2026 λειτουργεί ως μια ηχηρή υπενθύμιση ότι τα δικαιώματα δεν είναι ποτέ δεδομένα. Ενώ χώρες όπως η Ισλανδία και η Ισπανία κάνουν άλματα μπροστά, άλλες όπως η Μονακό, η Ρουμανία και η Γεωργία παραμένουν εγκλωβισμένες σε συντηρητικά πρότυπα που περιορίζουν την ελευθερία των πολιτών τους.

Η Χούγκεντουμπελ καταλήγει πως «κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη πρέπει τώρα να αποφασίσει σε ποια πλευρά της ιστορίας θέλει να βρίσκεται», τονίζοντας ότι η πολιτική γενναιότητα είναι μια συνειδητή επιλογή που μπορεί να αναχαιτίσει τον αυταρχισμό.

MSCI: Μπαίνει στον δείκτη Greece Standard η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Wall Street: Στοπ στο ράλι λόγω πληθωρισμού

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;
Media 13.05.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;

Τα παιδιά μας αυτοκτονούν • Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Σύνταξη
Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Άνετα 13.05.26

Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
Πολιτική κρίση 13.05.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής

Το γεγονός ότι ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών δεν έχει επαρκή αριθμό βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, ήταν ο μόνος λόγος που ο Κιρ Στάρμερ, προς το παρόν, κρατάει την πρωθυπουργία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Lamda: «Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο έργο του Ελληνικού
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

«Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο Ελληνικό

Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τις οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό – Ενδιαφέρον από επενδυτές αλλά και από όσους αναζητούν μόνιμη κατοικία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα
Υπέρλαμπρη 12.05.26

Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα

Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Σύνταξη
Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και «έδειξε» τον Ισπανό επιχειρηματία, Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες, ως υποψήφιο αντίπαλό του – Το who is who του 37χρονου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»
Ποπ διάθεση 12.05.26

Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»

Οι χρήστες των social media έχουν εκστασιαστεί με το act του Akyla από τη σκηνή της Eurovision, με έναν να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 12.05.26

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της άφησε σημείωμα στους γονείς της μέσα στο σακίδιο που είχε μαζί της - Στο διαμέρισμα της φίλης της που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή βρέθηκε το προσωπικό της ημερολόγιο

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Κόσμος 12.05.26

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Σύνταξη
Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης
Πολιτική 12.05.26

Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης

Στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε μια και καλή ότι η επιστροφή του γίνεται με όρους επαναφοράς στην εξουσία και όχι απλής συμμετοχής στα αντιπολιτευτικά δρώμενα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Δημοσκόπηση 12.05.26

Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν - Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

