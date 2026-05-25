Αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη – 20 συλλήψεις

Σε εξέλιξη ωρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι έρευνες σύμφωνα με το patris.gr γίνονται σε περιοχές του Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα μεταξύ των οποίων λογιστές και υπεύθυνοι ΚΥΔ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.