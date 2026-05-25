Γαλλία: Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα
Θερμοκρασίες ρεκόρ για Μάιο στη Γαλλία - Ένας δρομέας πέθανε σε αγώνα στο Παρίσι
- Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα «φαντάσματα» στην τουρκική μαφία - Δύο συλλήψεις
- Γιορτή σήμερα 25 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία - Ένας νεκρός, 10 άτομα στο νοσοκομείο
- Κρήτη: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, όπου χθες Κυριακή καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, ενώ αναφέρθηκε και ένας νεκρός στη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι.
Συνολικά 13 περιοχές στη δυτική Γαλλία έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα
Ένας συμμετέχων σε αγώνα δρόμου στη γαλλική πρωτεύουσα πέθανε και περίπου δέκα δρομείς σε έναν άλλο αγώνα σε προάστιο του Παρισιού διακομίστηκαν εκτάκτως σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.
Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, στο Παρίσι ο υδράργυρος ξεπέρασε το Σάββατο για πρώτη φορά φέτος τους 30° Κελσίου, φτάνοντας τους 31,9° Κελσίου.
Γαλλία: «Θερμικός θόλος»
Αυτό το «πρώιμο και αξιοσημείωτο κύμα καύσωνα», σύμφωνα με το Météo-France, οφείλεται σε έναν «θερμικό θόλο» πάνω από τη Γαλλία, μια περιοχή υψηλής πίεσης που παγιδεύει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική. Αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω σήμερα.
Συνολικά 13 περιοχές στη δυτική Γαλλία έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα, το πρώτο επίπεδο συναγερμού, για πρώτη φορά για τον μήνα Μάιο από το 2004, όταν δημιουργήθηκε το σύστημα αυτό.
Χθες οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30° Κελσίου σε πολλές περιοχές.
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από το Météo-France, τα ρεκόρ για τον μήνα Μάιο καταρρίφθηκαν την Κυριακή σε τουλάχιστον δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου αυτού στη Βρέστη στη δυτική Γαλλία, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 29,8°C, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Μαΐου του 2017.
Σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν ως τους 35°C στη δυτική Γαλλία.
Όπως επεσήμανε το Météo-France, αυτό το πρώιμο κύμα καύσωνα «θα έχει διάρκεια» και θα μπορούσε να επιμείνει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Οι κλιματολόγοι προειδοποιούν ότι οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες αποτελούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, που προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων. Αυτοί οι καύσωνες αναμένεται να γίνουν πιο συχνοί, μεγαλύτεροι σε διάρκεια και πιο έντονοι.
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
- Δήμος Αμαρουσίου: Περιβαλλοντική έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ΠΕ5–Αγία Φιλοθέη–Δηλαβέρη
- Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα (pic)
- Κοζάνη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο στη λίμνη Πολυφύτου
- Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη
- Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Παρασκευάς Άντζας
- Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
- Υπογράφηκε η παραχώρηση της έκτασης για την ανέγερση του σύγχρονου Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Μεσολόγγι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις