newspaper
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που είχε καταδικάσει για τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα τον Ιανουάριο
Κόσμος 25 Μαΐου 2026, 13:09

Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που είχε καταδικάσει για τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή αυτή, ο εκτελεσθείς «άνοιξε πυρ στον δρόμο στις δυνάμεις ασφαλείας» και επιτέθηκε σε επίσημα κτίρια και κέντρα υγείας στην πόλη Νεν του Ιράν

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νιώθετε άρρωστοι μόλις μπαίνετε στο γραφείο; Ίσως δεν φταίει το άγχος

Νιώθετε άρρωστοι μόλις μπαίνετε στο γραφείο; Ίσως δεν φταίει το άγχος

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για ένοπλες επιθέσεις στη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε η ιρανική δικαιοσύνη.

«Ο Αμπάς Ακμπαρί απαγχονίστηκε σήμερα το πρωί», ανέφερε ο ιστότοπος των δικαστικών αρχών, ο Mizan Online, παρουσιάζοντας τον άνδρα αυτόν ως «έναν από τους ενόπλους επικεφαλής» των διαμαρτυριών στην επαρχία του Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο εκτελεσθείς «άνοιξε πυρ στον δρόμο στις δυνάμεις ασφαλείας» και επιτέθηκε σε επίσημα κτίρια και κέντρα υγείας στην πόλη Νεν.

Μεταξύ των κατηγοριών που οδήγησαν στην καταδίκη του βρίσκεται αυτή του «μοχαρεμπέχ» (πόλεμος κατά του Θεού) και πράξεων που είχαν στόχο, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, να πλήξουν τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια.

Εκτελέστηκε μετά την επικύρωση της ποινής του από το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το Mizan.

Πριν από αυτόν, 13 άνδρες έχουν εκτελεστεί σε σχέση με το κύμα διαμαρτυριών του Ιανουαρίου.

Οι εκτελέσεις αυξάνονται στο Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό θανατικών ποινών μετά την Κίνα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Νιώθετε άρρωστοι μόλις μπαίνετε στο γραφείο; Ίσως δεν φταίει το άγχος

Νιώθετε άρρωστοι μόλις μπαίνετε στο γραφείο; Ίσως δεν φταίει το άγχος

Business
Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη
Παγιδευμένος 25.05.26

Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη

Ο Τραμπ λέει τώρα ότι η συμφωνία με το Ιράν χρειάζεται χρόνο, καθώς τα «γεράκια» των Ρεπουμπλικανών βλέπουν ταπείνωση των ΗΠΑ - Αναζητώντας αφήγημα νίκης οι ΗΠΑ στρέφονται ξανά στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αυστρία: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με αλεξίπτωτο πλαγιάς στον αέρα – Δείτε Βίντεο
Παραλίγο τραγωδία 25.05.26

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αεροσκάφος συγκρούεται στον αέρα με αλεξίπτωτο πλαγιάς - «Δεν πιστεύω ότι ζω»

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Zell am See στην Αυστρία - Το μονοκινητήριο αεροσκάφος συγκρούστηκε με το αλεξίπτωτο στον αέρα

Σύνταξη
Γαλλία: «Μαζικό» σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών – Σχολικό προσωπικό ερευνάται για βία και σεξουαλική επίθεση
Κόσμος 25.05.26

«Μαζικό» σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών - Σχολικό προσωπικό ερευνάται για βία και σεξουαλική επίθεση

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών ετών από σχολικούς επιθεωρητές

Σύνταξη
Καμπανάκι για τον Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό – Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα
Κόσμος 25.05.26

Καμπανάκι για τον Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό – Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Στον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας έκανε λόγο για 204 θανάτους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας

Σύνταξη
Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση
Νεο-ιμπεριαλισμός 25.05.26

Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση για τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ επανέρχονται με σχέδια ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στο αρκτικό νησί, δοκιμάζοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις με την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φραντσέσκο Σαρατσένο: Η Ιταλία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, αλλά όχι λόγω χρέους
Συνέντευξη 25.05.26

Φραντσέσκο Σαρατσένο: Η Ιταλία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, αλλά όχι λόγω χρέους

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και φαίνεται ανίκανη να διαμορφώσει μια σοβαρή μακροπρόθεσμη στρατηγική» λέει ο Ιταλός οικονομολόγος αναπληρωτής διευθυντής του γαλλικού οικονομικού think tank OFCE

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων
Πόλεμος στο Ιράν 25.05.26

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων

Τα προληπτικά μέτρα, που αποσκοπούν στο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το CBS.

Σύνταξη
Ακτή Ελεφαντοστού: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στην Αμπιτζάν
Αφρική 25.05.26

Ακτή Ελεφαντοστού: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στην Αμπιτζάν

Οι καταρρεύσεις κτιρίων στην Αμπιτζάν δεν είναι σπάνιες εν μέσω δημογραφικής ακμής κι εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης. Ωστόσο αυτή η ανάπτυξη ενίοτε προσλαμβάνει χαοτικό χαρακτήρα

Σύνταξη
Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές
Αφρική 25.05.26

Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές

Οι απαχθέντες από τους τζιχαντιστές -52 άνδρες, 33 γυναίκες, 7 παιδιά - διασώθηκαν στην περιοχή Μπιου της πολιτείας Μπορνό. Ο στρατός δεν διευκρίνισε για πόσο καιρό οι διασωθέντες ήταν αιχμάλωτοι.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος
Ενεργειακή κρίση 25.05.26

Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ. Το αμερικανικό πετρέλαιο Μπρεντ άνοιξε στις ασιατικές αγορές με πτώση 5%.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: «Σιγή» για τις Πανελλήνιες–Μια ουσιαστική πρωτοβουλία υπέρ των υποψηφίων
Αυτοδιοίκηση 25.05.26

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: «Σιγή» για τις Πανελλήνιες–Μια ουσιαστική πρωτοβουλία υπέρ των υποψηφίων

Αναγνωρίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές στη ζωή χιλιάδων νέων ανθρώπων, η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην χορηγεί άδειες εκσκαφών και διακοπής κυκλοφορίας κατά την εξεταστική περίοδο.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα

Με αναμάσημα των κυβερνητικών πεπραγμένων και των εξαγγελιών για επιδόματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το δημογραφικό. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η ελληνική κοινωνία γερνάει, ότι τα ενοίκια πνίγουν τις νέες οικογένειες, ότι η ύπαιθρος ερημώνει και εν τέλει το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστική λύση

Σύνταξη
Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
Ελλάδα 25.05.26

Β. Κικίλιας: «51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας»

Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα ασφάλειας στα πλοία, πυρασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων

Σύνταξη
Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη
Παγιδευμένος 25.05.26

Ο Τραμπ τώρα θέλει χρόνο για τη συμφωνία – «Πλακώματα» στους Ρεπουμπλικανούς και αναζήτηση αφηγήματος για τη νίκη

Ο Τραμπ λέει τώρα ότι η συμφωνία με το Ιράν χρειάζεται χρόνο, καθώς τα «γεράκια» των Ρεπουμπλικανών βλέπουν ταπείνωση των ΗΠΑ - Αναζητώντας αφήγημα νίκης οι ΗΠΑ στρέφονται ξανά στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Πολιτική 25.05.26

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα

Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone

Το Galaxy–Houston Dynamo αποτέλεσε το πρώτο επαγγελματικό αθλητικό γεγονός που προβλήθηκε διεθνώς με παραγωγή βασισμένη αποκλειστικά σε iPhone 17 Pro, ανοίγοντας νέα εποχή στη sports broadcasting βιομηχανία

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και η CIA
Ήταν πέναλτι κύριε Πάνο; 25.05.26

Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και το σαμποτάζ της CIA - Η απίστευτη ποδοσφαιρική θεωρία συνωμοσίας

Κάτι περισσότερο από μισό αιώνα μετά την διεξαγωγή του Μουντιάλ του 1970, μια θεωρία συνωμοσίας βάζει στην ίδια κουβέντα τον θρυλικό τερματοφύλακα Γκόρντον Μπανκς, τη CIA και την αναμέτρηση Αγγλία - Γερμανία

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη
Planet Travel 25.05.26

Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη

Νέα έρευνα αποκάλυψε ποιες πόλεις στην Ευρώπη προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στους ταξιδιώτες κατά τη διαμονή τους – και ποιες ενδέχεται να κοστίσουν πολύ περισσότερο στους επισκέπτες

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
Cookies