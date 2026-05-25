Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός να επιπλέει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα tempo24.news, το περιστατικό συνέβη στην συνοικία Προάστια Πατρών, στην παραλία, κάτω από ξενοδοχείο της περιοχής, όπου διερχόμενοι αντίκρισαν τον άνδρα μπρούμυτα μέσα στο νερό και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης, ενώ μέχρι στιγμής τα στοιχεία του άνδρα παραμένουν άγνωστα.