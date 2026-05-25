Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο Βελβεντό Κοζάνης, αφού ένα αυτοκίνητο βρέθηκε μέσα στη λίμνη Πολυφύτου.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα Λάφιστα, βρέθηκε η σορός ενός άνδρα.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις κι εξετάζουν το περιστατικό και αναμένεται να επιχειρήσουν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων.

Να σημειωθεί ότι χθες, 24 Μαΐου, εξαφανίστηκε 73χρονος από το Βελβεντό, χωρίς, ακόμη, να έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο άτομο.