Πάτρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα
Τη σορό αντίκρισαν περαστικοί και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός να επιπλέει στη θάλασσα.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα tempo24.news, το περιστατικό συνέβη στην συνοικία Προάστια Πατρών, στην παραλία, κάτω από ξενοδοχείο της περιοχής, όπου διερχόμενοι αντίκρισαν τον άνδρα μπρούμυτα μέσα στο νερό και ειδοποίησαν τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης, ενώ μέχρι στιγμής τα στοιχεία του άνδρα παραμένουν άγνωστα.
- Πάτρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα
- Τόκιο: Τουλάχιστον 20 τραυματίες από ψεκασμό άγνωστης ουσίας σε εμπορικό κέντρο
- Αχαρνές: Οδηγός ταξί έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από 3 άτομα που προσποιήθηκαν τους πελάτες
- Ο Μπαρτζώκας εμφανίστηκε στο πάρτι για το ευρωπαϊκό με την επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού (pics)
- Η κυβερνητική εκδικητικότητα απέναντι στον Τζαβέντ Ασλάμ
- Τα μηνύματα της νέας παρέμβασης του Κώστα Καραμανλή την Τρίτη
- Δύο νεκροί στη Ρωσία μετά από ουκρανικές επιθέσεις
- Γωγώ Μαστροκώστα: Που θα γίνει η κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειάς της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις