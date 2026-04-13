Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus
13 Απριλίου 2026, 21:30

Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus

Η Κύπρος ολισθαίνει στη μισαλλοδοξία με σύμβολα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να καίγονται ως Ιούδες στις πασχαλινές λαμπρατζιές και ο ρόλος του Ε.ΛΑ.Μ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η περσινή Μεγάλη Εβδομάδα άφησε πίσω της εικόνες που προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση στην Κύπρο όταν σημαίες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας παραδόθηκαν στις φλόγες ενώ ομοφοβικά συνθήματα ακούστηκαν στις λαμπρατζιές της Λεμεσού.

Παρά τη δημόσια κατακραυγή και την κυκλοφορία του υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας χρόνος πέρασε χωρίς να υπάρξει καμία ουσιαστική δίωξη ή καταδίκη.

Η απουσία κυρώσεων προφανώς και λειτούργησε ενθαρρυντικά, καθώς το 2026 η ρητορική μίσους αναπαράχθηκε στους εορτασμούς του Πάσχα.

Η κανονικοποιημένη ομοφοβία καταγγέλθηκε από την Accept LGBTI – Cyprus με αναρτήσεις στα social media. Γράφει η οργάνωση:

«Η Εκκλησία, τα σωματεία, τα κόμματα και η Πολιτεία δεν είναι θεατές σε αυτό. Όταν σιωπούν, όταν «δεν βλέπουν» τι καίγεται στην κορυφή της λαμπρατζιάς, στέλνουν το μήνυμα ότι κάποιες ζωές αξίζουν λιγότερο»

Το φως της Ανάστασης δεν χρειάζεται φωτιές μίσους.

Όταν στις λαμπρατζιές καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ αντί για «Ιούδες», δεν έχουμε έθιμο∙ έχουμε εκπαίδευση στη βία και στον εκφασισμό της νεολαίας.

Δεν είναι «παιδιά που κάνουν χαζομάρες». Είναι οι αυριανοί ψηφοφόροι, γονείς, αστυνομικοί, δάσκαλοι. Όταν σήμερα τους χειροκροτούμε, αύριο μην απορήσουμε για τις πολιτικές μίσους που θα ψηφίζουν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΘΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ.

Η Εκκλησία, τα σωματεία, τα κόμματα και η Πολιτεία δεν είναι θεατές σε αυτό. Όταν σιωπούν, όταν «δεν βλέπουν» τι καίγεται στην κορυφή της λαμπρατζιάς, στέλνουν το μήνυμα ότι κάποιες ζωές αξίζουν λιγότερο.

Ειδικά από την Αστυνομία Κύπρου περιμένουμε όπως εφαρμόσει τον αντιρατσιστικό νόμο και τον νόμο για τη διάδοση μίσους, μέσω της άμεσης αποκαθήλωσης της σημαίας.

«Δεν είναι ‘παιδιά που κάνουν χαζομάρες’. Είναι οι αυριανοί ψηφοφόροι, γονείς, αστυνομικοί, δάσκαλοι. Όταν σήμερα τους χειροκροτούμε, αύριο μην απορήσουμε για τις πολιτικές μίσους που θα ψηφίζουν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΘΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ»

Ταυτόχρονα ζητούμε την πρόληψη τέτοιων φαινομένων πριν μετατραπούν σε κουλτούρα, μέσω της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ από την Αστυνομία για τις λαμπρατζιές, δίνοντας οδηγίες στους κατά τόπους αστυνομικούς σταθμούς όπως να αποτρέπουν/απαγορεύουν οποιασδήποτε μορφής αναστήλωσης σημαιών ή συμβόλων οποιασδήποτε ομάδας, πολιτικού κόμματος ή μειονότητας στις λαμπρατζιές.

Αγάπη δεν είναι εικόνες και κεριά μέσα, και καψάλισμα σημαιών έξω. Αγάπη είναι να προστατεύεις τον πλησίον ως εαυτόν – ειδικά όταν είναι ΛΟΑΤΚΙ+, προσφυγόπουλο, γυναίκα, οποιοσδήποτε γίνεται στόχος.

Αν η πίστη ή η «παράδοση» δεν χωράει αυτά τα παιδιά, τότε πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά∙ είναι η πίστη και η παράδοση.

Φέτος δεν σιωπούμε. Φωτογραφίζουμε, καταγγέλλουμε, απαιτούμε από Αστυνομία, Υπουργείο, Εκκλησία κόμματα και τοπικές αρχές να βάλουν τέλος σε λαμπρατζιές που γίνονται σχολείο μίσους.

Στο κάδρο το Ε.ΛΑ.Μ.

«Τα περιστατικά αυτά δεν εκπλήσσουν όσους παρακολουθούν την Ακροδεξιά στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια» σημειώνει η Νίκη Λαού στο ρεπορτάζ της βάζοντας στο κάδρο το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), το εθνικιστικό συντηρητικό κυπριακό πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε το 2008 με πρόεδρος τον Χρίστος Χρίστου.

Το Ε.ΛΑ.Μ. εκπροσωπείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τρεις βουλευτές. Επίσης εκπροσωπείται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ένα ευρωβουλευτή.

Ιδρυμένο μέσα από τις στάχτες της εθνικιστικής ριζοσπαστικοποίησης, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο κατάφερε σε λιγότερο από δύο δεκαετίες να αναδειχθεί σε ρυθμιστή του πολιτικού σκηνικού στην Κύπρο, εκμεταλλευόμενο την κρίση θεσμών και το μεταναστευτικό.

Το κόμμα επιδιώκει την πλήρη καθιέρωσή του ως κυρίαρχη «πατριωτική δύναμη» στη χώρα.

Σε έρευνα του 2024 στο περιοδικό Ethnicities για την άνοδο του θρησκευτικού εθνικισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη επιβεβαιώνεται πως τα ακροδεξιά κόμματα χρησιμοποιούν τη θρησκεία για να χτίσουν αντίθεση μεταξύ «ηθικού λαού» και «διεφθαρμένης ελίτ»

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ξεκίνησε την πορεία του το 2008, αρχικά επιχειρώντας να εγγραφεί με την ονομασία «Χρυσή Αυγή – Πυρήνας Κύπρου», πρόταση που απορρίφθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρά το ισχνό ξεκίνημα στις ευρωεκλογές του 2009, η οικονομική κρίση του 2013 και η απαξίωση του παραδοσιακού κομματικού συστήματος προσέφεραν το απαραίτητο έδαφος για την ανάπτυξή του.

Η είσοδος στη Βουλή το 2016 με 3,71% αποτέλεσε το πρώτο σοβαρό ρήγμα, ενώ η σταδιακή αύξηση των ποσοστών του, που κορυφώθηκε με το 11,2% και την εκλογή του Γεάδη Γεάδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2024, επιβεβαίωσε ότι το Ε.ΛΑ.Μ δεν είναι πλέον μια «ψήφος διαμαρτυρίας», αλλά μια σταθερή επιλογή ενός σημαντικού μέρους της κυπριακής κοινωνίας.

Κύπρος και «στρατηγική Μελόνι»

Το Ε.ΛΑ.Μ χαρακτηρίζεται από έναν έντονο εθνικιστικό και συντηρητικό λόγο, με κύριους άξονες το Κυπριακό, το μεταναστευτικό και την υπεράσπιση των παραδοσιακών αξιών.

Τα τελευταία χρόνια, το κόμμα ακολουθεί το μοντέλο της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία, επιχειρώντας να παρουσιαστεί ως μια σοβαρή, πατριωτική εναλλακτική λύση. Η πλήρης διακοπή των σχέσεων με τη Χρυσή Αυγή μετά την καταδίκη της στην Ελλάδα ήταν ένα κρίσιμο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ένταξη του ΕΛΑΜ στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) το 2024 αποτέλεσε σημείο καμπής για τη διεθνή του αναγνώριση.

Με την παρουσία του στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και τη στενή συνεργασία με κόμματα όπως το Vox στην Ισπανία και τους Fratelli d’Italia, το κίνημα επιδιώκει να δείξει πως αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού και παγκόσμιου συντηρητικού μετώπου.

Η δικτύωση του επιτρέπει να μεταφέρει τη συζήτηση από τα τοπικά ζητήματα σε μια ευρύτερη σύγκρουση με την «woke» ατζέντα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό και την κοινωνία ενισχύοντας το προφίλ του ως προστάτη της εθνικής ταυτότητας.

Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το Ε.ΛΑ.Μ. σε μια σταθερή τροχιά ανόδου, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 12% και 16% στην πρόθεση ψήφου με τη στρατηγική του κόμματος εστιάζει πλέον στη διεύρυνση της βάσης του προς τη λαϊκή Δεξιά, επενδύοντας στη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη λειτουργία του κράτους και την οικονομική πίεση.

Άνοδος θρησκευτικού εθνικισμού

Σε έρευνα του 2024 στο περιοδικό Ethnicities για την άνοδο του θρησκευτικού εθνικισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Άννα Τριανταφυλλίδου καταλήγει ότι τα ακροδεξιά κόμματα της περιοχής χρησιμοποιούν τη θρησκεία για να χτίσουν αντίθεση μεταξύ «ηθικού λαού» και «διεφθαρμένης ελίτ» σημειώνει η Λαού.

Η πίστη λειτουργεί ως λεξιλόγιο του αποκλεισμού και μια μορφή ταυτότητας που τον υποστηρίζει. Η πανευρωπαϊκή έρευνα του Pew Research Center (Ιανουάριος 2025, 36 χώρες) βρίσκει ότι σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης το ποσοστό εκείνων που θεωρούν τη θρησκεία αναπόσπαστη από την εθνική ταυτότητα παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ και συνδέεται άμεσα με αποδοχή λαϊκιστικών και αυταρχικών αφηγημάτων.

«Αγάπη δεν είναι εικόνες και κεριά μέσα, και καψάλισμα σημαιών έξω. Αγάπη είναι να προστατεύεις τον πλησίον ως εαυτόν – ειδικά όταν είναι ΛΟΑΤΚΙ+, προσφυγόπουλο, γυναίκα, οποιοσδήποτε γίνεται στόχος»

Παράλληλα, η Κύπρος βλέπει σε τοίχους στις γειτονιές της το σύμβολο «Ιησούς Χριστός Νικά» φιγουράρει δίπλα σε υπογραφές διάφορων «ανεξάρτητων» ομάδων νεαρών που αυτοαποκαλούνται τοπικές «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

«Ασκείτο εδώ και καιρό λάθος στρατηγική σε θεσμικό επίπεδο», σχολίασε ο Στέφανος Ευαγγελίδης, γραμματέας της Accept ΛΟΑΤΚΙ+ Κύπρου, «η οποία δεν απευθύνθηκε στη γενική ανασφάλεια των καιρών μας, στις ανησυχίες της κοινωνίας, με λύσεις. Και έτσι οδηγηθήκαμε σε μια γενικότερη ανασφάλεια, και άτομα μειονοτήτων κατέληξαν να γίνονται οι αποδιοπομπαίοι τράγοι».

«Δόθηκε χώρος σε διάφορες πολιτικές ομάδες να χρησιμοποιήσουν και να προωθήσουν ένα ακροδεξιό αφήγημα. Όπως η Μελόνι και η Λεπέν, πατούν πάντα στο πιο γνώριμο, αυτό που προσφέρει ανακούφιση απέναντι στην ανασφάλεια».

«Υπάρχουν άνθρωποι στην Κύπρο που κάνουν διπλή ζωή, που δεν κάνουν come out στην οικογένειά τους, που φοβούνται να απευθυνθούν στην Αστυνομία όταν είναι θύματα εγκλημάτων μίσους. Δεν εμπιστεύονται. Κρύβονται. Υπάρχει έξαρση του bullying στα σχολεία. Το σχολείο σήμερα νοσεί καθώς στέλνει λάθος μηνύματα ψευδοσυντηρητισμού και μισαλλοδοξίας».

Η νομική ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους του 2015 «παραμένει γράμμα κενό, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία καταδικαστική απόφαση» καλλιεργώντας τη μισαλλοδοξία

Τα ομοφοβικά περιστατικά βίας δεν είναι άγνωστα στην Κύπρο. Τον Φεβρουάριο του 2023, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε εκδήλωση της Accept στο ΤΕΠΑΚ ενώ πρόσφατα, 17χρονος στη Λακατάμια δέχτηκε επίθεση βάσει μόνο της εμφάνισής του.

Η νομική ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους του 2015 «παραμένει γράμμα κενό, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία καταδικαστική απόφαση, γεγονός που ενισχύει την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς».

Τα μυστικά σεξ κλαμπ του Λος Άντζελες – Αλήθεια, τι γνώριζαν οι γείτονες;

Οι αδιάφορες φωτογραφίες των 90s, που απεικονίζουν φαινομενικά συνηθισμένα κτίρια, δεν υπονοούν καν τα queer γλέντια που διαδραματίζονταν στο εσωτερικό τους. Μια νέα έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Ντιν Σαμεσίμα τις φέρνει στο φως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες

Σε επαναφορά του χρωμοσομικού ελέγχου προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες.

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Τα 3+1 μέτωπα που στριμώχνουν την κυβέρνηση – Τα σκάνδαλα, οι δικογραφίες και οι κινητοποιήσεις

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οδηγήσει πλήθος κυβερνητικών στελεχών στη βάσανο των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας - Σφυροκόπημα για τις υποκλοπές την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή.

Με χρόνιο πρόβλημα υγείας το 24% του πληθυσμού - Η γενική κατάσταση σε άτομα 16 ετών και άνω

Σχεδόν ένας στους τέσσερις Έλληνες αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας και η ποιότητα ζωής στη χώρα μας.

Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη παρακαλεί τις ΗΠΑ για συμφωνία. Ταυτόχρονα απειλεί ότι αν δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, «οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες». Και δείχνει την Κούβα ως επόμενο στόχο.

Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν - Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού

Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

