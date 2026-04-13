Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus

Η περσινή Μεγάλη Εβδομάδα άφησε πίσω της εικόνες που προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση στην Κύπρο όταν σημαίες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας παραδόθηκαν στις φλόγες ενώ ομοφοβικά συνθήματα ακούστηκαν στις λαμπρατζιές της Λεμεσού.

Παρά τη δημόσια κατακραυγή και την κυκλοφορία του υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας χρόνος πέρασε χωρίς να υπάρξει καμία ουσιαστική δίωξη ή καταδίκη.

Η απουσία κυρώσεων προφανώς και λειτούργησε ενθαρρυντικά, καθώς το 2026 η ρητορική μίσους αναπαράχθηκε στους εορτασμούς του Πάσχα.

Η κανονικοποιημένη ομοφοβία καταγγέλθηκε από την Accept LGBTI – Cyprus με αναρτήσεις στα social media. Γράφει η οργάνωση:

Το φως της Ανάστασης δεν χρειάζεται φωτιές μίσους.

Όταν στις λαμπρατζιές καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ αντί για «Ιούδες», δεν έχουμε έθιμο∙ έχουμε εκπαίδευση στη βία και στον εκφασισμό της νεολαίας.

Δεν είναι «παιδιά που κάνουν χαζομάρες». Είναι οι αυριανοί ψηφοφόροι, γονείς, αστυνομικοί, δάσκαλοι. Όταν σήμερα τους χειροκροτούμε, αύριο μην απορήσουμε για τις πολιτικές μίσους που θα ψηφίζουν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΘΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ.

Η Εκκλησία, τα σωματεία, τα κόμματα και η Πολιτεία δεν είναι θεατές σε αυτό. Όταν σιωπούν, όταν «δεν βλέπουν» τι καίγεται στην κορυφή της λαμπρατζιάς, στέλνουν το μήνυμα ότι κάποιες ζωές αξίζουν λιγότερο.

Ειδικά από την Αστυνομία Κύπρου περιμένουμε όπως εφαρμόσει τον αντιρατσιστικό νόμο και τον νόμο για τη διάδοση μίσους, μέσω της άμεσης αποκαθήλωσης της σημαίας.

Ταυτόχρονα ζητούμε την πρόληψη τέτοιων φαινομένων πριν μετατραπούν σε κουλτούρα, μέσω της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ από την Αστυνομία για τις λαμπρατζιές, δίνοντας οδηγίες στους κατά τόπους αστυνομικούς σταθμούς όπως να αποτρέπουν/απαγορεύουν οποιασδήποτε μορφής αναστήλωσης σημαιών ή συμβόλων οποιασδήποτε ομάδας, πολιτικού κόμματος ή μειονότητας στις λαμπρατζιές.

Αγάπη δεν είναι εικόνες και κεριά μέσα, και καψάλισμα σημαιών έξω. Αγάπη είναι να προστατεύεις τον πλησίον ως εαυτόν – ειδικά όταν είναι ΛΟΑΤΚΙ+, προσφυγόπουλο, γυναίκα, οποιοσδήποτε γίνεται στόχος.

Αν η πίστη ή η «παράδοση» δεν χωράει αυτά τα παιδιά, τότε πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά∙ είναι η πίστη και η παράδοση.

Φέτος δεν σιωπούμε. Φωτογραφίζουμε, καταγγέλλουμε, απαιτούμε από Αστυνομία, Υπουργείο, Εκκλησία κόμματα και τοπικές αρχές να βάλουν τέλος σε λαμπρατζιές που γίνονται σχολείο μίσους.

Στο κάδρο το Ε.ΛΑ.Μ.

«Τα περιστατικά αυτά δεν εκπλήσσουν όσους παρακολουθούν την Ακροδεξιά στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια» σημειώνει η Νίκη Λαού στο ρεπορτάζ της βάζοντας στο κάδρο το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), το εθνικιστικό συντηρητικό κυπριακό πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε το 2008 με πρόεδρος τον Χρίστος Χρίστου.

Το Ε.ΛΑ.Μ. εκπροσωπείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τρεις βουλευτές. Επίσης εκπροσωπείται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ένα ευρωβουλευτή.

Ιδρυμένο μέσα από τις στάχτες της εθνικιστικής ριζοσπαστικοποίησης, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο κατάφερε σε λιγότερο από δύο δεκαετίες να αναδειχθεί σε ρυθμιστή του πολιτικού σκηνικού στην Κύπρο, εκμεταλλευόμενο την κρίση θεσμών και το μεταναστευτικό.

Το κόμμα επιδιώκει την πλήρη καθιέρωσή του ως κυρίαρχη «πατριωτική δύναμη» στη χώρα.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ξεκίνησε την πορεία του το 2008, αρχικά επιχειρώντας να εγγραφεί με την ονομασία «Χρυσή Αυγή – Πυρήνας Κύπρου», πρόταση που απορρίφθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρά το ισχνό ξεκίνημα στις ευρωεκλογές του 2009, η οικονομική κρίση του 2013 και η απαξίωση του παραδοσιακού κομματικού συστήματος προσέφεραν το απαραίτητο έδαφος για την ανάπτυξή του.

Η είσοδος στη Βουλή το 2016 με 3,71% αποτέλεσε το πρώτο σοβαρό ρήγμα, ενώ η σταδιακή αύξηση των ποσοστών του, που κορυφώθηκε με το 11,2% και την εκλογή του Γεάδη Γεάδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2024, επιβεβαίωσε ότι το Ε.ΛΑ.Μ δεν είναι πλέον μια «ψήφος διαμαρτυρίας», αλλά μια σταθερή επιλογή ενός σημαντικού μέρους της κυπριακής κοινωνίας.

Κύπρος και «στρατηγική Μελόνι»

Το Ε.ΛΑ.Μ χαρακτηρίζεται από έναν έντονο εθνικιστικό και συντηρητικό λόγο, με κύριους άξονες το Κυπριακό, το μεταναστευτικό και την υπεράσπιση των παραδοσιακών αξιών.

Τα τελευταία χρόνια, το κόμμα ακολουθεί το μοντέλο της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία, επιχειρώντας να παρουσιαστεί ως μια σοβαρή, πατριωτική εναλλακτική λύση. Η πλήρης διακοπή των σχέσεων με τη Χρυσή Αυγή μετά την καταδίκη της στην Ελλάδα ήταν ένα κρίσιμο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ένταξη του ΕΛΑΜ στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) το 2024 αποτέλεσε σημείο καμπής για τη διεθνή του αναγνώριση.

Με την παρουσία του στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και τη στενή συνεργασία με κόμματα όπως το Vox στην Ισπανία και τους Fratelli d’Italia, το κίνημα επιδιώκει να δείξει πως αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού και παγκόσμιου συντηρητικού μετώπου.

Η δικτύωση του επιτρέπει να μεταφέρει τη συζήτηση από τα τοπικά ζητήματα σε μια ευρύτερη σύγκρουση με την «woke» ατζέντα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό και την κοινωνία ενισχύοντας το προφίλ του ως προστάτη της εθνικής ταυτότητας.

Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το Ε.ΛΑ.Μ. σε μια σταθερή τροχιά ανόδου, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 12% και 16% στην πρόθεση ψήφου με τη στρατηγική του κόμματος εστιάζει πλέον στη διεύρυνση της βάσης του προς τη λαϊκή Δεξιά, επενδύοντας στη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη λειτουργία του κράτους και την οικονομική πίεση.

Άνοδος θρησκευτικού εθνικισμού

Σε έρευνα του 2024 στο περιοδικό Ethnicities για την άνοδο του θρησκευτικού εθνικισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Άννα Τριανταφυλλίδου καταλήγει ότι τα ακροδεξιά κόμματα της περιοχής χρησιμοποιούν τη θρησκεία για να χτίσουν αντίθεση μεταξύ «ηθικού λαού» και «διεφθαρμένης ελίτ» σημειώνει η Λαού.

Η πίστη λειτουργεί ως λεξιλόγιο του αποκλεισμού και μια μορφή ταυτότητας που τον υποστηρίζει. Η πανευρωπαϊκή έρευνα του Pew Research Center (Ιανουάριος 2025, 36 χώρες) βρίσκει ότι σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης το ποσοστό εκείνων που θεωρούν τη θρησκεία αναπόσπαστη από την εθνική ταυτότητα παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ και συνδέεται άμεσα με αποδοχή λαϊκιστικών και αυταρχικών αφηγημάτων.

Παράλληλα, η Κύπρος βλέπει σε τοίχους στις γειτονιές της το σύμβολο «Ιησούς Χριστός Νικά» φιγουράρει δίπλα σε υπογραφές διάφορων «ανεξάρτητων» ομάδων νεαρών που αυτοαποκαλούνται τοπικές «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

«Ασκείτο εδώ και καιρό λάθος στρατηγική σε θεσμικό επίπεδο», σχολίασε ο Στέφανος Ευαγγελίδης, γραμματέας της Accept ΛΟΑΤΚΙ+ Κύπρου, «η οποία δεν απευθύνθηκε στη γενική ανασφάλεια των καιρών μας, στις ανησυχίες της κοινωνίας, με λύσεις. Και έτσι οδηγηθήκαμε σε μια γενικότερη ανασφάλεια, και άτομα μειονοτήτων κατέληξαν να γίνονται οι αποδιοπομπαίοι τράγοι».

«Δόθηκε χώρος σε διάφορες πολιτικές ομάδες να χρησιμοποιήσουν και να προωθήσουν ένα ακροδεξιό αφήγημα. Όπως η Μελόνι και η Λεπέν, πατούν πάντα στο πιο γνώριμο, αυτό που προσφέρει ανακούφιση απέναντι στην ανασφάλεια».

«Υπάρχουν άνθρωποι στην Κύπρο που κάνουν διπλή ζωή, που δεν κάνουν come out στην οικογένειά τους, που φοβούνται να απευθυνθούν στην Αστυνομία όταν είναι θύματα εγκλημάτων μίσους. Δεν εμπιστεύονται. Κρύβονται. Υπάρχει έξαρση του bullying στα σχολεία. Το σχολείο σήμερα νοσεί καθώς στέλνει λάθος μηνύματα ψευδοσυντηρητισμού και μισαλλοδοξίας».

Τα ομοφοβικά περιστατικά βίας δεν είναι άγνωστα στην Κύπρο. Τον Φεβρουάριο του 2023, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε εκδήλωση της Accept στο ΤΕΠΑΚ ενώ πρόσφατα, 17χρονος στη Λακατάμια δέχτηκε επίθεση βάσει μόνο της εμφάνισής του.

Η νομική ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους του 2015 «παραμένει γράμμα κενό, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία καταδικαστική απόφαση, γεγονός που ενισχύει την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς».