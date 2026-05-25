Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση παιδιού σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στα Δεμένικα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ηλικιωμένος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε το παιδί το οποίο τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφριά.

Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με εκδορές προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από αστυνομικούς της Τροχαίας.