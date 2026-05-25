Κοζάνη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο στη λίμνη Πολυφύτου
Στη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη βρέθηκε η σορός του νεκρού άνδρα
- Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα «φαντάσματα» στην τουρκική μαφία - Δύο συλλήψεις
- Θρίλερ στην Κοζάνη: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε λίμνη - Ήταν μέσα σε αυτοκίνητο
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
- Κρήτη: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο Βελβεντό Κοζάνης, αφού ένα αυτοκίνητο βρέθηκε μέσα στη λίμνη Πολυφύτου.
Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα Λάφιστα, βρέθηκε η σορός ενός άνδρα.
Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις κι εξετάζουν το περιστατικό και αναμένεται να επιχειρήσουν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων.
Να σημειωθεί ότι χθες, 24 Μαΐου, εξαφανίστηκε 73χρονος από το Βελβεντό, χωρίς, ακόμη, να έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο άτομο.
- Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
- Βερόνα: Ημερίδα για το μαροκινό σχέδιο αυτονομίας της Δυτικής Σαχάρας
- Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη
- Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
- Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
- Πάτρα: Τροχαίο με παράσυρση παιδιού – Διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα στο Καραμανδάνειο
- Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και η CIA
- Αυτή είναι η ασθένεια που έπασχε ο Παρασκευάς Άντζας – Τι είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα (ALS)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις